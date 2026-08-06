ChatGPT бепул фойдаланувчилар учун матнли суҳбатларни чекловсиз қилди
OpenAI ChatGPT хизматида барча фойдаланувчилар учун матнли суҳбатлар чекловларини олиб ташлади, янги имкониятлар эса жорий ҳафта давомида босқичма-босқич жорий этилиб, келгуси ҳафтадан тўлиқ ишлайди. Бепул ва Го тарифларида GPT-5.6 Луна модели GPT-5.5 ўрнини эгаллади ҳамда мураккаб масалалар учун "Тинк" тугмаси тақдим этилди.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI ўзининг оммабий ChatGPT хизматида муҳим ўзгаришларни амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, платформа барча фойдаланувчилар учун матнли хабарлар алмашишдаги чекловларни бутунлай олиб ташлади. Бу қадам ҳафтасига 1 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчи аудиториясига эга бўлган тизимдан фойдаланишни янада қулайлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ҳафтасига 1 миллиардлик маррани забт этган ChatGPT учун бу янги даврнинг бошланиши ҳисобланади. Компания эълон қилган маълумотларга кўра, янгиланишлар нафақат бепулакка, балки пуллик обуна эгаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.
Янги GPT-5.6 моделлари ва уларнинг имкониятлариБепул ва Го тарифидаги фойдаланувчилар учун янги GPT-5.6 Луна модели асосий стандарт қилиб белгиланди ва у аввалги GPT-5.5 версиясини алмаштирди. Ушбу модел матнли мулоқотлар учун чекловларни йўқ қилиш билан бирга, мураккаб масалаларни ҳал этишда ёрдам берувчи махсус "Тинк" (Ўйлаш) тугмаси билан таъминланди.
Шунга қарамай, OpenAI файллар, тасвирлар, овозли хабарлар ва визуал контент яратиш учун алоҳида чекловлар сақланиб қолишини эслатиб ўтди. Шунингдек, Plus ва Pro тариф фойдаланувчилари учун ҳам махсус янгиланишлар тақдим этилди. Уларга тезкор вазифалар, веб-тадқиқотлар, режалаштириш ва қарор қабул қилиш жараёнларида қўл келадиган такомиллаштирилган GPT-5.6 Сол модели берилди.
Аниқлик ва созлаш имкониятлариPlus ва Pro фойдаланувчилари эндиликда модели мураккаблик даражасига қараб созлаш имконини берувчи махсус фикрлаш слайдеридан ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу орқали фойдаланувчи тизим бериладиган жавоб устида қанча вақт ва ресурс сарфлашини ўзи белгилайди.
OpenAI томонидан ўтказилган ички баҳолаш натижаларига кўра, янги моделлар олдинги авлодга нисбатан анча аниқ ишлайди. Хусусан, GPT-5.5-Инстант версияси билан солиштирганда, фактик хатолар GPT-5.6 Лунада 62 фоизга, GPT-5.6 Сол моделида эса 68 фоизга камроқ учраши аниқланган.
Янгиланган GPT-5.6 Сол модели Plus ва Pro обуна эгалари учун аллақачон фойдаланишга топширилди. Бепул ва Го фойдаланувчилари учун мўлжалланган янги имкониятлар эса жорий ҳафта давомида босқичма-босқич жорий этилиб, келгуси ҳафтадан бошлаб барча учун тўлиқ чекловсиз матнли суҳбатлар ва "Тинк" тугмаси тақдим этилади.
…