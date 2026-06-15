Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этди

·0·Техно
Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этди

Тайваннинг Asus технологик гиганти мобил аксессуарлар бозорида янги стандартларни ўрнатишда давом этмоқда. Компания ўзининг янги, юқори қувватли ва ҳамёнбоп GaN-қувватлаш қурилмасини намойиш этди. Мазкур гаджет нафақат ўзининг ихчам ўлчамлари, балки бир вақтнинг ўзида тўртта қурилмани, жумладан, ноутбукни ҳам қувватлантириш имконияти билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулотнинг асосий устунлиги галлий нитриди (GaN) технологиясига асосланганидадир. Ушбу технология анъанавий кремнийли қувватлагичларга қараганда қурилманинг қизиб кетишини камайтириш ва самарадорликни ошириш билан бирга, унинг ҳажмини сезиларли даражада кичрайтириш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари 75 х 61 х 29 мм бўлиб, оғирлиги бор-йўғи 211 граммни ташкил этади.

Техник имкониятлар ва портлар конфигурацияси

Asus муҳандислари янги моделни "3К+1А" схемаси бўйича лойиҳалаштиришган. Бу дегани, фойдаланувчи ихтиёрида учта USB-C ва битта USB-А порти мавжуд бўлади. Бундай конфигурация замонавий фойдаланувчилар учун жуда қулай, чунки ҳозирда аксарият гаджетлар USB-C стандартига ўтиб бўлган, бироқ эскироқ кабеллар учун USB-А портига ҳам эҳтиёж сақланиб қолмоқда.

Қувват тақсимоти борасида қурилма қуйидаги имкониятларга эга:

  • Асосий USB-C1 ва USB-C2 портлари алоҳида ишлатилганда 100 Вгача қувват беради;
  • Учинчи USB-C порти 20 В билан чекланган;
  • USB-А порти эса 22,5 Вгача (СКП протоколи) тезликни таъминлайди.
Қурилма кўп қирралилиги билан ҳам эътиборга лойиқ. У Повер Деливерй (ПД), ППС, Қуикк Чарге (ҚК) ва СКП каби оммабоп тезкор қувватлаш протоколларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни нафақат Apple ва Samsung маҳсулотлари, балки бошқа кўплаб брендларнинг смартфонлари, планшетлари ва ҳатто кучли ноутбуклари билан ҳам мос келишини таъминлайди.

Ақлли қувват тақсимоти ва нарх сиёсати

Бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджет уланганда, Asus тизими қувватни ақлли тарзда қайта тақсимлайди. Масалан, иккита асосий порт банд бўлса, улар 60 В ва 30 В қувват беради. Тўртта портнинг барчаси банд бўлган ҳолатда ҳам, асосий порт 45 В қувватни сақлаб қолади, бу эса ноутбукнинг ишлашини таъминлаш учун етарлидир.

Дизайн жиҳатидан ҳам қурилма амалий ечимларга эга: унинг вилкаси йиғилувчан қилиб ишланган, бу эса саёҳат вақтида сумкада кам жой эгаллашига хизмат қилади. Корпус бир нечта рангларда таклиф этилиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчиларга ўз дидига мосини танлаш имконини беради.

Энг ҳайратланарли жиҳати — бу қурилманинг нархидир. Asus ушбу янги GaN-қувватлагичини тахминан 25 АҚШ доллари (179 юан) атрофида баҳоламоқда. Ўзбекистон бозорида бундай хусусиятларга эга брендли аксессуарлар одатда анча қиммат юришини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада оммалашиши шубҳасиз. Ҳозирча қурилма Хитой бозорида сотувга чиқмоқда, бироқ тез орада халқаро майдонларда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

AsusGaNТехнологияГаджетҚувватлагич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиОрбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиБугун, 08:55Совутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиСовутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиБугун, 08:54Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиЖанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиБугун, 01:24320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можароБугун, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус