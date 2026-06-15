Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этди
Тайваннинг Asus технологик гиганти мобил аксессуарлар бозорида янги стандартларни ўрнатишда давом этмоқда. Компания ўзининг янги, юқори қувватли ва ҳамёнбоп GaN-қувватлаш қурилмасини намойиш этди. Мазкур гаджет нафақат ўзининг ихчам ўлчамлари, балки бир вақтнинг ўзида тўртта қурилмани, жумладан, ноутбукни ҳам қувватлантириш имконияти билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулотнинг асосий устунлиги галлий нитриди (GaN) технологиясига асосланганидадир. Ушбу технология анъанавий кремнийли қувватлагичларга қараганда қурилманинг қизиб кетишини камайтириш ва самарадорликни ошириш билан бирга, унинг ҳажмини сезиларли даражада кичрайтириш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари 75 х 61 х 29 мм бўлиб, оғирлиги бор-йўғи 211 граммни ташкил этади.
Техник имкониятлар ва портлар конфигурациясиAsus муҳандислари янги моделни "3К+1А" схемаси бўйича лойиҳалаштиришган. Бу дегани, фойдаланувчи ихтиёрида учта USB-C ва битта USB-А порти мавжуд бўлади. Бундай конфигурация замонавий фойдаланувчилар учун жуда қулай, чунки ҳозирда аксарият гаджетлар USB-C стандартига ўтиб бўлган, бироқ эскироқ кабеллар учун USB-А портига ҳам эҳтиёж сақланиб қолмоқда.
Қувват тақсимоти борасида қурилма қуйидаги имкониятларга эга:
- Асосий USB-C1 ва USB-C2 портлари алоҳида ишлатилганда 100 Вгача қувват беради;
- Учинчи USB-C порти 20 В билан чекланган;
- USB-А порти эса 22,5 Вгача (СКП протоколи) тезликни таъминлайди.
Ақлли қувват тақсимоти ва нарх сиёсатиБир вақтнинг ўзида бир нечта гаджет уланганда, Asus тизими қувватни ақлли тарзда қайта тақсимлайди. Масалан, иккита асосий порт банд бўлса, улар 60 В ва 30 В қувват беради. Тўртта портнинг барчаси банд бўлган ҳолатда ҳам, асосий порт 45 В қувватни сақлаб қолади, бу эса ноутбукнинг ишлашини таъминлаш учун етарлидир.
Дизайн жиҳатидан ҳам қурилма амалий ечимларга эга: унинг вилкаси йиғилувчан қилиб ишланган, бу эса саёҳат вақтида сумкада кам жой эгаллашига хизмат қилади. Корпус бир нечта рангларда таклиф этилиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчиларга ўз дидига мосини танлаш имконини беради.
Энг ҳайратланарли жиҳати — бу қурилманинг нархидир. Asus ушбу янги GaN-қувватлагичини тахминан 25 АҚШ доллари (179 юан) атрофида баҳоламоқда. Ўзбекистон бозорида бундай хусусиятларга эга брендли аксессуарлар одатда анча қиммат юришини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада оммалашиши шубҳасиз. Ҳозирча қурилма Хитой бозорида сотувга чиқмоқда, бироқ тез орада халқаро майдонларда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.
…