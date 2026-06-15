Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этди
Ақлли қурилмалар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Amazfit компанияси спортчилар ва профессионал югурувчилар учун мўлжалланган янги Чеетаҳ 2 Pro флагман соатини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат чидамлилик, балки юқори технологик материаллар ва узоқ вақт хизмат қилувчи аккумулятори билан ҳам эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел аллақачон МДҲ бозорларида сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Amazfit Чеетаҳ 2 Pro корпуси бешинчи тоифадаги титан қотишмаси ва юқори мустаҳкамликка эга полимердан ишланган. Бу эса соатнинг ҳам енгил, ҳам ўта чидамли бўлишини таъминлайди. Қурилманинг умумий вазни бор-йўғи 46 граммни ташкил этади, бу эса марафон масофаларига югурувчи спортчилар учун ҳаракатланишда ҳеч қандай ноқулайлик туғдирмайди.
Техник имкониятлар ва экран сифатиСоат 1,32 дюймли АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 466 × 466 пикселга тенг. Энг аҳамиятли жиҳати шундаки, экраннинг максимал ёрқинлиги 3000 нитга етади. Бундай кўрсаткич ҳатто энг қуёшли кунларда ҳам дисплейдаги маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Экран юзаси эса чизилишларга чидамли сапфир шишаси билан ҳимояланган.
Қурилма спортчилар учун кенг қамровли таҳлил тизимини таклиф этади. Унда 170 дан ортиқ спорт режимлари мавжуд бўлиб, улар нафақат югуриш, балки куч ишлатиш машқлари ва организмнинг тикланиш жараёнларини ҳам назорат қилади. Ўрнатилган сенсорлар ёрдамида юрак уриш тезлиги (ЧСС) ва қондаги кислород миқдори (СпО2) доимий равишда кузатиб борилади.
Автоном иш вақти ва нархиАккумулятор сиғими 540 мА·ш бўлиб, у қуйидаги режимда ишлашни кафолатлайди:
- Оддий фойдаланиш режимида — 20 кунгача;
- Фаол фойдаланишда — 7 кунгача;
- ГПС ёқилган ҳолда узлуксиз — 29 соатгача.
Ҳозирда Amazfit Чеетаҳ 2 Pro Россия бозорида тахминан 38 минг рубл (тахминан 400 АҚШ доллари) атрофида сотилмоқда. Яқин вақтлар ичида ушбу моделнинг Ўзбекистоннинг йирик ритейл дўконлари ва онлайн савдо майдончаларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда, бу эса маҳаллий спорт ихлосмандлари учун ажойиб янгилик бўлади.
…