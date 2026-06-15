Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этди

·29·Техно
Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этди

Ақлли қурилмалар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Amazfit компанияси спортчилар ва профессионал югурувчилар учун мўлжалланган янги Чеетаҳ 2 Pro флагман соатини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат чидамлилик, балки юқори технологик материаллар ва узоқ вақт хизмат қилувчи аккумулятори билан ҳам эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел аллақачон МДҲ бозорларида сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Amazfit Чеетаҳ 2 Pro корпуси бешинчи тоифадаги титан қотишмаси ва юқори мустаҳкамликка эга полимердан ишланган. Бу эса соатнинг ҳам енгил, ҳам ўта чидамли бўлишини таъминлайди. Қурилманинг умумий вазни бор-йўғи 46 граммни ташкил этади, бу эса марафон масофаларига югурувчи спортчилар учун ҳаракатланишда ҳеч қандай ноқулайлик туғдирмайди.

Техник имкониятлар ва экран сифати

Соат 1,32 дюймли АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 466 × 466 пикселга тенг. Энг аҳамиятли жиҳати шундаки, экраннинг максимал ёрқинлиги 3000 нитга етади. Бундай кўрсаткич ҳатто энг қуёшли кунларда ҳам дисплейдаги маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Экран юзаси эса чизилишларга чидамли сапфир шишаси билан ҳимояланган.

Қурилма спортчилар учун кенг қамровли таҳлил тизимини таклиф этади. Унда 170 дан ортиқ спорт режимлари мавжуд бўлиб, улар нафақат югуриш, балки куч ишлатиш машқлари ва организмнинг тикланиш жараёнларини ҳам назорат қилади. Ўрнатилган сенсорлар ёрдамида юрак уриш тезлиги (ЧСС) ва қондаги кислород миқдори (СпО2) доимий равишда кузатиб борилади.

Автоном иш вақти ва нархи

Аккумулятор сиғими 540 мА·ш бўлиб, у қуйидаги режимда ишлашни кафолатлайди:

  • Оддий фойдаланиш режимида — 20 кунгача;
  • Фаол фойдаланишда — 7 кунгача;
  • ГПС ёқилган ҳолда узлуксиз — 29 соатгача.
Шунингдек, соат 5 АТМ даражасидаги сув ўтказмаслик ҳимоясига эга, бу эса ёмғир остида югуриш ёки сузиш машғулотларида қурилмадан хавфсиз фойдаланиш имконини беради. Ўрнатилган динамик ва микрофон ёрдамида фойдаланувчилар қўнғироқларга жавоб беришлари ҳам мумкин.

Ҳозирда Amazfit Чеетаҳ 2 Pro Россия бозорида тахминан 38 минг рубл (тахминан 400 АҚШ доллари) атрофида сотилмоқда. Яқин вақтлар ичида ушбу моделнинг Ўзбекистоннинг йирик ритейл дўконлари ва онлайн савдо майдончаларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда, бу эса маҳаллий спорт ихлосмандлари учун ажойиб янгилик бўлади.

AmazfitСмартватчТехнологияГаджетЧеетаҳ 2 Pro
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаБугун, 15:50Киберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиКиберхавфсизлик мутахассислари АҚШ ҳукуматининг Anthropic моделларига тақиқига қарши чиқдиБугун, 15:29Портатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиПортатив ўйин консоллари бозори ўсмоқда: AliExpress энг оммабоп моделларни эълон қилдиБугун, 15:28Ҳиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиҲиндистондаги Куданкулам AESнинг бешинчи энергоблогида реактор корпуси ўрнатилдиБугун, 15:26Salesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиSalesforce сунъий интеллект бозорида йирик келишувга қўл урди: Фин 3,6 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус