eBay савдо майдончасида 22 GB хотирага эга GeForce RTX 2080 Ти пайдо бўлди
eBay онлайн-ауксионида 22 GB видео хотирага эга, ўзгартирилган NVIDIA GeForce RTX 2080 Ти график карталари 500 АҚШ доллари эвазига сотувга чиқарилди. Ушбу қурилмалар катта ҳажмли тил моделларини ишга тушириш ва сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган. Сотувчи Гигабйте, МСИ, ASUS, Леадтек ва бошқа брендлар остидаги, турбинали вентилятор билан жиҳозланган турли модификацияларни таклиф қилмоқда.
Жаҳон бозорида сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва турли нейротармоқларга бўлган қизиқишнинг ортиши ўзига хос аппарат ечимларини келтириб чиқармоқда. ixbt.com хабар беришича, eBay онлайн-аукционида ҳажми икки бараварга оширилган ва 22 GB видео хотира билан жиҳозланган NVIDIA GeForce RTX 2080 Ти график карталари сотувга чиқарилди. Гонконглик сотувчи ушбу ўзгартирилган тезлатгичларни атиги 500 АҚШ доллари эврига таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай модификациядаги қурилмалар биринчи навбатда катта ҳажмли тил моделларини (LLM) ишга тушириш ҳамда сунъий интеллект вазифаларини бажариш учун мўлжалланган. Бундай жараёнларда максимал ҳисоблаш қувватидан кўра оператив хотира захираси муҳимроқ ўрин тутади. Натижада, 500 долларлик нарх ва катта хотира ҳажми уйғунлиги ушбу эскарган моделларни замонавийроқ, аммо 8, 12 ёки 16 GB хотирага эга график карталарга нисбатан анча жозибали қилиб қўймоқда.
Модификация қилинган карталарнинг хусусиятлариСотувчи харидорларга Гигабйте, МСИ, ASUS, Леадтек ва бошқа машҳур брендлар остида ишлаб чиқарилган турли хил модификациядаги RTX 2080 Ти қурилмаларини юбормоқда. Уларнинг барчаси марказдан қочма (турбинали) вентиляторига эга совутиш тизими билан жиҳозланган. eBay платформасидаги шарҳларга таяниб айтиш мумкинки, ўнлаб харидорлар аллақачон бундай тезлатгичларни қўлга киритиб, хотира ҳажми операцион тизим томонидан тўғри аниқланаётгани ва эълон қилинган даражада ишлаётганини тасдиқлашган.
Ҳозирги кунда давом этиб келаётган сунъий интеллект буми шароитида бундай таклифлар мутахассислар ва ишқибозлар эътиборини тортмоқда. Таққослаш учун, 24 GB хотирали NVIDIA Титан RTX нархи тахминан 800 долларни, Қуадро RTX 6000 модели 900 долларга яқинни ташкил этади. Шунингдек, 24 GB GDDR6X хотирага эга GeForce RTX 3090 харидорларга салкам 1200 долларга тушиши мумкин.
Архитектура ва хатарларТуринг архитектураси илк бор 2018 йилда тақдим этилганига қарамай, ушбу авлодга мансуб видео-карталар ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Хотира ҳажмининг сунъий равишда оширилиши эса эски авлод GeForce RTX 2080 Ти моделларига ўзига хос иккинчи ҳаёт бахш этмоқда. Гарчи бу ёндашув бюджетли сунъий интеллект станцияларини йиғиш учун қулай кўринса-да, гап норасмий аппарат модификацияси ҳақида кетаётганини унутмаслик керак.
Бундай видео-карталар NVIDIA ёки унинг расмий ҳамкорларининг завод кафолатига эга эмас. Уларнинг ишончлилиги ва узоқ муддат хизмат қилиши тўғридан-тўғри қайта жиҳозлаш ишлари қанчалик сифатли бажарилганига боғлиқ бўлади, бу эса харидорлар учун маълум даражада таваккалчиликни келтириб чиқаради.
…