Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикди

·0·Техно
Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикди

Дунё бўйлаб сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши йирик инвесторларни рақамли инфратузилма бозорига янада фаолроқ кириб боришга ундамоқда. Канаданинг энг йирик пенсия жамғармаси ҳисобланган КПП Инвестментс Ҳиндистоннинг КтрлС маълумотлар маркази операторига қарийб 741 миллион доллар (70 миллиард рупия) миқдорида сармоя киритишини эълон қилди. Бу қадам глобал миқёсдаги булутли технологиялар ва AI инфратузилмасини кенгайтириш пойгасида Ҳиндистоннинг ўрни ортиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Келишув шартларига кўра, КПП Инвестментс дастлаб 423 миллион доллар эвазига КтрлС компаниясининг 8,2 фоиз улушини сотиб олади. Қолган 317 миллион доллар эса Ҳиндистон бўйлаб юқори қувватли (ҳйперскале) маълумотлар марказларини барпо этишга ихтисослашган қўшма корхонага йўналтирилади. Ушбу янги тузилмада Канада жамғармаси 48 фоиз, КтрлС эса 52 фоиз улушга эга бўлади.

Рақамли иқтисодиётнинг янги маркази

2007-йилда ташкил этилган ва бош қароргоҳи Ҳайдарободда жойлашган КтрлС ҳозирда мамлакат бўйлаб 15 дан ортиқ маълумотлар марказини бошқармоқда. Компания сўнгги йилларда булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар ва AI алгоритмларини қайта ишлашга бўлган талабнинг кескин ортиши ортидан ўз қувватларини жадал кенгайтирмоқда. Мазкур сармоя компанияга айнан сунъий интеллект юкламалари учун мослаштирилган замонавий инфратузилмани яратишга ёрдам беради.

Ҳиндистон бугунги кунда глобал технологик гигантлар учун энг жозибадор йўналишлардан бирига айланди. Сўнгги ойларда Amazon, Google, Microsoft ва OpenAI каби компаниялар ушбу минтақада ўз лойиҳаларини эълон қилди. КПП Инвестментс вакили Max Биагосч таъкидлашича, Ҳиндистон дунёдаги энг тез ривожланаётган рақамли бозорлардан бири сифатида жамғарманинг глобал стратегиясида муҳим ўрин тутади.

Глобал пойга ва рақобат

Маълумотлар марказлари соҳасидаги инвестициялар фақат Канада жамғармаси билан чекланиб қолмаяпти. Саноатдаги фаолликни қуйидаги рақамлар ҳам тасдиқлайди:

  • Blackstone томонидан қўллаб-қувватланадиган АирТрунк компанияси 2030-йилгача Ҳиндистонда 30 миллиард долларлик лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда.
  • Meta корпорацияси Релиансе Индустриес билан ҳамкорликда Гужарат штатида 168 мегаватт қувватга эга AI-марказини қуришга киришди.
  • Uber ва бошқа йирик технологик платформалар ҳам минтақадаги ҳисоблаш қувватларини ошириш учун ўз сармояларини кўпайтирмоқда.
КПП Инвестментс Ҳиндистон бозорида 2009-йилдан бери фаолият юритиб келади ва жорий йилнинг март ойи ҳолатига кўра, мамлакатдаги соф активлари миқдори 20 миллиард долларга етган. Жамғарма 2017-йилдан буён бутун дунё бўйлаб рақамли инфратузилма портфелини шакллантириб келмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бундай йирик сармоялар нафақат минтақавий рақамли иқтисодиётни, балки глобал AI экотизимини ҳам янги босқичга олиб чиқади.

Сунъий IntelлектҲиндистонИнвестицияМаълумотлар МарказиКПП Инвестментс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 14:27Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиБугун, 14:27SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиSpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда