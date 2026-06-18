Машҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этди

·21·Техно
Машҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этди

Netflix платформасининг машҳур “Қуеер Эе” ко“латувчи юлдузи ва таниқли коуч Карамо Браун технологиялар оламига дадил қадам қо“йиб, Кē деб номланган янги веллнесс-иловасини ишга туширди. Ушбу лойиҳанинг асосий о‗зига хослиги шундаки, у фойдаланувчиларга Карамо Брауннинг сун‗ий интеллект ёрдамида яратилган рақамли клони билан мулоқот қилиш имкониятини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илова устида бир ярим йил давомида иш олиб борилган бо‗либ, у Карамо Брауннинг шахсий тажрибаси — фитнес, то‗г‗ри овқатланиш, медитация ва зарарли одатлардан воз кечиш каби ё‗налишларни қамраб олади. TechCrunch нашри хабарига ко‗ра, Кē иловаси фойдаланувчининг уйидаги спорт анжомлари ва иш жадвалидан келиб чиқиб, шахсийлаштирилган машг‗улотлар режасини тузиб беради.

Рақамли клон ва шахсий ривожланиш

Лойиҳа доирасида Делпҳи стартапи билан ҳамкорликда яратилган “AI Карамо” функцияси энг ко‗п э‗тибор тортаётган жиҳатдир. Ушбу рақамли нусха Брауннинг юзлаб интервюлари, подкастлари ва видеолари асосида о‗қитилган бо‗либ, у фойдаланувчилар билан реал вақт режимида мулоқот қила олади. Ҳатто маслаҳатларни бошловчининг о‗з овозида етказиб беради.

Карамо Брауннинг та‗кидлашича, унинг яқин до‗стлари ва синглиси ҳам ба‗зан у билан бог‗лана олмаган пайтларида ушбу сун‗ий интеллект клонидан маслаҳат со‗раб туришади. Бу каби технология аввалроқ машҳур актёр Арнолд Счварзенеггер томонидан ҳам Делпҳи платформаси ёрдамида жорий этилган эди.

Илова нафақат жисмоний, балки руҳий саломатликка ҳам катта ург‗у беради. Унда турли ҳиссий ҳолатлар учун медитация видеолари ва фойдаланувчилар о‗заро тажриба алмашадиган ҳамжамият бо‗лими мавжуд. Шунингдек, сун‗ий интеллект чатботи фойдаланувчининг уйидаги маҳсулотлардан келиб чиқиб, таомномалар таклиф қилиш хусусиятига эга.

Сун‗ий интеллект ва машҳурларнинг хавотири

Ҳозирда ко‗плаб юлдузлар, жумладан Маттев МкКонаугҳей ва Майкл Кайне каби актёрлар ElevenLabs компанияси билан ҳамкорликда о‗з овозларини лицензиялашмоқда. Бироқ, бу тенденция барча машҳурларга ҳам ма‗қул келаётгани ё‗қ. Ко‗плаб сан‗аткорлар о‗з қиёфаси ва овозидан рухсатсиз фойдаланишга қарши чиқишмоқда.

Шунингдек, мутахассислар мухлисларнинг сун‗ий интеллектли чатботларга ҳаддан ташқари бог‗ланиб қолиши (парасоциал муносабатлар) борасида хавотир билдиришмоқда. Браун бу масалага то‗хталар экан, Кē иловаси инсоний мулоқот о‗рнини босмаслигини, аксинча, одамларни ҳаётда реал ёрдам со‗рашга ундайдиган восита эканини айтди.

  • Индивидуал фитнес ва овқатланиш режалари;
  • Реал вақтда AI-маслаҳатчи билан мулоқот;
  • Руҳий саломатликни қо‗ллаб-қувватловчи медитациялар;
  • Ижтимоий қо‗ллаб-қувватлаш гуруҳлари.
О‗збекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай иловалар тобора оммалашмоқда. Гарчи Кē ҳозирча асосан инглиз тилида фаолият юритаётган бо‗лса-да, ундаги сун‗ий интеллект алгоритмлари шахсий ривожланиш ва сог‗лом турмуш тарзини тарг‗иб қилишда янги босқични англатади.

Сун‗ий IntelлектВеллнессКарамо БраунКē АппТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Бугун, 17:54Хитойнинг Спарк Спасе стартапи дунёдаги энг йирик электр насосли ракетани синовдан ўтказдиХитойнинг Спарк Спасе стартапи дунёдаги энг йирик электр насосли ракетани синовдан ўтказдиБугун, 17:52Олимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топдиОлимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топдиБугун, 17:25Техасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирландиТехасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирландиБугун, 17:23Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Бугун, 16:36iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинiPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинБугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди