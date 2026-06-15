Фох корпорацияси Року стриминг платформасини 22 миллиард долларга сотиб олмоқда
АҚШнинг медиа гиганти Фох корпорацияси стриминг бозоридаги ўрнини кескин мустаҳкамлаш мақсадида Року компаниясини сотиб олишини эълон қилди. Мазкур келишувнинг умумий қиймати тахминан 22 миллиард долларни ташкил этади ва у нақд пул ҳамда акциялар кўринишидаги транзакцияни ўз ичига олади. Ушбу қадам Фох учун анъанавий телевидениедан рақамли форматга ўтишда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фох раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу бирлашув натижасида АҚШдаги учинчи йирик телевизион компания юзага келади. Келишув Фохнинг жонли спорт трансляциялари ҳамда янгиликлар соҳасидаги етакчилигини Рокунинг кенг қамровли технологик экотизими билан бирлаштиради. Бу эса томошабинларнинг видео контентни истеъмол қилиш одатлари ўзгариб бораётган бир пайтда компанияга катта устунлик беради.
Стриминг ва реклама бозоридаги янги босқичРоку ҳозирда 100 миллиондан ортиқ хонадонни қамраб олган йирик платформа ҳисобланади. Фох ушбу аудиторияга тўғридан-тўғри кириш имкониятига эга бўлиш орқали реклама берувчилар учун янада жозибадор таклифлар тайёрлашни режалаштирмоқда. Шунингдек, Фохнинг Туби бепул стриминг хизмати ва янги ишга туширилган Фох Оне платформаси Року қурилмалари билан интеграция қилинади.
Фох бош директори Лачлан Мурдоч ушбу харидни компания тарихидаги "ҳал қилувчи" лаҳза деб атади. Унинг сўзларига кўра, Рокунинг стриминг соҳасидаги кашфиётчи роли ва Фохнинг контент яратишдаги тажрибаси бирлашиб, компаниянинг ўсиш профилини бутунлай ўзгартиради. Бу стратегия анъанавий кабел телевидениесига бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади.
Року асосчиси ва раҳбари Антонй Воод ҳам ушбу келишувдан мамнунлигини билдириб, Фох билан ҳамкорлик инновацияларни тезлаштириш ва томошабинлар учун янада сифатли хизматлар кўрсатишга имкон беришини қайд этди. Маълумот ўрнида, Фох 2020-йилда Туби платформасини 440 миллион долларга сотиб олган эди, бу эса компаниянинг рақамли соҳага бўлган қизиқиши анча аввал бошланганидан далолат беради.
Келишув ҳар икки компания директорлар кенгаши томонидан маъқулланган бўлиб, барча ҳуқуқий жараёнлар 2027-йилнинг биринчи ярмида якунланиши кутилмоқда. Фох ушбу йирик харидни амалга ошириш учун 12 миллиард доллар миқдорида кредит жалб қилган. Ушбу битим нафақат Америка, балки жаҳон медиа бозоридаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
…