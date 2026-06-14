Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулай

·23·Техно
Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулай

Audiо технологиялар оламида ўз ўрнига эга бўлган Сонос компанияси узоқ танаффусдан сўнг янги Сонос Плай моделини тақдим этди. Ушбу қурилма бир вақтнинг ўзида ҳам стационар уй динамиги, ҳам портатив акустика вазифасини бажариши билан эътиборга лойиқ. ixbt.com маълумотларига кўра, март ойида сотувга чиққан ушбу гаджет компаниянинг сўнгги бир йилдан ортиқ вақт ичида чиқарган илк янги маҳсулотидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сонос Плай қурилмасининг асосий ўзига хослиги унинг дизайнида намоён бўлади. Оғирлиги 1,3 килограмм бўлган динамик махсус док-станцияда туради, бироқ орқа қисмидаги қулай илмоқ ёрдамида уни уйдан ташқарига ёки бошқа хонага олиб ўтиш жуда осон. Бу, айниқса, AirPods каби қулоқчинлардан чарчаган ва атроф-муҳитдаги товушларни ҳам эшитиб туришни хоҳлайдиган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлди.

Техник имкониятлар ва овоз сифати

Қурилма ички тузилишига кўра иккита бурчакли твиттер, битта ўрта частотали вуфер ва учта рақамли кучайтиргич билан жиҳозланган. Очиқ ҳавода басларни кучайтириш учун иккита пассив радиатор ҳам мавжуд. Овоз сифати ўртача баландликда жуда тиниқ ва деталларга бой, бироқ максимал овоз даражасида мусиқий композиция бироз тиниқлигини йўқотиши мумкин. Таъкидлаш жоизки, Сонос Плай хонани тўлиқ тўлдириш учун эмас, балки иш столи ёки кичик ҳовли учун мўлжалланган.

Динамик IP67 стандартига мувофиқ ҳимояланган, яни у ёмғирдан қўрқмайди ва ҳатто сувга қисқа муддатли тушиб кетишга ҳам бардош бера олади. Шунингдек, қурилма фавқулодда ҳолатларда смартфонни қувватлантириш учун ташқи аккумулятор (повер банк) вазифасини ҳам ўтайди. Бу хусусият табиат қўйнига чиқишни хуш кўрувчилар учун қўшимча қулайлик яратади.

Бошқарув ва дастурий таъминотдаги ўзгаришлар

Сонос Плай моделида Труеплай технологияси такомиллаштирилган. Илгари хонадаги акустикани созлаш учун смартфонни хона бўйлаб ҳаракатлантириш талаб этилган бўлса, энди қурилма микрофонлар ёрдамида овозни автоматик равишда калибрлайди. Шунингдек, динамикда Сонос Ассистант ва Алекса овозли ёрдамчилари ўрнатилган бўлиб, бу жисмоний тугмаларга тегмасдан бошқариш имконини беради.

Бироқ, қурилманинг баъзи камчиликлари ҳам йўқ эмас. Масалан, тепа қисмидаги силикон тугмалар корпус билан бир хил рангда бўлгани учун уларни кўриш бироз қийинчилик туғдиради. Шунингдек, Сонос иловаси билан боғлиқ айрим техник узилишлар ва MacBook билан уланишда кузатиладиган бироз кечикишлар фойдаланувчилар томонидан қайд этилган.

Хулоса қилиб айтганда, 299 долларлик Сонос Плай — бу ихчамлик ва сифатни қадрловчилар учун муносиб танлов. Агар сизга уйнинг исталган нуқтасида ва ҳатто ташқарида ҳам ҳамроҳлик қиладиган универсал динамик керак бўлса, ушбу модел ҳозирги бозордаги энг кучли номзодлардан бири ҳисобланади.

СоносТехнологияГаджетларАкустикаAudiо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларIntel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларБугун, 14:21AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиAMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиБугун, 13:28Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиOppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиБугун, 13:20Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаSamsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаБугун, 12:56NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус