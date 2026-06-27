Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошланди

·1·Техно
Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошланди

Электромобиллар саноатида узоқ кутилган технологик бурилиш юз берди: натрий-ионли аккумуляторлар расман оммавий ишлаб чиқариш босқичига чиқди. Changan Аутомобиле компанияси ушбу янги турдаги қувват элементларини ўз автомобилларига ўрнатишни бошлагани соҳадаги литий-ионли батареялар гегемонлигига чек қўйиши мумкин. Бу нафақат ишлаб чиқариш таннархини пасайтиради, балки электромобилларнинг оммавийлашувини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, янги технологиянинг асосий афзаллиги унинг арзонлигидадир. Анъанавий литийли батареяларда қимматбаҳо мис компонентларидан фойдаланилса, натрий-ионли элементларда алюминий фолгали қўшалоқ ток ўтказгичлар қўлланилган. Бу усул батареянинг асосий структуравий параметрларини сақлаб қолган ҳолда, хомашё харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини берди. Ишлаб чиқарувчилар батарея блокининг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлаш учун полианионли катодларни жорий этишни тезлаштирмоқда.

Нархлар рақобати ва иқтисодий самарадорлик

Ҳозирги вақтда натрий-ионли элементларнинг таннархи литий-темир-фосфат (ЛФП) батареялари даражасига етиб қолди. Таҳлилларга кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида натрий элементининг бир ватт-соат қуввати учун ишлаб чиқариш харажатлари 0,051 доллардан 0,059 долларгача бўлган диапазонни ташкил этган. Таққослаш учун, айни пайтда бозордаги энг ҳамёнбоп ҳисобланган ЛФП элементларининг нархи 0,050 доллар атрофида баҳоланмоқда.

Саноат моделлари шуни кўрсатмоқдаки, ишлаб чиқариш самарадорлиги ошиши билан натрий батареяларининг таннархи янада пасайишда давом этади. Бу эса Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Арзонроқ батареялар бевосита электромобилларнинг якуний нархи тушишига ва уларнинг кенг қатлам учун ҳамёнбоп бўлишига хизмат қилади.

Совуқ иқлимда ишлаш имкониятлари

Натрий-ионли аккумуляторларнинг яна бир устун жиҳати уларнинг экстремал об-ҳаво шароитларига чидамлилигидир. Физик матрицали элементлар анъанавий литийли вариантларга қараганда иссиқлик ва иқлим ўзгаришларига анча бардошли. Хусусан, натрий батареялари -20 °К совуқда ҳам ўз номинал сиғимининг 90 фоиздан ортиғини сақлаб қола олади. Бу кўрсаткич қиш фасли қаттиқ келадиган ҳудудлар учун жуда муҳимдир.

Таққослаш учун, стандарт литий-темир-фосфат батареялари худди шундай совуқ шароитда ўз қувватининг 80 фоизидан кўпроғини йўқотиши мумкин. Кенгайтирилган синов платформалари янги технологиянинг ҳатто -40 °К ҳароратда ҳам самарали ишлашини тасдиқламоқда. Бу эса қишки мавсумда электромобил масофасининг кескин камайиб кетиши билан боғлиқ муаммони деярли ҳал этади.

Хавфсизлик масаласида ҳам натрий-ионли архитектура юқори натижаларни кўрсатмоқда. Ички кимёвий тузилиш туфайли бундай батареяларда иссиқликнинг назоратдан чиқиб кетиш чегараси 200 °К дан юқори. Бу кўрсаткич қисқа туташув содир бўлган тақдирда ёнғин хавфидан ишончли ҳимоя механизмини таъминлайди. Шу тариқа, янги авлод батареялари нафақат арзон ва чидамли, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам мукаммалроқ бўлиб бормоқда.

ТехнологияЭлектромобилБатареяChanganИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиElon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиБугун, 15:29Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаМаълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаБугун, 14:57Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаApple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаБугун, 14:28Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиБугун, 13:51Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларOppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камераларБугун, 13:21Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди