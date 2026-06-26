Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўради

·29·Техно
Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўради

Сунъий интеллект оламидаги етакчи компания бўлмиш OpenAI ўзининг навбатдаги ГПТ 5.6 моделини тақдим этишда кутилмаган тўсиққа дуч келди. АҚШ президенти Доналд Трумп маъмурияти хавфсизлик нуқтаи назаридан ушбу технологияни кенг оммага тақдим этишни вақтинча тўхтатиб туришни ва назорат остида чиқаришни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Те Информатион нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания раҳбари Sam Altman жорий ҳафтада ўтказилган йиғилишда ходимларга янги модел аввалги версиялар каби очиқ тарқатилмаслигини маълум қилган. Унга кўра, ГПТ 5.6 дастлаб фақат чекланган доирадаги ҳамкорларга тақдим этилади. Энг муҳими, ҳар бир фойдаланувчининг ушбу моделга кириш ҳуқуқи ҳукумат томонидан алоҳида кўриб чиқилади ва тасдиқланади.

Давлат назорати ва киберхавфсизлик чоралари

Трумп маъмурияти дастлаб сунъий интеллект соҳасига аралашмаслик сиёсатини илгари сурган бўлса-да, сўнгги ойларда федерал назоратни кучайтиришга қарор қилди. Хабарларга кўра, Миллий кибердиректор идораси ҳамда Фан ва технологиялар сиёсати бошқармаси OpenAI билан яқин ҳамкорликда ишламоқда. Ушбу идоралар янги моделнинг киберҳужумлар уюштириш имкониятларини синовдан ўтказишни мақсад қилган.

Яқинда АҚШ президенти томонидан имзоланган фармон сунъий интеллект компанияларидан янги моделларни оммага эълон қилишдан аввал уларни давлат синовидан ўтказиш учун ихтиёрий равишда топширишни талаб қилади. OpenAI ҳозирда айнан шу талаблар асосида иш кўрмоқда. Агар чекланган синов муддати муваффақиятли ўтса, бир неча ҳафтадан сўнг кенг жамоатчилик учун рухсат берилиши кутилмоқда.

Anthropic тажрибаси ва хавф даражаси

OpenAI дуч келаётган ушбу ҳолат унинг асосий рақобатчиси Anthropic компаниясининг ҳаракатларига ўхшаб кетади. Anthropic ўзининг Claude Mythos деб номланган кучли моделини фақат Прожект Глассвинг лойиҳаси доирасида танланган ҳамкорларига берган эди. Компания ўшанда технология "нотўғри қўлларга тушса, фойдадан кўра кўпроқ зарар келтириши мумкин" деган важни келтирган.

Мутахассисларнинг фикрича, ГПТ 5.6 ва шунга ўхшаш илғор моделлар кибержиноятчилар учун кучли қуролга айланиши мумкин. Замонавий нейротармоқлар нафақат зарарли дастурлар ёзишга, балки мураккаб тизимлардаги заиф нуқталарни инсон омилисиз топиш ва уларни ишдан чиқаришга қодир. Бу эса йирик корпорациялар ва давлат инфратузилмалари учун жиддий хавф туғдиради.

Ҳозирча ГПТ 5.6 моделининг реал имкониятлари сирлигича қолмоқда, чунки у ҳали мустақил экспертлар томонидан ўрганилмаган. Бироқ Оқ уйнинг бундай кескин аралашуви янги моделнинг имкониятлари аввалгиларидан анча юқори эканлигидан далолат бериши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун ҳам ушбу чекловлар глобал сунъий интеллект бозоридаги янги тартиб-қоидаларнинг дебочаси бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

OpenAIChatGPTСунъий IntelлектАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиИхчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиБугун, 03:54YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсYouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсБугун, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиAMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиБугун, 03:27Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаNASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:20Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди