Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлди

·0·Техно
Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлди

Google корпорацияси ўзининг Gemini сунъий интеллект тизимини Google Шеетс (Google Жадваллар) хизматига тўлиқ интеграция қилинганини ва миллионлаб янги фойдаланувчилар учун имкониятлар кенгайтирилганини эълон қилди. Эндиликда ушбу рақамли ёрдамчи нафақат инглиз тилида, балки дунёнинг яна 28 та тилида, жумладан, рус, испан, португал ва араб тилларида ҳам буйруқларни қабул қила бошлайди. Бу янгилик маълумотлар билан ишловчи мутахассислар ва оддий фойдаланувчилар учун мураккаб жадвалларни бошқариш жараёнини тубдан осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгари Google Шеетс ичидаги сунъий интеллект функциялари фақат АҚШ ҳудудидаги фойдаланувчилар учун ва чекланган тилда мавжуд эди. Эндиликда эса глобал аудитория, жумладан, Ўзбекистондаги кўп тилли фойдаланувчилар ҳам Gemini ёрдамида мураккаб ҳисоб-китоблар ва таҳлилий жадвалларни оддий матнли сўровлар орқали яратишлари мумкин. Бу технология халқаро жамоаларда ҳамкорликда ишлаш самарадорлигини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

Маълумотларни қайта ишлашда янги давр

Gemini ёрдамчиси фойдаланувчига нолдан жадвал тузиш, мураккаб формулаларни ёзиш ёки мавжуд маълумотлар асосида йиғма ҳисоботлар тайёрлашда кўмаклашади. Масалан, фойдаланувчи шунчаки "лойиҳа бюджетини кузатиш учун жадвал ярат" ёки "фойдани ҳисоблаш учун устун қўш" каби буйруқларни ўз она тилида ёзиши кифоя. Сунъий интеллект автоматик тарзда керакли катакчаларни тўлдиради ва мантиқий боғлиқликларни ўрнатади.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш Google Воркспасе экотизимининг бир қисми бўлиб, у маълумотларни визуаллаштириш ва таҳлил қилишни интуитив даражага олиб чиқади. Фойдаланувчилар энди мураккаб Эхсел ёки Шеетс формулаларини ёдлаб олишлари шарт эмас, балки Gemini билан мулоқот қилиш орқали керакли натижага эришишлари мумкин бўлади.

Янги имкониятлардан фойдаланиш учун фойдаланувчилар Google Воркспасе созламаларида "ақлли функциялар"ни фаоллаштиришлари лозим. Шундан сўнг, Google Шеетс ён панелида Gemini белгиси пайдо бўлади. Бу интерфейс орқали сунъий интеллект билан бевосита мулоқот қилиш ва жадвалларни таҳрирлаш имконияти яратилади.

Мазкур кенгайтирилган тил қўллаб-қувватлови қуйидаги тоифадаги фойдаланувчилар учун очиқ:

  • Google Воркспасе корпоратив мижозлари;
  • Таълим муассасалари учун Google Воркспасе фойдаланувчилари;
  • Gemini Адвансед обунасига эга бўлган шахсий ҳисоб эгалари.
Google компаниясининг ушбу қадами Microsoft Эхсел билан рақобатда муҳим устунлик бериши мумкин, чунки сунъий интеллектнинг кундалик офис ишларига интеграцияси иш вақтини тежаш ва хатоларни камайтиришда асосий омилга айланмоқда. Ўзбекистондаги бизнес вакиллари ва талабалар учун ҳам ушбу восита ҳисоботларни тайёрлашда катта қулайлик яратади.

GoogleGeminiGoogle ШеетсСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаШвеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаБугун, 10:57SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиSpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиБугун, 10:20Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиХитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиБугун, 09:56Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаIntel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаБугун, 09:21Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиStarlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиБугун, 08:58ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиБугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди