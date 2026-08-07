eBay савдо майдончасида 22 GB хотирага эга GeForce RTX 2080 Ти пайдо бўлди

·68·Техно
eBay савдо майдончасида 22 GB хотирага эга GeForce RTX 2080 Ти пайдо бўлди
Қисқача

eBay онлайн-ауксионида 22 GB видео хотирага эга, ўзгартирилган NVIDIA GeForce RTX 2080 Ти график карталари 500 АҚШ доллари эвазига сотувга чиқарилди. Ушбу қурилмалар катта ҳажмли тил моделларини ишга тушириш ва сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган. Сотувчи Гигабйте, МСИ, ASUS, Леадтек ва бошқа брендлар остидаги, турбинали вентилятор билан жиҳозланган турли модификацияларни таклиф қилмоқда.

Жаҳон бозорида сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва турли нейротармоқларга бўлган қизиқишнинг ортиши ўзига хос аппарат ечимларини келтириб чиқармоқда. ixbt.com хабар беришича, eBay онлайн-аукционида ҳажми икки бараварга оширилган ва 22 GB видео хотира билан жиҳозланган NVIDIA GeForce RTX 2080 Ти график карталари сотувга чиқарилди. Гонконглик сотувчи ушбу ўзгартирилган тезлатгичларни атиги 500 АҚШ доллари эврига таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай модификациядаги қурилмалар биринчи навбатда катта ҳажмли тил моделларини (LLM) ишга тушириш ҳамда сунъий интеллект вазифаларини бажариш учун мўлжалланган. Бундай жараёнларда максимал ҳисоблаш қувватидан кўра оператив хотира захираси муҳимроқ ўрин тутади. Натижада, 500 долларлик нарх ва катта хотира ҳажми уйғунлиги ушбу эскарган моделларни замонавийроқ, аммо 8, 12 ёки 16 GB хотирага эга график карталарга нисбатан анча жозибали қилиб қўймоқда.

Модификация қилинган карталарнинг хусусиятлари

Сотувчи харидорларга Гигабйте, МСИ, ASUS, Леадтек ва бошқа машҳур брендлар остида ишлаб чиқарилган турли хил модификациядаги RTX 2080 Ти қурилмаларини юбормоқда. Уларнинг барчаси марказдан қочма (турбинали) вентиляторига эга совутиш тизими билан жиҳозланган. eBay платформасидаги шарҳларга таяниб айтиш мумкинки, ўнлаб харидорлар аллақачон бундай тезлатгичларни қўлга киритиб, хотира ҳажми операцион тизим томонидан тўғри аниқланаётгани ва эълон қилинган даражада ишлаётганини тасдиқлашган.

Ҳозирги кунда давом этиб келаётган сунъий интеллект буми шароитида бундай таклифлар мутахассислар ва ишқибозлар эътиборини тортмоқда. Таққослаш учун, 24 GB хотирали NVIDIA Титан RTX нархи тахминан 800 долларни, Қуадро RTX 6000 модели 900 долларга яқинни ташкил этади. Шунингдек, 24 GB GDDR6X хотирага эга GeForce RTX 3090 харидорларга салкам 1200 долларга тушиши мумкин.

Архитектура ва хатарлар

Туринг архитектураси илк бор 2018 йилда тақдим этилганига қарамай, ушбу авлодга мансуб видео-карталар ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Хотира ҳажмининг сунъий равишда оширилиши эса эски авлод GeForce RTX 2080 Ти моделларига ўзига хос иккинчи ҳаёт бахш этмоқда. Гарчи бу ёндашув бюджетли сунъий интеллект станцияларини йиғиш учун қулай кўринса-да, гап норасмий аппарат модификацияси ҳақида кетаётганини унутмаслик керак.

Бундай видео-карталар NVIDIA ёки унинг расмий ҳамкорларининг завод кафолатига эга эмас. Уларнинг ишончлилиги ва узоқ муддат хизмат қилиши тўғридан-тўғри қайта жиҳозлаш ишлари қанчалик сифатли бажарилганига боғлиқ бўлади, бу эса харидорлар учун маълум даражада таваккалчиликни келтириб чиқаради.

GeForceNvidiaВидеокартаСуний интеллектЭбай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди