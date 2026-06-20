Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлди
Google корпорацияси ўзининг Gemini сунъий интеллект тизимини Google Шеетс (Google Жадваллар) хизматига тўлиқ интеграция қилинганини ва миллионлаб янги фойдаланувчилар учун имкониятлар кенгайтирилганини эълон қилди. Эндиликда ушбу рақамли ёрдамчи нафақат инглиз тилида, балки дунёнинг яна 28 та тилида, жумладан, рус, испан, португал ва араб тилларида ҳам буйруқларни қабул қила бошлайди. Бу янгилик маълумотлар билан ишловчи мутахассислар ва оддий фойдаланувчилар учун мураккаб жадвалларни бошқариш жараёнини тубдан осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илгари Google Шеетс ичидаги сунъий интеллект функциялари фақат АҚШ ҳудудидаги фойдаланувчилар учун ва чекланган тилда мавжуд эди. Эндиликда эса глобал аудитория, жумладан, Ўзбекистондаги кўп тилли фойдаланувчилар ҳам Gemini ёрдамида мураккаб ҳисоб-китоблар ва таҳлилий жадвалларни оддий матнли сўровлар орқали яратишлари мумкин. Бу технология халқаро жамоаларда ҳамкорликда ишлаш самарадорлигини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.
Маълумотларни қайта ишлашда янги даврGemini ёрдамчиси фойдаланувчига нолдан жадвал тузиш, мураккаб формулаларни ёзиш ёки мавжуд маълумотлар асосида йиғма ҳисоботлар тайёрлашда кўмаклашади. Масалан, фойдаланувчи шунчаки "лойиҳа бюджетини кузатиш учун жадвал ярат" ёки "фойдани ҳисоблаш учун устун қўш" каби буйруқларни ўз она тилида ёзиши кифоя. Сунъий интеллект автоматик тарзда керакли катакчаларни тўлдиради ва мантиқий боғлиқликларни ўрнатади.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш Google Воркспасе экотизимининг бир қисми бўлиб, у маълумотларни визуаллаштириш ва таҳлил қилишни интуитив даражага олиб чиқади. Фойдаланувчилар энди мураккаб Эхсел ёки Шеетс формулаларини ёдлаб олишлари шарт эмас, балки Gemini билан мулоқот қилиш орқали керакли натижага эришишлари мумкин бўлади.
Янги имкониятлардан фойдаланиш учун фойдаланувчилар Google Воркспасе созламаларида "ақлли функциялар"ни фаоллаштиришлари лозим. Шундан сўнг, Google Шеетс ён панелида Gemini белгиси пайдо бўлади. Бу интерфейс орқали сунъий интеллект билан бевосита мулоқот қилиш ва жадвалларни таҳрирлаш имконияти яратилади.
Мазкур кенгайтирилган тил қўллаб-қувватлови қуйидаги тоифадаги фойдаланувчилар учун очиқ:
- Google Воркспасе корпоратив мижозлари;
- Таълим муассасалари учун Google Воркспасе фойдаланувчилари;
- Gemini Адвансед обунасига эга бўлган шахсий ҳисоб эгалари.
…