Huawei ақлли эшик қулфлари учун йирик янгиланиш: HarmonyOS 6.1 тизими тақдим этилди
Замонавий технологиялар оламида нафақат смартфон ёки компьютерлар, балки маиший жиҳозлар ҳам мунтазам дастурий таъминот янгиланишларига муҳтож бўлиб бормоқда. Huawei компанияси ўзининг Huawei M2 ақлли эшик қулфи учун йирик тизим янгиланишини эълон қилди. Ушбу қурилма эндиликда HarmonyOS 6.1 операцион тизимига ўтказилди, бу эса унинг ишлаш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янгиланишнинг асосий мақсади қурилма барқарорлигини ошириш ва хавфсизлик функцияларини янада такомиллаштиришдан иборат. Huawei муҳандислари тизимнинг ички алгоритмларини қайта кўриб чиқиб, фойдаланувчилар учун кундалик фойдаланишда максимал қулайлик яратишга эътибор қаратишган.
Бармоқ изи сканери ва тизим барқарорлигиЯнгиланишдаги энг муҳим ўзгаришлардан бири бармоқ изини таниш алгоритмининг тубдан такомиллаштирилганидир. Натижада сканернинг ишлаш тезлиги сезиларли даражада ошди, идентификация аниқлиги эса юқори даражага кўтарилди. Бу, айниқса, датчикдан узоқ вақт давомида фойдаланилганда унинг барқарор ишлашини таъминлашга хизмат қилади.
Шунингдек, қулфни бошқаришнинг тизимли мантиқий жараёнлари оптималлаштирилди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, бу турли хил фойдаланиш сценарийларида тизимнинг қотиб қолиши ёки хатоликлар юзага келиши эҳтимолини камайтиради. Қурилманинг 24/7 режимида узлуксиз ва хатосиз ишлаши кафолатланмоқда.
Bildиришномалар ва Смарт Лифе интеграциясиЯнги дастурий таъминотда билдиришномалар ва товушли сигналлар тизимига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Эндиликда "овозсиз режим" функцияси янада ақлли кўриниш олди: асосий операциялар ҳеч қандай товушсиз бажарилиши мумкин, бироқ муҳим огоҳлантиришлар эътибордан четда қолмайди.
Жумладан, батарея қуввати пастлиги ёки тизим янгиланиши каби критик хабарлар фойдаланувчининг смартфонидаги Смарт Лифе иловасига дарҳол юборилади. Бу эса уй хавфсизлигини масофадан туриб назорат қилиш имконини янада кенгайтиради.
Ўзбекистон бозорида ҳам Huawei брендининг ақлли уй экотизимига мансуб гаджетлари тобора оммалашиб бормоқда. Бундай янгиланишлар "ақлли уй" концепцияси нафақат қулайлик, балки юқори даражадаги хавфсизлик ва ишончлилик рамзи эканини яна бир бор исботлайди. Huawei M2 эгалари янгиланишни Смарт Лифе иловаси орқали юклаб олишлари мумкин.
…