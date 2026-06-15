Фох корпорацияси Року стриминг платформасини 22 миллиард долларга сотиб олмоқда

·19·Техно
Фох корпорацияси Року стриминг платформасини 22 миллиард долларга сотиб олмоқда

АҚШнинг медиа гиганти Фох корпорацияси стриминг бозоридаги ўрнини кескин мустаҳкамлаш мақсадида Року компаниясини сотиб олишини эълон қилди. Мазкур келишувнинг умумий қиймати тахминан 22 миллиард долларни ташкил этади ва у нақд пул ҳамда акциялар кўринишидаги транзакцияни ўз ичига олади. Ушбу қадам Фох учун анъанавий телевидениедан рақамли форматга ўтишда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фох раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу бирлашув натижасида АҚШдаги учинчи йирик телевизион компания юзага келади. Келишув Фохнинг жонли спорт трансляциялари ҳамда янгиликлар соҳасидаги етакчилигини Рокунинг кенг қамровли технологик экотизими билан бирлаштиради. Бу эса томошабинларнинг видео контентни истеъмол қилиш одатлари ўзгариб бораётган бир пайтда компанияга катта устунлик беради.

Стриминг ва реклама бозоридаги янги босқич

Року ҳозирда 100 миллиондан ортиқ хонадонни қамраб олган йирик платформа ҳисобланади. Фох ушбу аудиторияга тўғридан-тўғри кириш имкониятига эга бўлиш орқали реклама берувчилар учун янада жозибадор таклифлар тайёрлашни режалаштирмоқда. Шунингдек, Фохнинг Туби бепул стриминг хизмати ва янги ишга туширилган Фох Оне платформаси Року қурилмалари билан интеграция қилинади.

Фох бош директори Лачлан Мурдоч ушбу харидни компания тарихидаги "ҳал қилувчи" лаҳза деб атади. Унинг сўзларига кўра, Рокунинг стриминг соҳасидаги кашфиётчи роли ва Фохнинг контент яратишдаги тажрибаси бирлашиб, компаниянинг ўсиш профилини бутунлай ўзгартиради. Бу стратегия анъанавий кабел телевидениесига бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади.

Року асосчиси ва раҳбари Антонй Воод ҳам ушбу келишувдан мамнунлигини билдириб, Фох билан ҳамкорлик инновацияларни тезлаштириш ва томошабинлар учун янада сифатли хизматлар кўрсатишга имкон беришини қайд этди. Маълумот ўрнида, Фох 2020-йилда Туби платформасини 440 миллион долларга сотиб олган эди, бу эса компаниянинг рақамли соҳага бўлган қизиқиши анча аввал бошланганидан далолат беради.

Келишув ҳар икки компания директорлар кенгаши томонидан маъқулланган бўлиб, барча ҳуқуқий жараёнлар 2027-йилнинг биринчи ярмида якунланиши кутилмоқда. Фох ушбу йирик харидни амалга ошириш учун 12 миллиард доллар миқдорида кредит жалб қилган. Ушбу битим нафақат Америка, балки жаҳон медиа бозоридаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

ФохРокуСтримингМедиаБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБуюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБугун, 14:50Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиТ-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиБугун, 14:24Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиМиних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус