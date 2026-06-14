Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлди
Смартфонлар бозорида ўзининг юқори технологик ечимлари билан танилган Oppo компанияси Рено туркумидаги янги авлод қурилмаларини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Geekbench маълумотлар базасида КПҲ2863 модел рақами остидаги янги смартфоннинг техник кўрсаткичлари эълон қилинди. Гизмочина нашрининг хабар беришича, ушбу рақам Oppo Рено 16 Pro моделининг глобал талқинига тегишли экани тасдиқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синтектик тест натижаларига кўра, янги қурилма MediaTek МТ6899 платформасида ишлайди. Процессорнинг конфигурацияси ва график чипининг хусусиятлари ушбу смартфонга Dimensity 8500 чипсети ўрнатилганидан далолат бермоқда. Бу танлов глобал бозор учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки қурилманинг хитойча версияси бироз кучлироқ бўлган Dimensity 8550 Супер чипи билан жиҳозланиши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва операцион тизимDimensity 8500 ва унинг Супер талқини ўртасидаги асосий фарқ сунъий интеллект (AI) имкониятларида намоён бўлади. Dimensity 8550 Супер асосан AI алгоритмларини қайта ишлашда юқори самарадорликни вада қилса-да, глобал Рено 16 Pro талқини ҳам кундалик вазифаларда ўзини муносиб кўрсатиши кутилмоқда. Geekbench тестларида қурилма бир ядроли режимда 1575 балл, кўп ядроли режимда эса 5889 балл тўплашга муваффақ бўлган.
Яна бир эътиборга молик жиҳат шундаки, синовдан ўтган намуна 12 GB тезкор хотира (RAM) билан таъминланган. Энг қизиқарлиси, бенчмарк маълумотларида смартфоннинг Android 16 операцион тизими бошқаруви остида ишлаётгани кўрсатилган. Бу эса Oppo Рено 16 Pro бозорга Google компаниясининг энг сўнгги дастурий таъминоти билан чиқадиган илк қурилмалардан бири бўлиши мумкинлигини англатади.
Қувватланиш ва қўшимча маълумотларСмартфоннинг бошқа техник хусусиятлари ҳозирча сир тутилмоқда. Бироқ аввалроқ ТУВ сертификатлаш маркази маълумотларида ушбу модел 80 В қувватга эга тезкор қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлаши ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди. Бу фойдаланувчиларга қурилмани қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради, бу эса замонавий смартфонлар учун муҳим стандартлардан биридир.
Oppo Рено туркуми Ўзбекистон смартфон бозорида ҳам ўзининг сифатли камералари ва замонавий дизайни билан ўз ўрнига эга. Янги Рено 16 Pro глобал бозорга чиқиши билан маҳаллий дўконлар пештахталарида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча компания қурилманинг расмий тақдимот санасини очиқлагани йўқ, бироқ тест натижаларининг эълон қилиниши анонс яқин қолганидан далолат беради.
…