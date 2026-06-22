Германия “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилди

·23·Техно
Германия “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилди

Германия энергетика соҳасида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган термоядровий синтез технологияларини ривожлантириш йўлида йирик лойиҳага қўл урди. Росток университети ҳамда Дрезден-Россендорф маркази (ҲЗДР) ҳамкорлигида Ҳигҳ Энергй Денситй Инитиативе (ҲEДИ) деб номланган янги тадқиқот хаби расман иш бошлади. Мазкур марказ келажакдаги термоядровий реакторлар учун асос бўладиган моддаларнинг экстремал ҳолатларини ўрганиш билан шуғулланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ҲEДИ марказининг очилиш маросими илм-фан, саноат ва ҳукумат вакиллари иштирокида бўлиб ўтди. Германия федерал тадқиқотлар, технологиялар ва космос вазири Доротея Бернинг таъкидлашича, ушбу марказ миллий термоядровий дастурнинг муҳим бўғинига айланади. У тажриба реакторлари ичидаги ёқилғининг ўзини тутишини чуқурроқ англашга ёрдам беради, бу эса “сунъий Қуёш” яратиш йўлидаги асосий тўсиқларни бартараф этиш имконини беради.

Термоядровий синтез узоқ вақтдан бери инсоният учун энг истиқболли энергия манбаи ҳисобланади. Анъанавий атом электр станцияларидан фарқли ўлароқ, у атмосферага карбонат ангидрид чиқармайди ва минимал миқдорда радиоактив чиқинди ҳосил қилган ҳолда, чексиз миқдорда электр энергияси ишлаб чиқариш қувватига эга. Бироқ, бундай қурилмалар ичида содир бўладиган жараёнлар ҳанузгача тўлиқ ўрганилмаган, ҲEДИ тадқиқотлари айнан шу бўшлиқни тўлдиришга қаратилган.

Лазерли синтез ва экстремал босим тадқиқотлари

Лойиҳа доирасида июн ойи бошида Юқори энергия зичлиги физикаси институти ташкил этилди. Германия ҳукумати ва Саксония ерлари томонидан молиялаштириладиган ушбу мажмуанинг қурилиши 2030-йилга қадар якунланиши режалаштирилган. Мекленбург — Олд Померания ҳудуди ушбу тадқиқот мажмуаси учун тахминан 20 миллион евро миқдорида сармоя киритишини маълум қилди.

Марказнинг асосий йўналишларидан бири инерцион ушлаб туриш усули орқали термоядровий синтезни амалга оширишдир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологияда ўта кучли лазерлар ёрдамида ёқилғи капсуласи сиқилади ва юлдузлар марказидаги каби экстремал ҳарорат ҳамда босим даражасигача қиздирилади. Бу жараён модданинг “иссиқ ва қайноқ зич материя” деб аталадиган ғайритабиий ҳолатларини ўрганиш имконини беради.

ҲEДИ олимлари миллионлаб ва миллиардлаб атмосфера босими остида енгил элементларнинг ўзини тутишини таҳлил қиладилар. Бундай шароитлар нафақат термоядровий қурилмаларда, балки газ гигантлари ва бошқа экстремал космик объектлар бағрида ҳам учрайди. Тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар келажакда янада самарали ва ишончли реакторларни лойиҳалаш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Янги марказ ўз изланишларида Европадаги энг йирик Эуропеан ХFEЛ рентген лазери ва дунё бўйлаб бошқа илмий ташкилотлар билан яқин ҳамкорлик қилади. Шунингдек, ҲEДИ тижорат мақсадидаги лазерли термоядровий қурилмаларни ишлаб чиқаётган Марвел Фусион стартапи билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган. Лойиҳа раҳбари Роналд Редмернинг сўзларига кўра, модданинг экстремал ҳолатдаги табиатини тушунмасдан туриб, термоядровий энергетикани тижорийлаштириш имконсиздир.

ГерманияТермоядровий СинтезЭнергетикаҲEДИИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиХитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиБугун, 08:59Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиOppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиБугун, 08:24АҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиАҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошладиБугун, 07:28OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиOLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиБугун, 06:59Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиPentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиБугун, 06:23NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаNASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаБугун, 05:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди