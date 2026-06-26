Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этади

·0·Техно
Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этади

Сан-Франциско кўчаларида йўловчисиз ҳаракатланаётган автоном транспорт воситаларини учратиш оддий ҳолга айланган. Бироқ, бу роботаксилар кўпинча шунчаки қувватланиш ёки тозаланиш учун шаҳарнинг чекка қисмидаги махсус базаларга боришга мажбур бўлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Калифорниянинг Редвуд-Сити шаҳрида жойлашган Асеон Лабс стартапи ушбу муаммони ҳал қилиш учун инновацион ечим таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Соҳада "деадҳеад милес" деб аталадиган, яни йўловчисиз босиб ўтиладиган масофалар роботакси компаниялари учун энг катта харажатлардан бири ҳисобланади. Асеон Лабс шаҳарлар бўйлаб тарқалган, автотураргоҳ ўлчамидаги автоматлаштирилган модулларни (под) яратишни режалаштирмоқда. Ушбу қурилмалар роботаксиларни текшириш, тозалаш ва қувватлаш функцияларини бажариб, ўзига хос "роботлаштирилган пит-стоп" вазифасини ўтайди.

Инвестициялар ва лойиҳанинг истиқболи

Мазкур ғоя йирик инвесторлар эътиборини тортишга улгурди. Асеон Лабс Кране Вентуре Партнерс бошчилигидаги инвестиция раундида 10 миллион доллар маблағ жалб қилди. Лойиҳада Й Комбинатор, Uber асосчиларидан бири Гарретт Кампнинг Эхпа фирмаси, шунингдек, Anthropic, Нуро ва Tesla каби компанияларнинг собиқ ходимлари ҳам иштирок этмоқда. Жалб қилинган маблағлар бешта прототип яратиш ва муҳандислар жамоасини кенгайтиришга йўналтирилади.

Асеон Лабс асосчилари Георге Каллигерос ва Дан Кеене аввалроқ микромобиллик учун аккумуляторларни алмаштириш инфратузилмасини яратган Пушме стартапини муваффақиятли йўлга қўйишган эди. Уларнинг тажрибаси эндиликда ҳайдовчисиз автомобиллар соҳасидаги логистик муаммоларни ҳал қилишга қаратилган. Каллигероснинг сўзларига кўра, роботаксиларнинг даромад келтириши учун улар кун давомида максимал даражада фаол бўлиши ва бўш юриш вақтини қисқартириши лозим.

Шаҳарлар инфратузилмасига интеграция

Ҳозирда роботаксиларга хизмат кўрсатувчи деполар кўпинча шаҳар марказидан узоқда жойлашган, чунки марказда кўчмас мулк нархи жуда қиммат. Асеон Лабс таклиф қилаётган модуллар эса ихчамлиги туфайли бевосита талаб юқори бўлган ҳудудларда жойлаштирилиши мумкин. Бу роботаксиларнинг хизмат кўрсатиш марказига бориб-келиш учун сарфлайдиган вақтини ва энергиясини сезиларли даражада тежайди.

Ушбу технология роботакси хизматларини анъанавий такси хизматлари билан иқтисодий жиҳатдан тенглаштиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Агар роботакси доимий равишда йўловчи ташиш билан банд бўлса ва фақат қисқа муддатли техник хизмат учун тўхтаса, хизмат нархи пасайиши ва самарадорлик ортиши табиий. Асеон Лабс ўз тармоғини кенгайтириш орқали келажакда бутун бошли ҳайдовчисиз транспорт экотизимини шакллантиришни мақсад қилган.

Асеон ЛабсРоботаксиТехнологияСтартапАвтоном Транспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиNASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиБугун, 17:23Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиVivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиБугун, 16:51Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиМосква вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиБугун, 16:27Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиМарс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиБугун, 15:27SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликSpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликБугун, 14:56Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларNothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларБугун, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди