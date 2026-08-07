Galaxy Z Фолд 8 ва Фолд 8 Ultra АҚШда рекорд даражадаги қизиқиш уйғотди

·120·Техно
Galaxy Z Фолд 8 ва Фолд 8 Ultra АҚШда рекорд даражадаги қизиқиш уйғотди
Қисқача

Samsung компаниясининг Galaxy Z Флип 8, Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra смартфонларига дунё бўйлаб олдиндан буюртмалар ўтган йилги авлодга нисбатан 30 фоизга ошди. АҚШда Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra биргаликда Galaxy Z Фолд 7 сериясидан 30 фоиз кўпроқ олдиндан буюртма тўплади, уларнинг қарийб ярми базавий Galaxy Z Фолд 8 моделига тўғри келди.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг янги авлод буклама йиғилувчи смартфонлари — Galaxy Z Флип 8, Galaxy Z Фолд 8 ҳамда Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделларига бўлган дастлабки қизиқиш натижаларини эълон қилди. Компания маълумотига кўра, бутун дунё бўйлаб олдиндан буюртмалар сони ўтган йилги авлод вакилларига нисбатан 30 фоизга юқори бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, ixbt.com хабар беришича, АҚШ бозорида талаб жуда юқори шаклланган. Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделлари биргаликда ўтган йилдаги Galaxy Z Фолд 7 сериясига қараганда 30 фоизга кўпроқ олдиндан буюртма тўплашга муваффақ бўлган. Бу эса фойдаланувчилар орасида илғор технологияли гаджетларга бўлган ишонч ортиб бораётганини кўрсатади.

АҚШ бозоридаги харидлар динамикаси ва талаб

АҚШда қайд этилган умумий олдиндан буюртмаларнинг деярли ярми айнан базавий Galaxy Z Фолд 8 қурилмасига тўғри келган. Янги буклама экранли флагманларнинг оммабоплиги ўз навбатида айрим моделлар ва ранглар танқислигини келтириб чиқарди.

Жумладан, Samsung компаниясининг расмий веб-сайтида Galaxy Z Фолд 8 смартфонининг лаванда рангли версияси аллақачон тўлиқ сотиб бўлинган. Шунингдек, бошқа айрим ранг вариантлари ва конфигурациялар ҳам аста-секин савдодан йўқола бошлагани қайд этилган.

Фойдаланувчилар афзалликларидаги ўзгаришлар

Тақдим этилган статистикага кўра, харидорларнинг технологик эҳтиёжлари ва танловида сезиларли силжишлар кузатилмоқда. Ўтган йилга нисбатан Galaxy Z Флип серияли смартфонлар эгалари орасида янада қимматроқ ва кенг имкониятли Galaxy Z Фолд туркумига ўтишни маъқул кўрганлар сони уч мартадан зиёд кўпайган.

Мутахассислар буни истеъмолчиларнинг катта ва трансформацияланувчи экранларга бўлган эҳтиёжи ортиб бораётгани билан изоҳламоқда. Катта дисплей кўп вазифали жараёнлар ва мультимедиа имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

Қўшимча аксессуарлар савдоси

Смартфонлар билан бирга қўшимча қурилмалар савдоси ҳам сезиларли даражада ўсган. Samsung маълумотига кўра, АҚШда Galaxy Z Флип 8 ёки Galaxy Z Фолд 8 серияли моделларга олдиндан буюртма берган ҳар тўртинчи харидор янги Galaxy Watch ақлли соатларини ҳам қўшиб харид қилган.

Мазкур тенденция фойдаланувчилар экотизим доирасида бир нечта гаджетдан биргаликда фойдаланишни афзал кўраётганини ва Samsung маҳсулотлари ўзаро уйғунликда юқори қулайлик тақдим этишини яққол тасдиқлайди.

SamsungGalaxy Z Фолд 8Galaxy Z Флип 8СмартфонларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди