Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилди

·0·Спорт
Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилди

Италиялик дарвозабон Гуглиелмо Викарио расман Туриннинг Ювентус клуби футболчисига айланди. Тоттенхем сафидан келиб қўшилган тажрибали посбон янги жамоаси билан шартнома имзолаб, ўзининг фаолиятидаги навбатдаги муҳим босқични бошлади. Goal.com хабар беришича, ушбу трансфер томонлар ўртасидаги музокаралардан сўнг расман тасдиқланган ва дарвозабон Италияга қайтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, трансфер шартларига кўра, Викарио Ювентусга жорий мавсум охиригача текин ижара асосида ўтган. Шу билан бирга, Турин клуби келгусида футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш имкониятига ҳам эга бўлган. Мазкур банд шартноманинг асосий шартларидан бири сифатида қайд этилган.

Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотлар

Клублар ўртасидаги келишувга кўра, агар Ювентус мавсум якунида футболчини бутунлай сотиб олишни истаса, Тоттенхемга 8 миллион евро тўлаб бериши лозим бўлади. Шунингдек, шартномада спорт натижаларига боғлиқ ҳолда қўшимча 2 миллион евро миқдоридаги бонуслар ҳам назарда тутилган. Бу эса келгусидаги молиявий шартларнинг аниқ белгиланганини кўрсатади.

Турин клуби расмий баёнотига кўра, 1996-йилда туғилган дарвозабон билан тузилган ижара битими 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. Бу вақт мобайнида клуб мураббийлар штаби Викарионинг имкониятларини яқиндан баҳолаб бориш ва уни таркибда сақлаб қолиш бўйича якуний қарор қабул қилиш имкониятига эга бўлади.

Янги рақам ва олдиндаги вазифалар

Викарио Турин клубида 25-рақам остида ҳаракат қилиши маълум қилинди. Англия Премер-лигасидаги фаолиятидан сўнг А Серияга қайтган дарвозабон учун бу ўзини кўрсатиш ва янги жамоада асосий ўрин учун курашиш йўлидаги яхши имконият ҳисобланади.

Ҳозирда посбон ўзининг ишончли ўйинлари орқали Ювентус мураббийлари ва мухлислари ишончини қозонишга тайёргарлик кўрмоқда. Оқ-қоралар сафидаги бу янги саргузашт дарвозабон учун фаолиятида янги саҳифа очиши кутилмоқда.

ЮвентусГуглиелмо ВикариоТоттенхемА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаБугун, 17:59Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаКристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаБугун, 17:5353 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:59Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиАрсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиБугун, 16:38Кристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинКристофер Нкунку Италияни тарк этиб, Германияга қайтиши мумкинБугун, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди