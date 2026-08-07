OpenAI сунъий интеллектга асосланган янги гаджет устида ишламоқда

·57·Техно
OpenAI сунъий интеллектга асосланган янги гаджет устида ишламоқда
Қисқача

OpenAI ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этувчи илк аппарат қурилмаси — ақлли карнай устида ишламоқда. “Пончик” шаклидаги, юқори сифатли металлдан тайёрланадиган гаджетнинг нархи 300 АҚШ долларидан 400 долларгача бўлиши кутилмоқда. Қурилма Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Жонни Айв асос солган ЛовеФром студияси билан ҳамкорликда яратилмоқда ва уни 2027-йил давомида сотувга чиқариш режалаштирилган.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI ўзининг илк аппарат таъминоти қурилмасини яратиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этувчи бу сирли ақлли карнайнинг тахминий нархи 300 АҚШ долларидан 400 долларгача бўлиши кутилмоқда. Мазкур қурилма келгусида фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётига сунъий интеллектни янада чуқурроқ интеграция қилишга мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гаджетнинг ўзига хос дизайни ва нархи

Манбаларнинг маълумот беришича, янги қурилма “пончик” шаклида ясалган бўлиб, фойдаланувчиларга уни уйдаги исталган жойга — ётоқхонадаги столчага ёки ошхона пештахасига осонликча кўчириб ўтказиш имконини беради. Юқори сифатли металлдан ясаладиган гаджет ўзига хос “премиум” кўринишга эга бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, қурилманинг ҳаракатланувчи қисмларга эга бўлиши ҳам мутахассисларнинг эътиборини тортган жиҳатлардан биридир.

Нарх сиёсатига келсак, 300–400 доллар атрофидаги қиймат уни оддий ақлли динамикларга нисбатан қимматроқ қилади. Таққослаш учун, Amazon компаниясининг уй учун мўлжалланган шунга ўхшаш қурилмалари 40 доллардан 240 долларгача бўлган нархларда сотилади. Шу боисдан ҳам янги маҳсулот бозорда қандай қабул қилиниши ва рақобатбардош бўлиши ҳозирча савол остида қолмоқда.

Машҳур дизайнерлар ҳамкорлиги ва бозор истиқболлари

Ушбу қурилмани яратиш лойиҳаси Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Тони Фаделл ёки аниқроғи машҳур дизайнер Жонни Айв асос солган ЛовеФром студияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Bloomberg маълумотларига кўра, мазкур инновацион қурилма 2027-йил давомида сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Бироқ, тарихий нуқтаи назардан қараганда, ақлли карнайлар бозори ҳар доим ҳам юқори даражада фойдали бўлмаган ва янги иштирокчилар учун бу сегментга кириб бориш қийин кечиши мумкин.

OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти бозорига қадам қўйиш уринишлари айрим қийинчиликлар ва можаролар билан ҳамроҳлик қилмоқда. Хусусан, ҳозирги кунда қурилмалар бозорининг етакчиси ҳисобланган Apple компанияси сунъий интеллект лабораториясини тижорат сирларини ўғирлашда айблаб судга мурожаат қилган. Ўз навбатида, OpenAI компанияси бу айбловларни рад этиб, ҳеч қандай қонунбузарликка йўл қўймаганини таъкидламоқда.

OpenAIChatGPTТехнологияГаджетСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди