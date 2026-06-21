ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллект
Бир неча йил давомида Нокиа бренди остида қурилмалар ишлаб чиқарган ҲМД Глобал компанияси ўзининг шахсий брендини ривожлантиришда давом этмоқда. Яқин кунларда компания ўрта даражадаги смартфонлар бозорида рақобатбардош бўлиши кутилаётган ҲМД Лума2 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ушбу янгилик нафақат дизайни, балки узоқ вақт хизмат қилувчи қувват манбаи билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер смашх_60 маълумотларига таяниб хабар беришича, ҲМД Лума2 қурилмасининг асосий устунлиги унинг 6000 мАч сиғимли аккумулятори бўлади. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун юқори натижа ҳисобланиб, қурилманинг фаол фойдаланиш режимида икки кунгача қувват сақлашини таъминлайди. Бироқ, қувватлаш тезлиги борасида ишлаб чиқарувчи 18 В қувватли технология билан чекланган.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариСмартфон 6,75 дюймли ИПС-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ аниқлигига эга. Энг муҳим жиҳати шундаки, экран 120 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейснинг силлиқ ишлашини ва мобил ўйинларда тасвирнинг равонлигини таъминлайди. Қурилма ички қисмида Унисок Т7280 платформаси ўрнатилган бўлиб, у кундалик вазифалар ва асосий иловалар учун етарли унумдорликни беради.
Хотира масаласида ҲМД Лума2 фойдаланувчиларга 4 GB тезкор хотира (виртуал равишда яна 8 GB гача кенгайтириш имконияти билан) ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотира танловини таклиф этади. Шунингдек, микроСД карталари орқали хотирани 1 TB гача ошириш имконияти мавжудлиги Ўзбекистон бозоридаги кўплаб фойдаланувчилар учун муҳим афзаллик ҳисобланади.
Камера ва қўшимча функцияларСуратга олиш имкониятларига тўхталадиган бўлсак, смартфон 50 мегапикселли асосий камерага эга бўлиб, у махсус сунъий интеллект (AI) модули билан бойитилган. Ушбу модул тасвирларни қайта ишлашда ва ёруғлик паст шароитларда сифатли кадрлар олишда ёрдам беради. Олд қисмда эса 8 мегапикселли селфи-камера жойлашган.
- ОЗО Audiо Плайбакк технологияси орқали юқори сифатли овоз;
- 3,5 миллиметрли аудио коннектор (қулоқчинлар учун);
- ИП54 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимоя;
- Android 16 операцион тизими бошқаруви.
…