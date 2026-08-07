Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!
Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини нишонлади. У туғилган куни муносабати билан ўтган унутилмас лаҳзаларни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида мухлислари билан бўлишди. Кадрларда байрам кайфияти, яқинлари билан бирга ўтказган вақт ва самимий табриклар акс этган. Оила аъзолари, дўстлари ва мухлислари хонандага соғлик ҳамда ижодий муваффақиятлар тилашди.
Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшни қарши олди. У туғилган куни муносабати билан ўтган унутилмас лаҳзаларни ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлислари билан бўлишди.
Хонанда жойлаган кадрларда байрам кайфияти, яқинлари билан бирга ўтказган вақт ва самимий табриклар акс этган. Пост остида ҳам кўплаб илиқ тилаклар қолдирилмоқда.
Ёрқинхўжа Умаровни оила аъзолари, дўстлари ва мухлислари янги ёши билан қутлаб, унга соғлик ва ижодий муваффақиятлар тилашмоқда.
…