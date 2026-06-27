Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширди

·0·Техно
Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширди

АҚШнинг Калифорния штати ҳукумати сунъий интеллект (AI) технологияларининг меҳнат бозорига таъсирини мониторинг қилиш бўйича мамлакатдаги илк махсус тизимни ишга туширди. Губернатор Гевин Нюсом маъмурияти томонидан тақдим этилган ушбу лойиҳа "эрта огоҳлантириш механизми" вазифасини ўтаб, қайси касб эгалари автоматлаштириш туфайли ишсиз қолиш хавфи остида эканини аниқлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги онлайн-трекер Калифорния бандликни ривожлантириш департаменти ва Калифорния университети қошидаги Калифорниа Поликй Лаб тадқиқот маркази билан ҳамкорликда яратилган. Тизим ишсизлик бўйича нафақа сўраб топширилган аризаларни таҳлил қилади ва уларни турли соҳаларнинг сунъий интеллект томонидан эгалланиш эҳтимоли даражаси билан солиштиради. Маълумотлар ҳар ой янгиланиб, жамоатчилик учун очиқ эълон қилиб борилади.

Хавф остидаги гуруҳлар ва демографик таҳлил

Дастлабки таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, сунъий интеллект таъсирига энг кўп 25 ёшдан 35 ёшгача бўлган мутахассислар мойил бўлиши мумкин. Шунингдек, статистик маълумотлар эркакларга қараганда аёллар ўртасида иш ўринларини йўқотиш хавфи юқорироқ эканига ишора қилмоқда. Фойдаланувчилар трекер орқали ёш, маълумот даражаси, жинс, этник келиб чиқиш ва ҳудудлар кесимидаги ўзгаришларни кузатишлари мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, тизим ишлаб чиқувчилари ушбу маълумотларни якуний хулоса сифатида қабул қилмасликка чақирмоқда. Уларнинг фикрича, иш ўринларининг қисқариши фақатгина сунъий интеллект билан эмас, балки иқтисодий сикллар, таркибий ўзгаришлар ва умумий бозор конъюнктураси билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Шу сабабли, лойиҳа аниқ сабаб-оқибат боғлиқлигини ўрнатишдан кўра, хавфли тенденцияларни барвақт аниқлашга қаратилган.

Технологик марказдаги ижтимоий ҳимоя

Калифорния учун бу масала стратегик аҳамиятга эга, чунки айнан ушбу штатда OpenAI, Google ва NVIDIA каби генератив сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган гигант компаниялар жойлашган. Штат ҳукумати технологик тараққиётни қўллаб-қувватлаш билан бирга, унинг ижтимоий оқибатларини юmsҳатиш чораларини ҳам кўрмоқда.

Губернатор Гевин Нюсом аввалроқ давлат идораларига сунъий интеллект жорий этилиши оқибатида ишчилар кўрадиган зарарни камайтириш режаларини ишлаб чиқиш бўйича топшириқ берган эди. Ушбу янги трекернинг ишга туширилиши ҳукуматларнинг технологияга бўлган муносабати ўзгараётганини кўрсатади: эндиликда асосий эътибор нафақат инновацияларга, балки уларнинг жамият ҳаётига таъсирини назорат қилишга қаратилмоқда.

Ҳозирги вақтда замонавий иқтисодиётда айнан қайси ишдан бўшатиш бевосита сунъий интеллект туфайли содир бўлганини ўлчайдиган аниқ методология мавжуд эмас. Шунга қарамай, Калифорния тажрибаси келажакда бошқа мамлакатлар ва минтақалар учун меҳнат бозорини ҳимоя қилишда намуна бўлиши кутилмоқда.

Сунъий IntelлектКалифорнияМеҳнат БозориТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиЯпония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиБугун, 03:57OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиOnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиБугун, 03:27Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиСуғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиБугун, 03:26АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиБугун, 02:51Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиСунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиБугун, 02:24Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиАласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди