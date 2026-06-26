AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетди

·22·Техно
AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетди

AMD компаниясининг афсонавий Ryzen 7 5800X3D процессори ўзининг 10 йиллик юбилей нашрида (10т Анниверсарй Эдитион) қайта сотувга чиқиши биланоқ ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. АҚШ бозорида 29-июн куни бошланган савдолар шунчалик тез якунландики, кўплаб харидорлар маҳсулотни саватга қўшишга ҳам улгуришмади. Ушбу модел ўйин ишқибозлари орасида ҳамон энг оммабоп чиплардан бири бўлиб қолаётгани талабнинг кескин ортишига олиб келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Томъс Ҳардваре нашри хабарига кўра, юбилей версияси йирик ритейлерлар пештахталарида пайдо бўлганидан сўнг саноқли дақиқалар ичида тугаб қолган. Ҳозирда расмий дўконларда ушбу процессорни топиш имконсиз бўлиб турибди. Бундай дефицит ҳолатидан дарҳол „олиб-сотарлар“ (перекупшиклар) фойдаланиб қолишди ва бозордаги нархларни сунъий равишда кўтариб юборишди.

Нархларнинг кескин кўтарилиши ва чайқовчилик

Ryzen 7 5800X3D 10т Анниверсарй Эдитион модели учун ишлаб чиқарувчи томонидан тавсия этилган расмий нарх 350 долларни ташкил этади. Бироқ, eBay каби онлайн савдо платформаларида ушбу процессорнинг нархи ҳозирда 600 доллардан 750 долларгача кўтарилган. Бу расмий нархдан икки баравар қиммат деганидир.

Маълумотларга кўра, биринчи нусхалар аллақачон 540 ва 585 доллар қийматида ўз эгаларини топган. АҚШдаги МикроСентер тармоғида процессор нафақат алоҳида, балки она плата ва тезкор хотира билан бирга тўплам ҳолатида ҳам сотилмоқда. Экспертларнинг тахминича, чайқовчилар маҳсулотни айнан офлайн дўконлардан тўплам кўринишида сотиб олиб, кейинчалик қисмларга ажратган ҳолда қимматроққа пуллашмоқда.

Техник хусусиятлар ва ўзига хосликлар

Қизиқарли жиҳати шундаки, техник нуқтаи назардан юбилей нашри стандарт Ryzen 7 5800X3D моделидан деярли фарқ қилмайди. AMD компанияси кристаллар орасидаги алоқани яхшилайдиган янгиланган технология қўлланганини билдирган бўлса-да, асосий параметрлар ўзгаришсиз қолган:

  • 8 та ядро ва 16 та оқим;
  • Максимал такт частотаси — 4,5 ГГс;
  • Л3 кеш хотираси — 96 МБ (3D В-Каче технологияси);
  • Иссиқлик ажратиш қуввати (ТДП) — 105 В.
Ушбу процессор АM4 платформасининг „чўққиси“ ҳисобланади ва ҳали ҳам замонавий ўйинларда юқори унумдорликни намойиш этмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу платформага асосланган компьютерлар жуда оммабоп бўлиб, Ryzen 7 5800X3D модели ўйин ишқибозлари учун энг мақбул янгиланиш (упграде) варианти бўлиб қолмоқда.

Ҳозирча AMD ушбу моделнинг қўшимча партияларини чиқариши ёки чиқармаслиги ҳақида расмий маълумот бермади. Бироқ, АҚШдаги каби юқори талаб бошқа минтақаларда ҳам нархларнинг бироз кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Технология ихлосмандларига маҳсулотни фақат ишончли ва расмий етказиб берувчилардан харид қилиш тавсия этилади.

AMDRyzenПроцессорТехнологияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Эноугҳ Пҳоне 5,2 дюймли моделни тақдим этадиИхчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Эноугҳ Пҳоне 5,2 дюймли моделни тақдим этадиБугун, 03:54YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсYouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсБугун, 03:28Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаNASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:20Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди