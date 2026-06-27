Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширди
АҚШнинг Калифорния штати ҳукумати сунъий интеллект (AI) технологияларининг меҳнат бозорига таъсирини мониторинг қилиш бўйича мамлакатдаги илк махсус тизимни ишга туширди. Губернатор Гевин Нюсом маъмурияти томонидан тақдим этилган ушбу лойиҳа "эрта огоҳлантириш механизми" вазифасини ўтаб, қайси касб эгалари автоматлаштириш туфайли ишсиз қолиш хавфи остида эканини аниқлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги онлайн-трекер Калифорния бандликни ривожлантириш департаменти ва Калифорния университети қошидаги Калифорниа Поликй Лаб тадқиқот маркази билан ҳамкорликда яратилган. Тизим ишсизлик бўйича нафақа сўраб топширилган аризаларни таҳлил қилади ва уларни турли соҳаларнинг сунъий интеллект томонидан эгалланиш эҳтимоли даражаси билан солиштиради. Маълумотлар ҳар ой янгиланиб, жамоатчилик учун очиқ эълон қилиб борилади.
Хавф остидаги гуруҳлар ва демографик таҳлилДастлабки таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, сунъий интеллект таъсирига энг кўп 25 ёшдан 35 ёшгача бўлган мутахассислар мойил бўлиши мумкин. Шунингдек, статистик маълумотлар эркакларга қараганда аёллар ўртасида иш ўринларини йўқотиш хавфи юқорироқ эканига ишора қилмоқда. Фойдаланувчилар трекер орқали ёш, маълумот даражаси, жинс, этник келиб чиқиш ва ҳудудлар кесимидаги ўзгаришларни кузатишлари мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, тизим ишлаб чиқувчилари ушбу маълумотларни якуний хулоса сифатида қабул қилмасликка чақирмоқда. Уларнинг фикрича, иш ўринларининг қисқариши фақатгина сунъий интеллект билан эмас, балки иқтисодий сикллар, таркибий ўзгаришлар ва умумий бозор конъюнктураси билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Шу сабабли, лойиҳа аниқ сабаб-оқибат боғлиқлигини ўрнатишдан кўра, хавфли тенденцияларни барвақт аниқлашга қаратилган.
Технологик марказдаги ижтимоий ҳимояКалифорния учун бу масала стратегик аҳамиятга эга, чунки айнан ушбу штатда OpenAI, Google ва NVIDIA каби генератив сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган гигант компаниялар жойлашган. Штат ҳукумати технологик тараққиётни қўллаб-қувватлаш билан бирга, унинг ижтимоий оқибатларини юmsҳатиш чораларини ҳам кўрмоқда.
Губернатор Гевин Нюсом аввалроқ давлат идораларига сунъий интеллект жорий этилиши оқибатида ишчилар кўрадиган зарарни камайтириш режаларини ишлаб чиқиш бўйича топшириқ берган эди. Ушбу янги трекернинг ишга туширилиши ҳукуматларнинг технологияга бўлган муносабати ўзгараётганини кўрсатади: эндиликда асосий эътибор нафақат инновацияларга, балки уларнинг жамият ҳаётига таъсирини назорат қилишга қаратилмоқда.
Ҳозирги вақтда замонавий иқтисодиётда айнан қайси ишдан бўшатиш бевосита сунъий интеллект туфайли содир бўлганини ўлчайдиган аниқ методология мавжуд эмас. Шунга қарамай, Калифорния тажрибаси келажакда бошқа мамлакатлар ва минтақалар учун меҳнат бозорини ҳимоя қилишда намуна бўлиши кутилмоқда.
…