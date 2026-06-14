АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммо

·0·Техно
АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммо

АҚШ мудофаа саноати замонавий ракета тизимларининг энг муҳим таркибий қисми бўлган қаттиқ ёнилғили двигателларни ишлаб чиқаришда жиддий қувват етишмовчилигига дуч келди. Стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази (КСИС) таҳлилларига кўра, давлат буюртмаларининг кескин ортиши фонида Америка саноати бундай ҳажмдаги юкламани кўтаришга тайёр эмаслиги маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатда келтирилишича, АҚШнинг 2027-йилги бюджет лойиҳасида турли ракета дастурлари учун рекорд даражадаги 73 миллиард доллар маблағ ажратилиши кўзда тутилган. Таққослаш учун, 2024-йилда бу кўрсаткич 29 миллиард долларни ташкил этиб, ўша пайт учун энг юқори натижа ҳисобланган эди. Бироқ, маблағ кўпайгани билан ишлаб чиқариш занжиридаги узилишлар сақланиб қолмоқда.

Ишлаб чиқариш ҳажми ва асосий тўсиқлар

АҚШ 2027-йилга бориб ҳаво ва ракетага қарши мудофаа тизимлари учун 2100 тадан ортиқ ракета етказиб беришни режалаштирган. Бу 2021-йилга нисбатан 70 фоизга кўп демакдир. Шунга қарамай, бу рақамлар йилига 5000 дона маҳсулот ишлаб чиқаришни кўзда тутувчи узоқ муддатли стратегик мақсадлардан анча орқада қолмоқда. КСИС экспертларининг фикрича, бундай кўрсаткичларга эришиш учун бутун бошли ишлаб чиқариш тизимини қайта кўриб чиқиш лозим.

Саноатдаги асосий "тор бўғиз" — қаттиқ ёнилғили ракета двигателларидир. Улар деярли барча Америка ракета дастурларида қўлланилади. Шу сабабли, двигател корпуслари, соплолар, ёнилғи компонентлари ёки малакали мутахассислар етишмовчилиги бир вақтнинг ўзида ўнлаб лойиҳаларнинг тўхтаб қолишига сабаб бўлмоқда. Биргина бўғиндаги муаммо бутун занжирни ишдан чиқариши мумкин.

Бозордаги монополиядан янги иштирокчиларгача

Ҳозирги мураккаб вазият кўп йиллик бозор консолидациясининг натижасидир. 2000-йилларнинг бошида АҚШда олтита йирик қаттиқ ёнилғили двигател ишлаб чиқарувчиси мавжуд бўлган бўлса, 2010-йилларнинг ўрталарига келиб улардан фақат иккитаси — Аэрожет Роккетдйне ва Орбитал АТК қолган эди. Бугунги кунда ушбу активлар мос равишда Л3Гаррис ва Northrop Grumman корпорациялари таркибига киради.

Сўнгги йилларда бозорда қарамликни камайтириш мақсадида бир қатор янги компаниялар пайдо бўлди. Улар орасида қуйидагиларни келтириш мумкин:

  • Х-Бов ва Урса Мажор;
  • Фиреҳавк ва Кастельион;
  • Андурил ва Наммо;
  • Авио УСА ҳамда Прометеус Энергетикс.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, ушбу янги иштирокчилар келажакда бозорни диверсификация қилиши мумкин, бироқ ҳозирча улар тажриба ёки кичик серияли ишлаб чиқариш босқичида турибди. Уларнинг йирик ҳажмдаги буюртмаларни бажариш қобилияти ҳали амалда исботланмаган.

КСИС хулосасига кўра, муаммони фақат қўшимча молиялаштириш билан ҳал қилиб бўлмайди. Саноатга узоқ муддатли контрактлар, етказиб берувчиларга тўғридан-тўғри инвестициялар ва янги ишлаб чиқарувчилар учун бозорга кириш қоидаларини юmsҳатиш зарур. Акс ҳолда, талабнинг таклифдан тезроқ ўсиши АҚШ мудофаа қобилиятига салбий таъсир кўрсатишда давом этади.

АҚШPentagonРакетаМудофааКСИС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайСонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайБугун, 14:29Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларIntel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларБугун, 14:21AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиAMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиБугун, 13:28Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиOppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиБугун, 13:20Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаSamsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаБугун, 12:56NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус