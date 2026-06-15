Huawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқади

·18·Техно
Huawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқади

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг шахсий операцион тизими — HarmonyOS асосида ишлайдиган илк тижорий компьютерларини 2026-йилда бозорга чиқаришини расман эълон қилди. Бу қадам компаниянинг Ғарб технологияларига, хусусан, Microsoft компаниясининг Windows тизимига бўлган қарамлигини бутунлай тугатиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Янги қурилмалар нафақат дастурий таъминот, балки яхлит экотизим сифатида ҳам соҳада янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Huawei Девелопер Конференсе 2026 конференцияси доирасида компаниянинг планшетлар ва шахсий компьютерлар бўлими президенти Чжу Дундун ушбу йўналишдаги режалар билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, HarmonyOS бошқарувидаги илк компьютерларнинг расмий тақдимоти 2026-йилнинг сентябрь ойига режалаштирилган. Июль ва август ойларида эса янги тизимларни синовдан ўтказиш ва пилот лойиҳаларни ишга тушириш жараёнлари амалга оширилади.

Корпоратив сектор ва давлат идоралари учун янги ечим

Янги авлод компьютерлари биринчи навбатда давлат тузилмалари, молия сектори, энергетика компаниялари ва йирик корпоратив ташкилотлар учун мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, Huawei ўзининг дастурий экотизимини кенгайтириш орқали бизнес сегментида хавфсизлик ва мустақилликни таъминлашни мақсад қилган. Агар илгари HarmonyOS асосан смартфон ва планшетларда қўлланилган бўлса, эндиликда у тўлақонли ишчи станциялари ва ноутбукларнинг асосий пойдеворига айланади.

Huawei аллақачон бизнес учун ҲМ740 ва ҲМ940 ноутбукларини тайёрлаб қўйган. Масалан, ҲМ740 модели 14,2 дюймли ОЛEД экранга эга бўлиб, у 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Қурилманинг қалинлиги бор-йўғи 14,5 мм, вазни эса 1,32 кг ни ташкил этади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ишлаб чиқарувчи ушбу ноутбукнинг бир марта қувватланиш орқали 21 соатгача ишлашини вада қилмоқда.

Хавфсизлик ва техник имкониятлар

Дастурий жиҳатдан HarmonyOS ПК тизими ишчи ва шахсий маълумотларни бир-биридан ажратиш имконини берувчи махсус рақамли режим билан жиҳозланади. Бу корпоратив фойдаланувчилар учун маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда жуда қўл келади. Столусти компьютерларининг (десктоп) техник хусусиятлари, жумладан, процессор ва хотира конфигурацияси ҳозирча сир сақланмоқда, бироқ тармоқларда ушбу тизимларнинг илк суратлари аллақачон пайдо бўлган.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Huawei бренди мамлакатимизда юқори нуфузга эга ва кўплаб давлат ҳамда хусусий сектор вакиллари ушбу бренд қурилмаларидан фойдаланади. Windows тизимидан мустақил бўлган янги операцион тизимнинг пайдо бўлиши келажакда маҳаллий IT-инфратузилмани диверсификация қилиш имконини бериши мумкин.

Компания 2026-йилда HarmonyOS ўрнатилган компьютерлар етказиб бериш ҳажмини сезиларли даражада оширишни режалаштирган. Бу нафақат Хитой ички бозорида, балки халқаро майдонда ҳам Microsoft ва Apple каби гигантлар билан рақобатнинг янги босқичини бошлаб беради.

HuaweiHarmonyOSWindowsТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиOnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилиндиБугун, 13:29Сунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:25Windows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиWindows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиБугун, 13:24Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинGalaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинБугун, 12:27Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиStarlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиБугун, 12:26Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиКоинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус