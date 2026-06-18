Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?

·24·Техно
Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?

Замонавий дунёда смартфонлар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланди, бироқ уларнинг чексиз имкониятлари инсониятни чарчатиб қўймоқда. Сўнгги вақтларда технология оламида “Словтеч” (секин технология) деб номланувчи янги йўналиш шаклланмоқда. Бу ҳаракат фойдаланувчиларни диққатни чалғитувчи алгоритмлардан воз кечиб, оддийроқ ва функцияси чекланган қурилмаларга қайтишга чорламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Яқинда Нью-Йорк метросида иПод Шуффле плеерининг улкан реклама постери пайдо бўлди. Ушбу қурилма дизайнери, “иПод отаси” сифатида танилган Тонй Фаделл ҳам бу ҳолатдан ҳайратга тушди. TechCrunch нашрига берган интервюсида у 20 йил аввал яратилган маҳсулотининг бугунги кунда “Экран вақти нолга тенг” шиори остида қайта тарғиб қилинаётганини кўриб, буни ўз фарзандининг суратини кўргандек ҳис қилганини таъкидлади.

Ҳозирги кунда Apple Мусик ёки Spotify каби сервислар 100 миллиондан ортиқ қўшиқларга бир зумда кириш имконини беради. Бироқ, бу чексиз танлов имконияти инсонларда руҳий толиқишни келтириб чиқармоқда. Бакк Маркет компанияси маркетинг директори Жой Ҳоварднинг сўзларига кўра, одамлар ўз ҳаётининг ҳар бир дақиқасини оптималлаштиришдан чарчаган ва энди улар технологиядан онгли равишда фойдаланишни исташмоқда.

Эски технологияларнинг янги жозибаси

Қизиғи шундаки, ушбу тренд асосан смартфонсиз дунёни кўрмаган ёш авлод вакиллари орасида оммалашмоқда. Улар учун симли қулоқчинлар, ретро ўйин консоллари, КД дисклар ва оддий рақамли камералар ўзига хос сеҳрга эга. Бу қурилмалар фойдаланувчининг диққатини ўғирлашга уринмайди, уларда ижтимоий тармоқларга расм юклаш ёки реклама хабарлари билан безовта қилиш функцияси мавжуд эмас.

“Словтеч” ҳаракатининг асосий ғояси — ҳаётга маълум даражада “тўсиқлар”ни қайтаришдир. Авваллари технологик компаниялар ҳар қандай қийинчиликни бартараф этишга интилган бўлса, эндиликда фойдаланувчилар бу қулайликларни ўз шахсий чегараларини бузувчи омил сифатида кўришмоқда. Масалан, иПод плеерида қўшиқни шунчаки тинглайсиз, алгоритмлар сизга нима ёқишини мажбурлаб кўрсатмайди.

Бундан йигирма йил аввал мобил ўйинлар саноатига асос солган ЖAMDАТ компанияси раҳбари Аустин Муррай ҳам ўша пайтларда одамлар мобил телефонда ўйин ўйнаш ғоясига кулиб қарашганини эслайди. Бугун эса вазият бутунлай тескари: одамлар ўзларини смартфон экранидан узиш учун йўллар қидирмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам бу тенденциянинг учқунларини кўриш мумкин. Юртимиздаги ёшлар орасида ҳам эски турдаги рақамли камералар ва кассетали плеерларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Бу шунчаки носталгия эмас, балки рақамли шовқинлардан қочиш ва ҳақиқий лаҳзалардан завқланиш истагидир. “Словтеч” — бу технологиядан бутунлай воз кечиш эмас, балки уни ҳаётимиз устидан назорат ўрнатишига йўл қўймасликдир.

ТехнологияСмартфонAppleиПодСловтеч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиИжтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиКеча, 18:25Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранHonor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранКеча, 18:23Мобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиМобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди