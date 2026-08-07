OpenAI сунъий интеллектга асосланган янги гаджет устида ишламоқда
OpenAI ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этувчи илк аппарат қурилмаси — ақлли карнай устида ишламоқда. “Пончик” шаклидаги, юқори сифатли металлдан тайёрланадиган гаджетнинг нархи 300 АҚШ долларидан 400 долларгача бўлиши кутилмоқда. Қурилма Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Жонни Айв асос солган ЛовеФром студияси билан ҳамкорликда яратилмоқда ва уни 2027-йил давомида сотувга чиқариш режалаштирилган.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI ўзининг илк аппарат таъминоти қурилмасини яратиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этувчи бу сирли ақлли карнайнинг тахминий нархи 300 АҚШ долларидан 400 долларгача бўлиши кутилмоқда. Мазкур қурилма келгусида фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётига сунъий интеллектни янада чуқурроқ интеграция қилишга мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гаджетнинг ўзига хос дизайни ва нархиМанбаларнинг маълумот беришича, янги қурилма “пончик” шаклида ясалган бўлиб, фойдаланувчиларга уни уйдаги исталган жойга — ётоқхонадаги столчага ёки ошхона пештахасига осонликча кўчириб ўтказиш имконини беради. Юқори сифатли металлдан ясаладиган гаджет ўзига хос “премиум” кўринишга эга бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, қурилманинг ҳаракатланувчи қисмларга эга бўлиши ҳам мутахассисларнинг эътиборини тортган жиҳатлардан биридир.
Нарх сиёсатига келсак, 300–400 доллар атрофидаги қиймат уни оддий ақлли динамикларга нисбатан қимматроқ қилади. Таққослаш учун, Amazon компаниясининг уй учун мўлжалланган шунга ўхшаш қурилмалари 40 доллардан 240 долларгача бўлган нархларда сотилади. Шу боисдан ҳам янги маҳсулот бозорда қандай қабул қилиниши ва рақобатбардош бўлиши ҳозирча савол остида қолмоқда.
Машҳур дизайнерлар ҳамкорлиги ва бозор истиқболлариУшбу қурилмани яратиш лойиҳаси Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Тони Фаделл ёки аниқроғи машҳур дизайнер Жонни Айв асос солган ЛовеФром студияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Bloomberg маълумотларига кўра, мазкур инновацион қурилма 2027-йил давомида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Бироқ, тарихий нуқтаи назардан қараганда, ақлли карнайлар бозори ҳар доим ҳам юқори даражада фойдали бўлмаган ва янги иштирокчилар учун бу сегментга кириб бориш қийин кечиши мумкин.
OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти бозорига қадам қўйиш уринишлари айрим қийинчиликлар ва можаролар билан ҳамроҳлик қилмоқда. Хусусан, ҳозирги кунда қурилмалар бозорининг етакчиси ҳисобланган Apple компанияси сунъий интеллект лабораториясини тижорат сирларини ўғирлашда айблаб судга мурожаат қилган. Ўз навбатида, OpenAI компанияси бу айбловларни рад этиб, ҳеч қандай қонунбузарликка йўл қўймаганини таъкидламоқда.
…