Huawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқади
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг шахсий операцион тизими — HarmonyOS асосида ишлайдиган илк тижорий компьютерларини 2026-йилда бозорга чиқаришини расман эълон қилди. Бу қадам компаниянинг Ғарб технологияларига, хусусан, Microsoft компаниясининг Windows тизимига бўлган қарамлигини бутунлай тугатиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Янги қурилмалар нафақат дастурий таъминот, балки яхлит экотизим сифатида ҳам соҳада янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Huawei Девелопер Конференсе 2026 конференцияси доирасида компаниянинг планшетлар ва шахсий компьютерлар бўлими президенти Чжу Дундун ушбу йўналишдаги режалар билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, HarmonyOS бошқарувидаги илк компьютерларнинг расмий тақдимоти 2026-йилнинг сентябрь ойига режалаштирилган. Июль ва август ойларида эса янги тизимларни синовдан ўтказиш ва пилот лойиҳаларни ишга тушириш жараёнлари амалга оширилади.
Корпоратив сектор ва давлат идоралари учун янги ечимЯнги авлод компьютерлари биринчи навбатда давлат тузилмалари, молия сектори, энергетика компаниялари ва йирик корпоратив ташкилотлар учун мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, Huawei ўзининг дастурий экотизимини кенгайтириш орқали бизнес сегментида хавфсизлик ва мустақилликни таъминлашни мақсад қилган. Агар илгари HarmonyOS асосан смартфон ва планшетларда қўлланилган бўлса, эндиликда у тўлақонли ишчи станциялари ва ноутбукларнинг асосий пойдеворига айланади.
Huawei аллақачон бизнес учун ҲМ740 ва ҲМ940 ноутбукларини тайёрлаб қўйган. Масалан, ҲМ740 модели 14,2 дюймли ОЛEД экранга эга бўлиб, у 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Қурилманинг қалинлиги бор-йўғи 14,5 мм, вазни эса 1,32 кг ни ташкил этади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ишлаб чиқарувчи ушбу ноутбукнинг бир марта қувватланиш орқали 21 соатгача ишлашини вада қилмоқда.
Хавфсизлик ва техник имкониятларДастурий жиҳатдан HarmonyOS ПК тизими ишчи ва шахсий маълумотларни бир-биридан ажратиш имконини берувчи махсус рақамли режим билан жиҳозланади. Бу корпоратив фойдаланувчилар учун маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда жуда қўл келади. Столусти компьютерларининг (десктоп) техник хусусиятлари, жумладан, процессор ва хотира конфигурацияси ҳозирча сир сақланмоқда, бироқ тармоқларда ушбу тизимларнинг илк суратлари аллақачон пайдо бўлган.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Huawei бренди мамлакатимизда юқори нуфузга эга ва кўплаб давлат ҳамда хусусий сектор вакиллари ушбу бренд қурилмаларидан фойдаланади. Windows тизимидан мустақил бўлган янги операцион тизимнинг пайдо бўлиши келажакда маҳаллий IT-инфратузилмани диверсификация қилиш имконини бериши мумкин.
Компания 2026-йилда HarmonyOS ўрнатилган компьютерлар етказиб бериш ҳажмини сезиларли даражада оширишни режалаштирган. Бу нафақат Хитой ички бозорида, балки халқаро майдонда ҳам Microsoft ва Apple каби гигантлар билан рақобатнинг янги босқичини бошлаб беради.
…