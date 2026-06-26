Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкин

·0·Техно
Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкин

Қуёш фаоллигининг навбатдаги чўққиси Ер сайёраси учун сезиларли таъсирларни олиб келиши мумкин. Амалий геофизика институти мутахассисларининг маълумотларига кўра, 26-июн куни Қуёшда энг юқори тоифага кирувчи Х синфидаги кучли чақнашлар содир бўлиши прогноз қилинмоқда. Ушбу ҳодиса нафақат коинот тадқиқотчилари, балки ер юзидаги технологик тизимлар барқарорлиги учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қуёшдаги чақнашлар ўзининг нурланиш қувватига кўра бешта асосий тоифага бўлинади: А, Б, К, М ва Х. Ҳар бир кейинги синф ўзидан олдингисидан ўн баравар кучлироқ эканлигини англатади. Х тоифаси эса энг юқори ва хавфли даража ҳисобланиб, у улкан энергия ажралиб чиқиши билан тавсифланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, айнан шу каби ҳодисалар сайёрамизнинг магнит майдонига бевосита таъсир кўрсатиш салоҳиятига эга.

Технологик тизимлар ва алоқа учун хавфлар

Бундай кучли чақнашлар кўпинча коронал масса отилиши — қуёш плазмасининг улкан оқимлари билан бирга кечади. Агар ушбу плазма булути Ер йўналиши бўйлаб ҳаракатланса, у атмосферанинг юқори қатламларига етиб келиб, турли интенсивликдаги геомагнит бўронларини келтириб чиқариши мумкин. Бу эса ўз навбатида замонавий технологияларга жиддий босим ўтказади.

Хусусан, кучли магнит бўронлари сунъий йўлдош тизимлари ишида узилишлар пайдо қилиши, навигация қурилмалари (ГПС) аниқлигини пасайтириши ва қисқа тўлқинли радиоалоқани бутунлай издан чиқариши мумкин. Шунингдек, сезгир электрон тизимлар ва электр узатиш тармоқларида ҳам ортиқча юкланишлар юзага келиши эҳтимоли мавжуд. Ўзбекистон каби технологик инфратузилмаси ривожланиб бораётган ҳудудларда ҳам алоқа сифати ва интернет тезлигида вақтинчалик пасайишлар кузатилиши мумкин.

Мутахассислар қуйидаги асосий таъсир йўналишларини қайд этмоқда:

  • Сунъий йўлдошлар навигацияси ва алоқа каналларидаги носозликлар;
  • Юқори кенгликлардаги электр тармоқларида кучланишнинг ошиши;
  • Рациялар ва бошқа радиоалоқа воситаларининг вақтинча ишдан чиқиши;
  • Метеорологик ҳолатга сезгир инсонларда саломатлик билан боғлиқ ноқулайликлар.
Ҳозирги вақтда олимлар Қуёш юзасидаги фаол зоналарни диққат билан кузатиб бормоқда. Магнит бўронларининг аниқ кучи ва давомийлиги плазма оқимининг Ерга етиб келиш тезлиги ва йўналишига боғлиқ бўлади. Аввалги кузатувлар шуни кўрсатадики, Х синфидаги чақнашлар ҳатто бир неча кун давом этадиган геомагнит тебранишларни келтириб чиқариши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, бундай табиий ҳодисалар Қуёш сиклининг ажралмас қисми бўлиб, замонавий илм-фан уларнинг оқибатларини минималлаштириш чораларини кўриб келмоқда. Бироқ, 26-июн куни кутилаётган фаоллик сўнгги ойлардаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиши тахмин қилинаётгани сабабли, мутахассислар эҳтиёт чораларини кўришни тавсия этмоқда.

ҚуёшМагнит БўрониКоинотТехнологияАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиSpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 08:25Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаNubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаБугун, 07:25Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиОқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиБугун, 04:53Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиИхчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиБугун, 03:54YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсYouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсБугун, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиAMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиБугун, 03:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди