NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?

·0·Техно
NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?

Сунъий интеллект ва юқори технологиялар бозорида узоқ вақтдан бери NVIDIA компанияси мутлақ етакчилик қилиб келмоқда. Бироқ сўнгги тенденциялар шуни кўрсатмоқдаки, йирик технологик корпорациялар битта етказиб берувчига қарам бўлиб қолишдан чарчаган. Эндиликда OpenAI, SpaceX ва Google каби гигантлар ўзларининг махсус чипларини ишлаб чиқишга жиддий киришган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида таъкидланишича, бу ҳаракат NVIDIA билан алоқаларни бутунлай узишни эмас, балки хатарларни диверсификация қилишни англатади. Компаниялар ўз эҳтиёжларига мослаштирилган аппарат воситаларига эга бўлиш орқали нафақат харажатларни камайтиришни, балки маҳсулот унумдорлигини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.

OpenAI ва Броадком ҳамкорлиги

Яқинда Сем Алтман бошчилигидаги OpenAI компанияси Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё номли махсус чип устида ишлаётганини маълум қилди. Ушбу чип сунъий интеллект моделларининг ишлаш жараёнини (инференсе) тезлаштириш ва энергия сарфини оптималлаштириш учун мўлжалланган. Бу қадам OpenAI учун ChatGPT каби маҳсулотларнинг инфратузилма харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Ўз чипларини яратиш стратегияси янгилик эмас. Масалан, Apple компанияси Intel процессорларидан воз кечиб, ўзининг М-серияли чипларига ўтиши натижасида қанчалик катта самарадорликка эришганини бутун дунё кўрди. Худди шундай муваффақиятни энди сунъий интеллект ва космик технологиялар соҳасида ҳам кўришимиз мумкин.

Саноатдаги ўзгаришлар ва SpaceX стратегияси

Илон Маскнинг SpaceX компанияси ҳам бу пойгадан четда қолаётгани йўқ. Космик кемалар ва сунъий йўлдошлар учун ўта аниқ ва чидамли аппарат воситалари талаб этилади. Тайёр ечимлардан фойдаланиш ўрнига, ўз чипларини лойиҳалаш SpaceX учун технологик мустақиллик ва хавфсизлик кафолатидир.

Ушбу тенденция NVIDIA учун жиддий сигнал ҳисобланади. Гарчи компания ҳозирда энг кучли график процессорларни (GPU) таклиф қилаётган бўлса-да, мижозларнинг "шахсий ечимлар"га интилиши бозордаги мувозанатни ўзгартириши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, келажакда умумий мақсадли чиплардан кўра, муайян вазифалар учун тор ихтисослашган ярим ўтказгичлар кўпроқ қадрланади.

Хулоса қилиб айтганда, технология олами "ягона етказиб берувчи" моделидан воз кечмоқда. Бу нафақат рақобатни кучайтиради, балки сунъий интеллект ва булутли ҳисоблашлар соҳасида янги инновацион сакрашларга замин яратади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу жараён муҳим, чунки қурилмаларнинг самарадорлиги ошиши ва хизматлар таннархи пасайиши бевосита глобал чип бозоридаги ушбу ўзгаришларга боғлиқ.

NVIDIAOpenAISpaceXСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиБугун, 22:59Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиTesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиБугун, 21:54Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгAsus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгБугун, 21:27Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаБугун, 21:25TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиTikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиБугун, 21:22Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Бугун, 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди