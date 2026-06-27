Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошланди
Электромобиллар саноатида узоқ кутилган технологик бурилиш юз берди: натрий-ионли аккумуляторлар расман оммавий ишлаб чиқариш босқичига чиқди. Changan Аутомобиле компанияси ушбу янги турдаги қувват элементларини ўз автомобилларига ўрнатишни бошлагани соҳадаги литий-ионли батареялар гегемонлигига чек қўйиши мумкин. Бу нафақат ишлаб чиқариш таннархини пасайтиради, балки электромобилларнинг оммавийлашувини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, янги технологиянинг асосий афзаллиги унинг арзонлигидадир. Анъанавий литийли батареяларда қимматбаҳо мис компонентларидан фойдаланилса, натрий-ионли элементларда алюминий фолгали қўшалоқ ток ўтказгичлар қўлланилган. Бу усул батареянинг асосий структуравий параметрларини сақлаб қолган ҳолда, хомашё харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини берди. Ишлаб чиқарувчилар батарея блокининг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлаш учун полианионли катодларни жорий этишни тезлаштирмоқда.
Нархлар рақобати ва иқтисодий самарадорликҲозирги вақтда натрий-ионли элементларнинг таннархи литий-темир-фосфат (ЛФП) батареялари даражасига етиб қолди. Таҳлилларга кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида натрий элементининг бир ватт-соат қуввати учун ишлаб чиқариш харажатлари 0,051 доллардан 0,059 долларгача бўлган диапазонни ташкил этган. Таққослаш учун, айни пайтда бозордаги энг ҳамёнбоп ҳисобланган ЛФП элементларининг нархи 0,050 доллар атрофида баҳоланмоқда.
Саноат моделлари шуни кўрсатмоқдаки, ишлаб чиқариш самарадорлиги ошиши билан натрий батареяларининг таннархи янада пасайишда давом этади. Бу эса Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Арзонроқ батареялар бевосита электромобилларнинг якуний нархи тушишига ва уларнинг кенг қатлам учун ҳамёнбоп бўлишига хизмат қилади.
Совуқ иқлимда ишлаш имкониятлариНатрий-ионли аккумуляторларнинг яна бир устун жиҳати уларнинг экстремал об-ҳаво шароитларига чидамлилигидир. Физик матрицали элементлар анъанавий литийли вариантларга қараганда иссиқлик ва иқлим ўзгаришларига анча бардошли. Хусусан, натрий батареялари -20 °К совуқда ҳам ўз номинал сиғимининг 90 фоиздан ортиғини сақлаб қола олади. Бу кўрсаткич қиш фасли қаттиқ келадиган ҳудудлар учун жуда муҳимдир.
Таққослаш учун, стандарт литий-темир-фосфат батареялари худди шундай совуқ шароитда ўз қувватининг 80 фоизидан кўпроғини йўқотиши мумкин. Кенгайтирилган синов платформалари янги технологиянинг ҳатто -40 °К ҳароратда ҳам самарали ишлашини тасдиқламоқда. Бу эса қишки мавсумда электромобил масофасининг кескин камайиб кетиши билан боғлиқ муаммони деярли ҳал этади.
Хавфсизлик масаласида ҳам натрий-ионли архитектура юқори натижаларни кўрсатмоқда. Ички кимёвий тузилиш туфайли бундай батареяларда иссиқликнинг назоратдан чиқиб кетиш чегараси 200 °К дан юқори. Бу кўрсаткич қисқа туташув содир бўлган тақдирда ёнғин хавфидан ишончли ҳимоя механизмини таъминлайди. Шу тариқа, янги авлод батареялари нафақат арзон ва чидамли, балки хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам мукаммалроқ бўлиб бормоқда.
…