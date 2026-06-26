AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетди
AMD компаниясининг афсонавий Ryzen 7 5800X3D процессори ўзининг 10 йиллик юбилей нашрида (10т Анниверсарй Эдитион) қайта сотувга чиқиши биланоқ ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. АҚШ бозорида 29-июн куни бошланган савдолар шунчалик тез якунландики, кўплаб харидорлар маҳсулотни саватга қўшишга ҳам улгуришмади. Ушбу модел ўйин ишқибозлари орасида ҳамон энг оммабоп чиплардан бири бўлиб қолаётгани талабнинг кескин ортишига олиб келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Томъс Ҳардваре нашри хабарига кўра, юбилей версияси йирик ритейлерлар пештахталарида пайдо бўлганидан сўнг саноқли дақиқалар ичида тугаб қолган. Ҳозирда расмий дўконларда ушбу процессорни топиш имконсиз бўлиб турибди. Бундай дефицит ҳолатидан дарҳол „олиб-сотарлар“ (перекупшиклар) фойдаланиб қолишди ва бозордаги нархларни сунъий равишда кўтариб юборишди.
Нархларнинг кескин кўтарилиши ва чайқовчиликRyzen 7 5800X3D 10т Анниверсарй Эдитион модели учун ишлаб чиқарувчи томонидан тавсия этилган расмий нарх 350 долларни ташкил этади. Бироқ, eBay каби онлайн савдо платформаларида ушбу процессорнинг нархи ҳозирда 600 доллардан 750 долларгача кўтарилган. Бу расмий нархдан икки баравар қиммат деганидир.
Маълумотларга кўра, биринчи нусхалар аллақачон 540 ва 585 доллар қийматида ўз эгаларини топган. АҚШдаги МикроСентер тармоғида процессор нафақат алоҳида, балки она плата ва тезкор хотира билан бирга тўплам ҳолатида ҳам сотилмоқда. Экспертларнинг тахминича, чайқовчилар маҳсулотни айнан офлайн дўконлардан тўплам кўринишида сотиб олиб, кейинчалик қисмларга ажратган ҳолда қимматроққа пуллашмоқда.
Техник хусусиятлар ва ўзига хосликларҚизиқарли жиҳати шундаки, техник нуқтаи назардан юбилей нашри стандарт Ryzen 7 5800X3D моделидан деярли фарқ қилмайди. AMD компанияси кристаллар орасидаги алоқани яхшилайдиган янгиланган технология қўлланганини билдирган бўлса-да, асосий параметрлар ўзгаришсиз қолган:
- 8 та ядро ва 16 та оқим;
- Максимал такт частотаси — 4,5 ГГс;
- Л3 кеш хотираси — 96 МБ (3D В-Каче технологияси);
- Иссиқлик ажратиш қуввати (ТДП) — 105 В.
Ҳозирча AMD ушбу моделнинг қўшимча партияларини чиқариши ёки чиқармаслиги ҳақида расмий маълумот бермади. Бироқ, АҚШдаги каби юқори талаб бошқа минтақаларда ҳам нархларнинг бироз кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Технология ихлосмандларига маҳсулотни фақат ишончли ва расмий етказиб берувчилардан харид қилиш тавсия этилади.
…