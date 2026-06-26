Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўради
Сунъий интеллект оламидаги етакчи компания бўлмиш OpenAI ўзининг навбатдаги ГПТ 5.6 моделини тақдим этишда кутилмаган тўсиққа дуч келди. АҚШ президенти Доналд Трумп маъмурияти хавфсизлик нуқтаи назаридан ушбу технологияни кенг оммага тақдим этишни вақтинча тўхтатиб туришни ва назорат остида чиқаришни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Те Информатион нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания раҳбари Sam Altman жорий ҳафтада ўтказилган йиғилишда ходимларга янги модел аввалги версиялар каби очиқ тарқатилмаслигини маълум қилган. Унга кўра, ГПТ 5.6 дастлаб фақат чекланган доирадаги ҳамкорларга тақдим этилади. Энг муҳими, ҳар бир фойдаланувчининг ушбу моделга кириш ҳуқуқи ҳукумат томонидан алоҳида кўриб чиқилади ва тасдиқланади.
Давлат назорати ва киберхавфсизлик чоралариТрумп маъмурияти дастлаб сунъий интеллект соҳасига аралашмаслик сиёсатини илгари сурган бўлса-да, сўнгги ойларда федерал назоратни кучайтиришга қарор қилди. Хабарларга кўра, Миллий кибердиректор идораси ҳамда Фан ва технологиялар сиёсати бошқармаси OpenAI билан яқин ҳамкорликда ишламоқда. Ушбу идоралар янги моделнинг киберҳужумлар уюштириш имкониятларини синовдан ўтказишни мақсад қилган.
Яқинда АҚШ президенти томонидан имзоланган фармон сунъий интеллект компанияларидан янги моделларни оммага эълон қилишдан аввал уларни давлат синовидан ўтказиш учун ихтиёрий равишда топширишни талаб қилади. OpenAI ҳозирда айнан шу талаблар асосида иш кўрмоқда. Агар чекланган синов муддати муваффақиятли ўтса, бир неча ҳафтадан сўнг кенг жамоатчилик учун рухсат берилиши кутилмоқда.
Anthropic тажрибаси ва хавф даражасиOpenAI дуч келаётган ушбу ҳолат унинг асосий рақобатчиси Anthropic компаниясининг ҳаракатларига ўхшаб кетади. Anthropic ўзининг Claude Mythos деб номланган кучли моделини фақат Прожект Глассвинг лойиҳаси доирасида танланган ҳамкорларига берган эди. Компания ўшанда технология "нотўғри қўлларга тушса, фойдадан кўра кўпроқ зарар келтириши мумкин" деган важни келтирган.
Мутахассисларнинг фикрича, ГПТ 5.6 ва шунга ўхшаш илғор моделлар кибержиноятчилар учун кучли қуролга айланиши мумкин. Замонавий нейротармоқлар нафақат зарарли дастурлар ёзишга, балки мураккаб тизимлардаги заиф нуқталарни инсон омилисиз топиш ва уларни ишдан чиқаришга қодир. Бу эса йирик корпорациялар ва давлат инфратузилмалари учун жиддий хавф туғдиради.
Ҳозирча ГПТ 5.6 моделининг реал имкониятлари сирлигича қолмоқда, чунки у ҳали мустақил экспертлар томонидан ўрганилмаган. Бироқ Оқ уйнинг бундай кескин аралашуви янги моделнинг имкониятлари аввалгиларидан анча юқори эканлигидан далолат бериши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун ҳам ушбу чекловлар глобал сунъий интеллект бозоридаги янги тартиб-қоидаларнинг дебочаси бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
…