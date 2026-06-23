Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилди

·0·Техно
Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилди

Замонавий технологиялар оламида нафақат смартфон ёки компьютерлар, балки маиший жиҳозлар ҳам мунтазам дастурий таъминот янгиланишларига муҳтож бўлиб бормоқда. Huawei компанияси ўзининг Huawei M2 ақлли эшик қулфи учун йирик тизим янгиланишини эълон қилди. Ушбу қурилма эндиликда HarmonyOS 6.1 операцион тизимига ўтказилди, бу эса унинг ишлаш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янгиланишнинг асосий мақсади қурилма барқарорлигини ошириш ва хавфсизлик функцияларини янада такомиллаштиришдан иборат. Huawei муҳандислари тизимнинг ички алгоритмларини қайта кўриб чиқиб, фойдаланувчилар учун кундалик фойдаланишда максимал қулайлик яратишга эътибор қаратишган.

Бармоқ изи сканери ва тизим барқарорлиги

Янгиланишдаги энг муҳим ўзгаришлардан бири бармоқ изини таниш алгоритмининг тубдан такомиллаштирилганидир. Натижада сканернинг ишлаш тезлиги сезиларли даражада ошди, идентификация аниқлиги эса юқори даражага кўтарилди. Бу, айниқса, датчикдан узоқ вақт давомида фойдаланилганда унинг барқарор ишлашини таъминлашга хизмат қилади.

Шунингдек, қулфни бошқаришнинг тизимли мантиқий жараёнлари оптималлаштирилди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, бу турли хил фойдаланиш сценарийларида тизимнинг қотиб қолиши ёки хатоликлар юзага келиши эҳтимолини камайтиради. Қурилманинг 24/7 режимида узлуксиз ва хатосиз ишлаши кафолатланмоқда.

Bildиришномалар ва Смарт Лифе интеграцияси

Янги дастурий таъминотда билдиришномалар ва товушли сигналлар тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Эндиликда "овозсиз режим" функцияси янада ақлли кўриниш олди: асосий операциялар ҳеч қандай товушсиз бажарилиши мумкин, бироқ муҳим огоҳлантиришлар эътибордан четда қолмайди.

Жумладан, батарея қуввати пастлиги ёки тизим янгиланиши каби критик хабарлар фойдаланувчининг смартфонидаги Смарт Лифе иловасига дарҳол юборилади. Бу эса уй хавфсизлигини масофадан туриб назорат қилиш имконини янада кенгайтиради.

Ўзбекистон бозорида ҳам Huawei брендининг ақлли уй экотизимига мансуб гаджетлари тобора оммалашиб бормоқда. Бундай янгиланишлар "ақлли уй" концепцияси нафақат қулайлик, балки юқори даражадаги хавфсизлик ва ишончлилик рамзи эканини яна бир бор исботлайди. Huawei M2 эгалари янгиланишни Смарт Лифе иловаси орқали юклаб олишлари мумкин.

HuaweiСмарт ҲомеHarmonyOSТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиSpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиБугун, 16:53Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиАкумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиБугун, 16:29SpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариSpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариБугун, 15:57Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 15:24Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 14:54Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаРоссия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди