Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулай
Audiо технологиялар оламида ўз ўрнига эга бўлган Сонос компанияси узоқ танаффусдан сўнг янги Сонос Плай моделини тақдим этди. Ушбу қурилма бир вақтнинг ўзида ҳам стационар уй динамиги, ҳам портатив акустика вазифасини бажариши билан эътиборга лойиқ. ixbt.com маълумотларига кўра, март ойида сотувга чиққан ушбу гаджет компаниянинг сўнгги бир йилдан ортиқ вақт ичида чиқарган илк янги маҳсулотидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сонос Плай қурилмасининг асосий ўзига хослиги унинг дизайнида намоён бўлади. Оғирлиги 1,3 килограмм бўлган динамик махсус док-станцияда туради, бироқ орқа қисмидаги қулай илмоқ ёрдамида уни уйдан ташқарига ёки бошқа хонага олиб ўтиш жуда осон. Бу, айниқса, AirPods каби қулоқчинлардан чарчаган ва атроф-муҳитдаги товушларни ҳам эшитиб туришни хоҳлайдиган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлди.
Техник имкониятлар ва овоз сифатиҚурилма ички тузилишига кўра иккита бурчакли твиттер, битта ўрта частотали вуфер ва учта рақамли кучайтиргич билан жиҳозланган. Очиқ ҳавода басларни кучайтириш учун иккита пассив радиатор ҳам мавжуд. Овоз сифати ўртача баландликда жуда тиниқ ва деталларга бой, бироқ максимал овоз даражасида мусиқий композиция бироз тиниқлигини йўқотиши мумкин. Таъкидлаш жоизки, Сонос Плай хонани тўлиқ тўлдириш учун эмас, балки иш столи ёки кичик ҳовли учун мўлжалланган.
Динамик IP67 стандартига мувофиқ ҳимояланган, яни у ёмғирдан қўрқмайди ва ҳатто сувга қисқа муддатли тушиб кетишга ҳам бардош бера олади. Шунингдек, қурилма фавқулодда ҳолатларда смартфонни қувватлантириш учун ташқи аккумулятор (повер банк) вазифасини ҳам ўтайди. Бу хусусият табиат қўйнига чиқишни хуш кўрувчилар учун қўшимча қулайлик яратади.
Бошқарув ва дастурий таъминотдаги ўзгаришларСонос Плай моделида Труеплай технологияси такомиллаштирилган. Илгари хонадаги акустикани созлаш учун смартфонни хона бўйлаб ҳаракатлантириш талаб этилган бўлса, энди қурилма микрофонлар ёрдамида овозни автоматик равишда калибрлайди. Шунингдек, динамикда Сонос Ассистант ва Алекса овозли ёрдамчилари ўрнатилган бўлиб, бу жисмоний тугмаларга тегмасдан бошқариш имконини беради.
Бироқ, қурилманинг баъзи камчиликлари ҳам йўқ эмас. Масалан, тепа қисмидаги силикон тугмалар корпус билан бир хил рангда бўлгани учун уларни кўриш бироз қийинчилик туғдиради. Шунингдек, Сонос иловаси билан боғлиқ айрим техник узилишлар ва MacBook билан уланишда кузатиладиган бироз кечикишлар фойдаланувчилар томонидан қайд этилган.
Хулоса қилиб айтганда, 299 долларлик Сонос Плай — бу ихчамлик ва сифатни қадрловчилар учун муносиб танлов. Агар сизга уйнинг исталган нуқтасида ва ҳатто ташқарида ҳам ҳамроҳлик қиладиган универсал динамик керак бўлса, ушбу модел ҳозирги бозордаги энг кучли номзодлардан бири ҳисобланади.
…