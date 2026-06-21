ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллект

·0·Техно
ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллект

Бир неча йил давомида Нокиа бренди остида қурилмалар ишлаб чиқарган ҲМД Глобал компанияси ўзининг шахсий брендини ривожлантиришда давом этмоқда. Яқин кунларда компания ўрта даражадаги смартфонлар бозорида рақобатбардош бўлиши кутилаётган ҲМД Лума2 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ушбу янгилик нафақат дизайни, балки узоқ вақт хизмат қилувчи қувват манбаи билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер смашх_60 маълумотларига таяниб хабар беришича, ҲМД Лума2 қурилмасининг асосий устунлиги унинг 6000 мАч сиғимли аккумулятори бўлади. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун юқори натижа ҳисобланиб, қурилманинг фаол фойдаланиш режимида икки кунгача қувват сақлашини таъминлайди. Бироқ, қувватлаш тезлиги борасида ишлаб чиқарувчи 18 В қувватли технология билан чекланган.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

Смартфон 6,75 дюймли ИПС-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ аниқлигига эга. Энг муҳим жиҳати шундаки, экран 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейснинг силлиқ ишлашини ва мобил ўйинларда тасвирнинг равонлигини таъминлайди. Қурилма ички қисмида Унисок Т7280 платформаси ўрнатилган бўлиб, у кундалик вазифалар ва асосий иловалар учун етарли унумдорликни беради.

Хотира масаласида ҲМД Лума2 фойдаланувчиларга 4 GB тезкор хотира (виртуал равишда яна 8 GB гача кенгайтириш имконияти билан) ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотира танловини таклиф этади. Шунингдек, микроСД карталари орқали хотирани 1 TB гача ошириш имконияти мавжудлиги Ўзбекистон бозоридаги кўплаб фойдаланувчилар учун муҳим афзаллик ҳисобланади.

Камера ва қўшимча функциялар

Суратга олиш имкониятларига тўхталадиган бўлсак, смартфон 50 мегапикселли асосий камерага эга бўлиб, у махсус сунъий интеллект (AI) модули билан бойитилган. Ушбу модул тасвирларни қайта ишлашда ва ёруғлик паст шароитларда сифатли кадрлар олишда ёрдам беради. Олд қисмда эса 8 мегапикселли селфи-камера жойлашган.

  • ОЗО Audiо Плайбакк технологияси орқали юқори сифатли овоз;
  • 3,5 миллиметрли аудио коннектор (қулоқчинлар учун);
  • ИП54 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимоя;
  • Android 16 операцион тизими бошқаруви.
ҲМД Лума2 бозорда уч хил рангда — Исе Блуе (музли кўк), Light Санд (оч қум) ва Миднигҳт Лаке (ярим тун кўли) рангларида сотувга чиқиши кутилмоқда. Инсайдернинг таъкидлашича, ушбу модел ҳамёнбоп нарх сегментида ўз ўрнини топиши ва Нокиа мухлислари учун муносиб муқобил бўлиши кутилмоқда. Аввалроқ ушбу инсайдер ҲМД Икон Флип 1 ҳақидаги маълумотларни ҳам аниқ башорат қилган эди.

ҲМДЛума2СмартфонAndroidТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнXiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнБугун, 12:28Коинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиКоинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиБугун, 11:23SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаSpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаБугун, 10:24NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиNASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиБугун, 09:55Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганДоналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганБугун, 09:25Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБатареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБугун, 08:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди