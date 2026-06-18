Машҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этди
Netflix платформасининг машҳур “Қуеер Эе” ко“латувчи юлдузи ва таниқли коуч Карамо Браун технологиялар оламига дадил қадам қо“йиб, Кē деб номланган янги веллнесс-иловасини ишга туширди. Ушбу лойиҳанинг асосий о‗зига хослиги шундаки, у фойдаланувчиларга Карамо Брауннинг сун‗ий интеллект ёрдамида яратилган рақамли клони билан мулоқот қилиш имкониятини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илова устида бир ярим йил давомида иш олиб борилган бо‗либ, у Карамо Брауннинг шахсий тажрибаси — фитнес, то‗г‗ри овқатланиш, медитация ва зарарли одатлардан воз кечиш каби ё‗налишларни қамраб олади. TechCrunch нашри хабарига ко‗ра, Кē иловаси фойдаланувчининг уйидаги спорт анжомлари ва иш жадвалидан келиб чиқиб, шахсийлаштирилган машг‗улотлар режасини тузиб беради.
Рақамли клон ва шахсий ривожланишЛойиҳа доирасида Делпҳи стартапи билан ҳамкорликда яратилган “AI Карамо” функцияси энг ко‗п э‗тибор тортаётган жиҳатдир. Ушбу рақамли нусха Брауннинг юзлаб интервюлари, подкастлари ва видеолари асосида о‗қитилган бо‗либ, у фойдаланувчилар билан реал вақт режимида мулоқот қила олади. Ҳатто маслаҳатларни бошловчининг о‗з овозида етказиб беради.
Карамо Брауннинг та‗кидлашича, унинг яқин до‗стлари ва синглиси ҳам ба‗зан у билан бог‗лана олмаган пайтларида ушбу сун‗ий интеллект клонидан маслаҳат со‗раб туришади. Бу каби технология аввалроқ машҳур актёр Арнолд Счварзенеггер томонидан ҳам Делпҳи платформаси ёрдамида жорий этилган эди.
Илова нафақат жисмоний, балки руҳий саломатликка ҳам катта ург‗у беради. Унда турли ҳиссий ҳолатлар учун медитация видеолари ва фойдаланувчилар о‗заро тажриба алмашадиган ҳамжамият бо‗лими мавжуд. Шунингдек, сун‗ий интеллект чатботи фойдаланувчининг уйидаги маҳсулотлардан келиб чиқиб, таомномалар таклиф қилиш хусусиятига эга.
Сун‗ий интеллект ва машҳурларнинг хавотириҲозирда ко‗плаб юлдузлар, жумладан Маттев МкКонаугҳей ва Майкл Кайне каби актёрлар ElevenLabs компанияси билан ҳамкорликда о‗з овозларини лицензиялашмоқда. Бироқ, бу тенденция барча машҳурларга ҳам ма‗қул келаётгани ё‗қ. Ко‗плаб сан‗аткорлар о‗з қиёфаси ва овозидан рухсатсиз фойдаланишга қарши чиқишмоқда.
Шунингдек, мутахассислар мухлисларнинг сун‗ий интеллектли чатботларга ҳаддан ташқари бог‗ланиб қолиши (парасоциал муносабатлар) борасида хавотир билдиришмоқда. Браун бу масалага то‗хталар экан, Кē иловаси инсоний мулоқот о‗рнини босмаслигини, аксинча, одамларни ҳаётда реал ёрдам со‗рашга ундайдиган восита эканини айтди.
- Индивидуал фитнес ва овқатланиш режалари;
- Реал вақтда AI-маслаҳатчи билан мулоқот;
- Руҳий саломатликни қо‗ллаб-қувватловчи медитациялар;
- Ижтимоий қо‗ллаб-қувватлаш гуруҳлари.
…