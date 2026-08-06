ChatGPT бепул фойдаланувчилар учун матнли суҳбатларни чекловсиз қилди

·46·Техно
ChatGPT бепул фойдаланувчилар учун матнли суҳбатларни чекловсиз қилди
Қисқача

OpenAI ChatGPT хизматида барча фойдаланувчилар учун матнли суҳбатлар чекловларини олиб ташлади, янги имкониятлар эса жорий ҳафта давомида босқичма-босқич жорий этилиб, келгуси ҳафтадан тўлиқ ишлайди. Бепул ва Го тарифларида GPT-5.6 Луна модели GPT-5.5 ўрнини эгаллади ҳамда мураккаб масалалар учун "Тинк" тугмаси тақдим этилди.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI ўзининг оммабий ChatGPT хизматида муҳим ўзгаришларни амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, платформа барча фойдаланувчилар учун матнли хабарлар алмашишдаги чекловларни бутунлай олиб ташлади. Бу қадам ҳафтасига 1 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчи аудиториясига эга бўлган тизимдан фойдаланишни янада қулайлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ҳафтасига 1 миллиардлик маррани забт этган ChatGPT учун бу янги даврнинг бошланиши ҳисобланади. Компания эълон қилган маълумотларга кўра, янгиланишлар нафақат бепулакка, балки пуллик обуна эгаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Янги GPT-5.6 моделлари ва уларнинг имкониятлари

Бепул ва Го тарифидаги фойдаланувчилар учун янги GPT-5.6 Луна модели асосий стандарт қилиб белгиланди ва у аввалги GPT-5.5 версиясини алмаштирди. Ушбу модел матнли мулоқотлар учун чекловларни йўқ қилиш билан бирга, мураккаб масалаларни ҳал этишда ёрдам берувчи махсус "Тинк" (Ўйлаш) тугмаси билан таъминланди.

Шунга қарамай, OpenAI файллар, тасвирлар, овозли хабарлар ва визуал контент яратиш учун алоҳида чекловлар сақланиб қолишини эслатиб ўтди. Шунингдек, Plus ва Pro тариф фойдаланувчилари учун ҳам махсус янгиланишлар тақдим этилди. Уларга тезкор вазифалар, веб-тадқиқотлар, режалаштириш ва қарор қабул қилиш жараёнларида қўл келадиган такомиллаштирилган GPT-5.6 Сол модели берилди.

Аниқлик ва созлаш имкониятлари

Plus ва Pro фойдаланувчилари эндиликда модели мураккаблик даражасига қараб созлаш имконини берувчи махсус фикрлаш слайдеридан ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу орқали фойдаланувчи тизим бериладиган жавоб устида қанча вақт ва ресурс сарфлашини ўзи белгилайди.

OpenAI томонидан ўтказилган ички баҳолаш натижаларига кўра, янги моделлар олдинги авлодга нисбатан анча аниқ ишлайди. Хусусан, GPT-5.5-Инстант версияси билан солиштирганда, фактик хатолар GPT-5.6 Лунада 62 фоизга, GPT-5.6 Сол моделида эса 68 фоизга камроқ учраши аниқланган.

Янгиланган GPT-5.6 Сол модели Plus ва Pro обуна эгалари учун аллақачон фойдаланишга топширилди. Бепул ва Го фойдаланувчилари учун мўлжалланган янги имкониятлар эса жорий ҳафта давомида босқичма-босқич жорий этилиб, келгуси ҳафтадан бошлаб барча учун тўлиқ чекловсиз матнли суҳбатлар ва "Тинк" тугмаси тақдим этилади.

ChatGPTOpenAIСунъий интеллектGPT-5.6Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди