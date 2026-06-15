Франк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқда

·0·Техно
Франк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқда

АҚШда шов-шувли фирибгарлик иши бўйича етти йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум этилган Франк стартапи асосчиси Чарли Жавис президент Доналд Трампдан афв сўраш ҳаракатига тушди. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, Жависнинг вакиллари айни пайтда Оқ уй маъмуриятига яқин бўлган шахслар билан яширин музокаралар олиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Чарли Жавис JPMorgan банкини 175 миллион долларга чув туширганликда айбдор деб топилган эди. У ўз стартапи қийматини сунъий равишда ошириш учун миллионлаб сохта мижозлар аккаунтларини яратган. Ҳозирда у жазони ўташ билан бирга, суд қарори устидан апелляция шикояти ҳам киритган ва ўзига нисбатан адолатсизлик қилинганини даъво қилмоқда.

Сиёсий вазият ва банк билан зиддият

Вазиятнинг қизиқарли томони шундаки, JPMorgan банки ва президент Доналд Трамп ўртасидаги муносабатлар анча таранг. 2021-йил 6-январдаги Капитолий воқеаларидан сўнг, банк Трамп ва унинг бизнесига тегишли ҳисоб рақамларни ёпиб қўйган эди. Трамп буни сиёсий босим деб атаб, банк ва унинг раҳбари Жейми Даймонни 5 миллиард долларлик даъво билан судга берган.

Экспертларнинг фикрича, агар Трамп Жависни афв этса, бу JPMorgan банкига нисбатан ўзига хос "қасос" бўлиши мумкин. Чунки банк ўз вақтида Жависнинг фирибгарлигидан энг кўп зарар кўрган томон сифатида унинг жазоланишини талаб қилган эди. Ҳозирча Адлия вазирлигининг расмий афв этиш рўйхатида Жависнинг исми кўринмаган бўлса-да, бу рўйхат кундан-кунга кенгайиб бормоқда.

Оқ ёқалилар навбатда турибди

АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан Оқ уй маъмурияти 250 га яқин маҳбусни афв этиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу имкониятдан фойдаланишни истаганлар орасида нафақат Чарли Жавис, балки ФТХ криптобиржаси асосчиси Сем Бенкман-Фрид каби йирик иқтисодий жиноятларда айбланган "оқ ёқалилар" ҳам борлиги айтилмоқда.

Чарли Жависнинг кучли ҳомийлари борлиги ҳам унинг имкониятларини ошириши мумкин. Масалан, Аполло раҳбари Марк Роуан Жависнинг стартапига илк сармоядорлардан бири бўлган ва судда унинг фойдасига гувоҳлик берган. Роуан Трампнинг сайловолди кампанияларига катта миқдорда хайрия қилган нуфузли шахслардан бири ҳисобланади.

Ушбу вазият АҚШ ҳуқуқий тизимидаги сиёсий ва иқтисодий манфаатлар тўқнашувини яна бир бор юзага чиқарди. Агар Жавис афв этилса, бу стартаплар оламидаги энг йирик фирибгарликлардан бири жазосиз қолиши сифатида баҳоланиши мумкин, бу эса молиявий бозорларда салбий резонанс уйғотиши тайин.

АҚШДоналд ТрампСтартапJPMorganФирибгарлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаЯпония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаБугун, 21:23SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиSpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 20:59Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиБугун, 20:53Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБуюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБугун, 20:28Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиҲаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиБугун, 19:54Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус