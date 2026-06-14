Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлди

·0·Техно
Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлди

Смартфонлар бозорида ўзининг юқори технологик ечимлари билан танилган Oppo компанияси Рено туркумидаги янги авлод қурилмаларини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Geekbench маълумотлар базасида КПҲ2863 модел рақами остидаги янги смартфоннинг техник кўрсаткичлари эълон қилинди. Гизмочина нашрининг хабар беришича, ушбу рақам Oppo Рено 16 Pro моделининг глобал талқинига тегишли экани тасдиқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синтектик тест натижаларига кўра, янги қурилма MediaTek МТ6899 платформасида ишлайди. Процессорнинг конфигурацияси ва график чипининг хусусиятлари ушбу смартфонга Dimensity 8500 чипсети ўрнатилганидан далолат бермоқда. Бу танлов глобал бозор учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки қурилманинг хитойча версияси бироз кучлироқ бўлган Dimensity 8550 Супер чипи билан жиҳозланиши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва операцион тизим

Dimensity 8500 ва унинг Супер талқини ўртасидаги асосий фарқ сунъий интеллект (AI) имкониятларида намоён бўлади. Dimensity 8550 Супер асосан AI алгоритмларини қайта ишлашда юқори самарадорликни вада қилса-да, глобал Рено 16 Pro талқини ҳам кундалик вазифаларда ўзини муносиб кўрсатиши кутилмоқда. Geekbench тестларида қурилма бир ядроли режимда 1575 балл, кўп ядроли режимда эса 5889 балл тўплашга муваффақ бўлган.

Яна бир эътиборга молик жиҳат шундаки, синовдан ўтган намуна 12 GB тезкор хотира (RAM) билан таъминланган. Энг қизиқарлиси, бенчмарк маълумотларида смартфоннинг Android 16 операцион тизими бошқаруви остида ишлаётгани кўрсатилган. Бу эса Oppo Рено 16 Pro бозорга Google компаниясининг энг сўнгги дастурий таъминоти билан чиқадиган илк қурилмалардан бири бўлиши мумкинлигини англатади.

Қувватланиш ва қўшимча маълумотлар

Смартфоннинг бошқа техник хусусиятлари ҳозирча сир тутилмоқда. Бироқ аввалроқ ТУВ сертификатлаш маркази маълумотларида ушбу модел 80 В қувватга эга тезкор қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлаши ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди. Бу фойдаланувчиларга қурилмани қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради, бу эса замонавий смартфонлар учун муҳим стандартлардан биридир.

Oppo Рено туркуми Ўзбекистон смартфон бозорида ҳам ўзининг сифатли камералари ва замонавий дизайни билан ўз ўрнига эга. Янги Рено 16 Pro глобал бозорга чиқиши билан маҳаллий дўконлар пештахталарида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча компания қурилманинг расмий тақдимот санасини очиқлагани йўқ, бироқ тест натижаларининг эълон қилиниши анонс яқин қолганидан далолат беради.

OppoРено 16 ProGeekbenchMediaTekСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиAMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиБугун, 13:28Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаSamsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаБугун, 12:56NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус