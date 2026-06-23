Хотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этади
Глобал технология бозорида хотира қурилмалари (DRAM ва NAND) нархи яқин ойларда ва йилларда мисли кўрилмаган даражада ошиши кутилмоқда. Нью-Йоркда жойлашган Жеффериес Финансиал Груп инвестиция банки таҳлилчиларининг янги ҳисоботи шуни кўрсатадики, жорий йилнинг иккинчи ярми истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчилар учун жиддий молиявий синовга айланади. Бу тенденция нафақат компьютер бутловчи қисмлари, балки смартфон ва сервер ускуналарига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жеффериес маълумотларига кўра, жорий йилнинг учинчи чорагида хотира чиплари нархи ўтган чоракка нисбатан 40-50 фоизга сакраши мумкин. Тўртинчи чоракда эса яна 30-40 фоизлик ўсиш кутилмоқда. Бундай кескин кўтарилиш технологик қурилмаларнинг таннархи ошишига ва якуний маҳсулотларнинг чакана савдода қимматлашишига олиб келади. Ўзбекистон бозорида ҳам импорт қилинадиган техникалар нархида ушбу глобал тебранишлар яққол сезилиши тайин.
Узоқ муддатли тақчиллик ва нархлар прогнозиЭкспертларнинг таъкидлашича, нархларнинг ўсиш суръати фақат жорий йил билан чекланиб қолмайди. 2027-йил давомида йиллик нарх ўсиши 40 фоиздан 45 фоизгача бўлиши башорат қилинмоқда. Жеффериес таҳлилчилари бозор фақат 2028-йилга келибгина бироз барқарорлашиши мумкинлигини айтишмоқда. Унгача бўлган даврда талабнинг таклифдан юқори бўлиши сақланиб қолади.
Осиёнинг йирик мустақил тадқиқот компанияси Алетеиа Капитал ҳам ушбу прогнозларни қўллаб-қувватламоқда. Гарчи Алетеиа учинчи чорак учун 30 фоизлик ўсишни тахмин қилиб, бироз эҳтиёткорроқ ёндашган бўлса-да, ҳар икки ташкилот бир масалада якдил: хотира бозоридаги инқирозли вазият 2028-йилгача ечим топмайди. Бу эса яқин тўрт йил давомида арзон хотира чипларини кутиш мантиқсиз эканлигини англатади.
Ишлаб чиқариш қувватлари ва янги технологиялар2028-йилда нархларнинг пасайиши кутилаётган бўлса-да, бу пасайиш жуда камтарона — тахминан 15-20 фоиз атрофида бўлади. Бу глобал ишлаб чиқариш қувватларининг босқичма-босқич кенгайиши билан изоҳланади. Ҳозирча эса ишлаб чиқарувчилар бор кучини янги авлод технологияларига қаратмоқда. Масалан, Samsung Electronикс компанияси яқинда саноатдаги энг тезкор Универсал Флаш Стораге (UFS) 5.0 ечимини ишлаб чиққанини эълон қилди.
Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект тизимларининг ривожланиши ва юқори тезликдаги маълумотларни қайта ишлашга бўлган эҳтиёж хотира чипларига бўлган талабни рекорд даражага кўтармоқда. Истеъмолчилар учун бу янги гаджетлар ва компьютер бутловчи қисмлари нархининг ошишига тайёр туриш кераклигини англатувчи жиддий сигналдир. Яқин йилларда хотира қурилмалари технологик маҳсулотлар таннархидаги энг қиммат компонентлардан бирига айланади.
…