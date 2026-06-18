Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?
Замонавий дунёда смартфонлар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланди, бироқ уларнинг чексиз имкониятлари инсониятни чарчатиб қўймоқда. Сўнгги вақтларда технология оламида “Словтеч” (секин технология) деб номланувчи янги йўналиш шаклланмоқда. Бу ҳаракат фойдаланувчиларни диққатни чалғитувчи алгоритмлардан воз кечиб, оддийроқ ва функцияси чекланган қурилмаларга қайтишга чорламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Яқинда Нью-Йорк метросида иПод Шуффле плеерининг улкан реклама постери пайдо бўлди. Ушбу қурилма дизайнери, “иПод отаси” сифатида танилган Тонй Фаделл ҳам бу ҳолатдан ҳайратга тушди. TechCrunch нашрига берган интервюсида у 20 йил аввал яратилган маҳсулотининг бугунги кунда “Экран вақти нолга тенг” шиори остида қайта тарғиб қилинаётганини кўриб, буни ўз фарзандининг суратини кўргандек ҳис қилганини таъкидлади.
Ҳозирги кунда Apple Мусик ёки Spotify каби сервислар 100 миллиондан ортиқ қўшиқларга бир зумда кириш имконини беради. Бироқ, бу чексиз танлов имконияти инсонларда руҳий толиқишни келтириб чиқармоқда. Бакк Маркет компанияси маркетинг директори Жой Ҳоварднинг сўзларига кўра, одамлар ўз ҳаётининг ҳар бир дақиқасини оптималлаштиришдан чарчаган ва энди улар технологиядан онгли равишда фойдаланишни исташмоқда.
Эски технологияларнинг янги жозибасиҚизиғи шундаки, ушбу тренд асосан смартфонсиз дунёни кўрмаган ёш авлод вакиллари орасида оммалашмоқда. Улар учун симли қулоқчинлар, ретро ўйин консоллари, КД дисклар ва оддий рақамли камералар ўзига хос сеҳрга эга. Бу қурилмалар фойдаланувчининг диққатини ўғирлашга уринмайди, уларда ижтимоий тармоқларга расм юклаш ёки реклама хабарлари билан безовта қилиш функцияси мавжуд эмас.
“Словтеч” ҳаракатининг асосий ғояси — ҳаётга маълум даражада “тўсиқлар”ни қайтаришдир. Авваллари технологик компаниялар ҳар қандай қийинчиликни бартараф этишга интилган бўлса, эндиликда фойдаланувчилар бу қулайликларни ўз шахсий чегараларини бузувчи омил сифатида кўришмоқда. Масалан, иПод плеерида қўшиқни шунчаки тинглайсиз, алгоритмлар сизга нима ёқишини мажбурлаб кўрсатмайди.
Бундан йигирма йил аввал мобил ўйинлар саноатига асос солган ЖAMDАТ компанияси раҳбари Аустин Муррай ҳам ўша пайтларда одамлар мобил телефонда ўйин ўйнаш ғоясига кулиб қарашганини эслайди. Бугун эса вазият бутунлай тескари: одамлар ўзларини смартфон экранидан узиш учун йўллар қидирмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам бу тенденциянинг учқунларини кўриш мумкин. Юртимиздаги ёшлар орасида ҳам эски турдаги рақамли камералар ва кассетали плеерларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Бу шунчаки носталгия эмас, балки рақамли шовқинлардан қочиш ва ҳақиқий лаҳзалардан завқланиш истагидир. “Словтеч” — бу технологиядан бутунлай воз кечиш эмас, балки уни ҳаётимиз устидан назорат ўрнатишига йўл қўймасликдир.
…