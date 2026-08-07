Galaxy Z Фолд 8 ва Фолд 8 Ultra АҚШда рекорд даражадаги қизиқиш уйғотди
Samsung компаниясининг Galaxy Z Флип 8, Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra смартфонларига дунё бўйлаб олдиндан буюртмалар ўтган йилги авлодга нисбатан 30 фоизга ошди. АҚШда Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra биргаликда Galaxy Z Фолд 7 сериясидан 30 фоиз кўпроқ олдиндан буюртма тўплади, уларнинг қарийб ярми базавий Galaxy Z Фолд 8 моделига тўғри келди.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг янги авлод буклама йиғилувчи смартфонлари — Galaxy Z Флип 8, Galaxy Z Фолд 8 ҳамда Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделларига бўлган дастлабки қизиқиш натижаларини эълон қилди. Компания маълумотига кўра, бутун дунё бўйлаб олдиндан буюртмалар сони ўтган йилги авлод вакилларига нисбатан 30 фоизга юқори бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хусусан, ixbt.com хабар беришича, АҚШ бозорида талаб жуда юқори шаклланган. Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделлари биргаликда ўтган йилдаги Galaxy Z Фолд 7 сериясига қараганда 30 фоизга кўпроқ олдиндан буюртма тўплашга муваффақ бўлган. Бу эса фойдаланувчилар орасида илғор технологияли гаджетларга бўлган ишонч ортиб бораётганини кўрсатади.
АҚШ бозоридаги харидлар динамикаси ва талабАҚШда қайд этилган умумий олдиндан буюртмаларнинг деярли ярми айнан базавий Galaxy Z Фолд 8 қурилмасига тўғри келган. Янги буклама экранли флагманларнинг оммабоплиги ўз навбатида айрим моделлар ва ранглар танқислигини келтириб чиқарди.
Жумладан, Samsung компаниясининг расмий веб-сайтида Galaxy Z Фолд 8 смартфонининг лаванда рангли версияси аллақачон тўлиқ сотиб бўлинган. Шунингдек, бошқа айрим ранг вариантлари ва конфигурациялар ҳам аста-секин савдодан йўқола бошлагани қайд этилган.
Фойдаланувчилар афзалликларидаги ўзгаришларТақдим этилган статистикага кўра, харидорларнинг технологик эҳтиёжлари ва танловида сезиларли силжишлар кузатилмоқда. Ўтган йилга нисбатан Galaxy Z Флип серияли смартфонлар эгалари орасида янада қимматроқ ва кенг имкониятли Galaxy Z Фолд туркумига ўтишни маъқул кўрганлар сони уч мартадан зиёд кўпайган.
Мутахассислар буни истеъмолчиларнинг катта ва трансформацияланувчи экранларга бўлган эҳтиёжи ортиб бораётгани билан изоҳламоқда. Катта дисплей кўп вазифали жараёнлар ва мультимедиа имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.
Қўшимча аксессуарлар савдосиСмартфонлар билан бирга қўшимча қурилмалар савдоси ҳам сезиларли даражада ўсган. Samsung маълумотига кўра, АҚШда Galaxy Z Флип 8 ёки Galaxy Z Фолд 8 серияли моделларга олдиндан буюртма берган ҳар тўртинчи харидор янги Galaxy Watch ақлли соатларини ҳам қўшиб харид қилган.
Мазкур тенденция фойдаланувчилар экотизим доирасида бир нечта гаджетдан биргаликда фойдаланишни афзал кўраётганини ва Samsung маҳсулотлари ўзаро уйғунликда юқори қулайлик тақдим этишини яққол тасдиқлайди.
…