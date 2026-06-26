NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?
Сунъий интеллект ва юқори технологиялар бозорида узоқ вақтдан бери NVIDIA компанияси мутлақ етакчилик қилиб келмоқда. Бироқ сўнгги тенденциялар шуни кўрсатмоқдаки, йирик технологик корпорациялар битта етказиб берувчига қарам бўлиб қолишдан чарчаган. Эндиликда OpenAI, SpaceX ва Google каби гигантлар ўзларининг махсус чипларини ишлаб чиқишга жиддий киришган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида таъкидланишича, бу ҳаракат NVIDIA билан алоқаларни бутунлай узишни эмас, балки хатарларни диверсификация қилишни англатади. Компаниялар ўз эҳтиёжларига мослаштирилган аппарат воситаларига эга бўлиш орқали нафақат харажатларни камайтиришни, балки маҳсулот унумдорлигини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган.
OpenAI ва Броадком ҳамкорлигиЯқинда Сем Алтман бошчилигидаги OpenAI компанияси Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё номли махсус чип устида ишлаётганини маълум қилди. Ушбу чип сунъий интеллект моделларининг ишлаш жараёнини (инференсе) тезлаштириш ва энергия сарфини оптималлаштириш учун мўлжалланган. Бу қадам OpenAI учун ChatGPT каби маҳсулотларнинг инфратузилма харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Ўз чипларини яратиш стратегияси янгилик эмас. Масалан, Apple компанияси Intel процессорларидан воз кечиб, ўзининг М-серияли чипларига ўтиши натижасида қанчалик катта самарадорликка эришганини бутун дунё кўрди. Худди шундай муваффақиятни энди сунъий интеллект ва космик технологиялар соҳасида ҳам кўришимиз мумкин.
Саноатдаги ўзгаришлар ва SpaceX стратегиясиИлон Маскнинг SpaceX компанияси ҳам бу пойгадан четда қолаётгани йўқ. Космик кемалар ва сунъий йўлдошлар учун ўта аниқ ва чидамли аппарат воситалари талаб этилади. Тайёр ечимлардан фойдаланиш ўрнига, ўз чипларини лойиҳалаш SpaceX учун технологик мустақиллик ва хавфсизлик кафолатидир.
Ушбу тенденция NVIDIA учун жиддий сигнал ҳисобланади. Гарчи компания ҳозирда энг кучли график процессорларни (GPU) таклиф қилаётган бўлса-да, мижозларнинг "шахсий ечимлар"га интилиши бозордаги мувозанатни ўзгартириши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, келажакда умумий мақсадли чиплардан кўра, муайян вазифалар учун тор ихтисослашган ярим ўтказгичлар кўпроқ қадрланади.
Хулоса қилиб айтганда, технология олами "ягона етказиб берувчи" моделидан воз кечмоқда. Бу нафақат рақобатни кучайтиради, балки сунъий интеллект ва булутли ҳисоблашлар соҳасида янги инновацион сакрашларга замин яратади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу жараён муҳим, чунки қурилмаларнинг самарадорлиги ошиши ва хизматлар таннархи пасайиши бевосита глобал чип бозоридаги ушбу ўзгаришларга боғлиқ.
…