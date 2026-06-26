Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этади
Сан-Франциско кўчаларида йўловчисиз ҳаракатланаётган автоном транспорт воситаларини учратиш оддий ҳолга айланган. Бироқ, бу роботаксилар кўпинча шунчаки қувватланиш ёки тозаланиш учун шаҳарнинг чекка қисмидаги махсус базаларга боришга мажбур бўлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Калифорниянинг Редвуд-Сити шаҳрида жойлашган Асеон Лабс стартапи ушбу муаммони ҳал қилиш учун инновацион ечим таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Соҳада "деадҳеад милес" деб аталадиган, яни йўловчисиз босиб ўтиладиган масофалар роботакси компаниялари учун энг катта харажатлардан бири ҳисобланади. Асеон Лабс шаҳарлар бўйлаб тарқалган, автотураргоҳ ўлчамидаги автоматлаштирилган модулларни (под) яратишни режалаштирмоқда. Ушбу қурилмалар роботаксиларни текшириш, тозалаш ва қувватлаш функцияларини бажариб, ўзига хос "роботлаштирилган пит-стоп" вазифасини ўтайди.
Инвестициялар ва лойиҳанинг истиқболиМазкур ғоя йирик инвесторлар эътиборини тортишга улгурди. Асеон Лабс Кране Вентуре Партнерс бошчилигидаги инвестиция раундида 10 миллион доллар маблағ жалб қилди. Лойиҳада Й Комбинатор, Uber асосчиларидан бири Гарретт Кампнинг Эхпа фирмаси, шунингдек, Anthropic, Нуро ва Tesla каби компанияларнинг собиқ ходимлари ҳам иштирок этмоқда. Жалб қилинган маблағлар бешта прототип яратиш ва муҳандислар жамоасини кенгайтиришга йўналтирилади.
Асеон Лабс асосчилари Георге Каллигерос ва Дан Кеене аввалроқ микромобиллик учун аккумуляторларни алмаштириш инфратузилмасини яратган Пушме стартапини муваффақиятли йўлга қўйишган эди. Уларнинг тажрибаси эндиликда ҳайдовчисиз автомобиллар соҳасидаги логистик муаммоларни ҳал қилишга қаратилган. Каллигероснинг сўзларига кўра, роботаксиларнинг даромад келтириши учун улар кун давомида максимал даражада фаол бўлиши ва бўш юриш вақтини қисқартириши лозим.
Шаҳарлар инфратузилмасига интеграцияҲозирда роботаксиларга хизмат кўрсатувчи деполар кўпинча шаҳар марказидан узоқда жойлашган, чунки марказда кўчмас мулк нархи жуда қиммат. Асеон Лабс таклиф қилаётган модуллар эса ихчамлиги туфайли бевосита талаб юқори бўлган ҳудудларда жойлаштирилиши мумкин. Бу роботаксиларнинг хизмат кўрсатиш марказига бориб-келиш учун сарфлайдиган вақтини ва энергиясини сезиларли даражада тежайди.
Ушбу технология роботакси хизматларини анъанавий такси хизматлари билан иқтисодий жиҳатдан тенглаштиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Агар роботакси доимий равишда йўловчи ташиш билан банд бўлса ва фақат қисқа муддатли техник хизмат учун тўхтаса, хизмат нархи пасайиши ва самарадорлик ортиши табиий. Асеон Лабс ўз тармоғини кенгайтириш орқали келажакда бутун бошли ҳайдовчисиз транспорт экотизимини шакллантиришни мақсад қилган.
…