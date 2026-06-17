Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикди
Дунё бўйлаб сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши йирик инвесторларни рақамли инфратузилма бозорига янада фаолроқ кириб боришга ундамоқда. Канаданинг энг йирик пенсия жамғармаси ҳисобланган КПП Инвестментс Ҳиндистоннинг КтрлС маълумотлар маркази операторига қарийб 741 миллион доллар (70 миллиард рупия) миқдорида сармоя киритишини эълон қилди. Бу қадам глобал миқёсдаги булутли технологиялар ва AI инфратузилмасини кенгайтириш пойгасида Ҳиндистоннинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Келишув шартларига кўра, КПП Инвестментс дастлаб 423 миллион доллар эвазига КтрлС компаниясининг 8,2 фоиз улушини сотиб олади. Қолган 317 миллион доллар эса Ҳиндистон бўйлаб юқори қувватли (ҳйперскале) маълумотлар марказларини барпо этишга ихтисослашган қўшма корхонага йўналтирилади. Ушбу янги тузилмада Канада жамғармаси 48 фоиз, КтрлС эса 52 фоиз улушга эга бўлади.
Рақамли иқтисодиётнинг янги маркази2007-йилда ташкил этилган ва бош қароргоҳи Ҳайдарободда жойлашган КтрлС ҳозирда мамлакат бўйлаб 15 дан ортиқ маълумотлар марказини бошқармоқда. Компания сўнгги йилларда булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар ва AI алгоритмларини қайта ишлашга бўлган талабнинг кескин ортиши ортидан ўз қувватларини жадал кенгайтирмоқда. Мазкур сармоя компанияга айнан сунъий интеллект юкламалари учун мослаштирилган замонавий инфратузилмани яратишга ёрдам беради.
Ҳиндистон бугунги кунда глобал технологик гигантлар учун энг жозибадор йўналишлардан бирига айланди. Сўнгги ойларда Amazon, Google, Microsoft ва OpenAI каби компаниялар ушбу минтақада ўз лойиҳаларини эълон қилди. КПП Инвестментс вакили Max Биагосч таъкидлашича, Ҳиндистон дунёдаги энг тез ривожланаётган рақамли бозорлардан бири сифатида жамғарманинг глобал стратегиясида муҳим ўрин тутади.
Глобал пойга ва рақобатМаълумотлар марказлари соҳасидаги инвестициялар фақат Канада жамғармаси билан чекланиб қолмаяпти. Саноатдаги фаолликни қуйидаги рақамлар ҳам тасдиқлайди:
- Blackstone томонидан қўллаб-қувватланадиган АирТрунк компанияси 2030-йилгача Ҳиндистонда 30 миллиард долларлик лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда.
- Meta корпорацияси Релиансе Индустриес билан ҳамкорликда Гужарат штатида 168 мегаватт қувватга эга AI-марказини қуришга киришди.
- Uber ва бошқа йирик технологик платформалар ҳам минтақадаги ҳисоблаш қувватларини ошириш учун ўз сармояларини кўпайтирмоқда.
…