Хотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этади

·26·Техно
Хотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этади

Глобал технология бозорида хотира қурилмалари (DRAM ва NAND) нархи яқин ойларда ва йилларда мисли кўрилмаган даражада ошиши кутилмоқда. Нью-Йоркда жойлашган Жеффериес Финансиал Груп инвестиция банки таҳлилчиларининг янги ҳисоботи шуни кўрсатадики, жорий йилнинг иккинчи ярми истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчилар учун жиддий молиявий синовга айланади. Бу тенденция нафақат компьютер бутловчи қисмлари, балки смартфон ва сервер ускуналарига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жеффериес маълумотларига кўра, жорий йилнинг учинчи чорагида хотира чиплари нархи ўтган чоракка нисбатан 40-50 фоизга сакраши мумкин. Тўртинчи чоракда эса яна 30-40 фоизлик ўсиш кутилмоқда. Бундай кескин кўтарилиш технологик қурилмаларнинг таннархи ошишига ва якуний маҳсулотларнинг чакана савдода қимматлашишига олиб келади. Ўзбекистон бозорида ҳам импорт қилинадиган техникалар нархида ушбу глобал тебранишлар яққол сезилиши тайин.

Узоқ муддатли тақчиллик ва нархлар прогнози

Экспертларнинг таъкидлашича, нархларнинг ўсиш суръати фақат жорий йил билан чекланиб қолмайди. 2027-йил давомида йиллик нарх ўсиши 40 фоиздан 45 фоизгача бўлиши башорат қилинмоқда. Жеффериес таҳлилчилари бозор фақат 2028-йилга келибгина бироз барқарорлашиши мумкинлигини айтишмоқда. Унгача бўлган даврда талабнинг таклифдан юқори бўлиши сақланиб қолади.

Осиёнинг йирик мустақил тадқиқот компанияси Алетеиа Капитал ҳам ушбу прогнозларни қўллаб-қувватламоқда. Гарчи Алетеиа учинчи чорак учун 30 фоизлик ўсишни тахмин қилиб, бироз эҳтиёткорроқ ёндашган бўлса-да, ҳар икки ташкилот бир масалада якдил: хотира бозоридаги инқирозли вазият 2028-йилгача ечим топмайди. Бу эса яқин тўрт йил давомида арзон хотира чипларини кутиш мантиқсиз эканлигини англатади.

Ишлаб чиқариш қувватлари ва янги технологиялар

2028-йилда нархларнинг пасайиши кутилаётган бўлса-да, бу пасайиш жуда камтарона — тахминан 15-20 фоиз атрофида бўлади. Бу глобал ишлаб чиқариш қувватларининг босқичма-босқич кенгайиши билан изоҳланади. Ҳозирча эса ишлаб чиқарувчилар бор кучини янги авлод технологияларига қаратмоқда. Масалан, Samsung Electronикс компанияси яқинда саноатдаги энг тезкор Универсал Флаш Стораге (UFS) 5.0 ечимини ишлаб чиққанини эълон қилди.

Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект тизимларининг ривожланиши ва юқори тезликдаги маълумотларни қайта ишлашга бўлган эҳтиёж хотира чипларига бўлган талабни рекорд даражага кўтармоқда. Истеъмолчилар учун бу янги гаджетлар ва компьютер бутловчи қисмлари нархининг ошишига тайёр туриш кераклигини англатувчи жиддий сигналдир. Яқин йилларда хотира қурилмалари технологик маҳсулотлар таннархидаги энг қиммат компонентлардан бирига айланади.

ХотираТехнологияНархларSamsungЖеффериес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этдиAnthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этдиБугун, 22:22Хитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизХитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизБугун, 21:28Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиГонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиБугун, 20:51ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиБугун, 20:30ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиБугун, 20:25Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишSamsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди