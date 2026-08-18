Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилди
Италиялик дарвозабон Гуглиелмо Викарио расман Туриннинг Ювентус клуби футболчисига айланди. Тоттенхем сафидан келиб қўшилган тажрибали посбон янги жамоаси билан шартнома имзолаб, ўзининг фаолиятидаги навбатдаги муҳим босқични бошлади. Goal.com хабар беришича, ушбу трансфер томонлар ўртасидаги музокаралардан сўнг расман тасдиқланган ва дарвозабон Италияга қайтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, трансфер шартларига кўра, Викарио Ювентусга жорий мавсум охиригача текин ижара асосида ўтган. Шу билан бирга, Турин клуби келгусида футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш имкониятига ҳам эга бўлган. Мазкур банд шартноманинг асосий шартларидан бири сифатида қайд этилган.
Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотларКлублар ўртасидаги келишувга кўра, агар Ювентус мавсум якунида футболчини бутунлай сотиб олишни истаса, Тоттенхемга 8 миллион евро тўлаб бериши лозим бўлади. Шунингдек, шартномада спорт натижаларига боғлиқ ҳолда қўшимча 2 миллион евро миқдоридаги бонуслар ҳам назарда тутилган. Бу эса келгусидаги молиявий шартларнинг аниқ белгиланганини кўрсатади.
Турин клуби расмий баёнотига кўра, 1996-йилда туғилган дарвозабон билан тузилган ижара битими 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. Бу вақт мобайнида клуб мураббийлар штаби Викарионинг имкониятларини яқиндан баҳолаб бориш ва уни таркибда сақлаб қолиш бўйича якуний қарор қабул қилиш имкониятига эга бўлади.
Янги рақам ва олдиндаги вазифаларВикарио Турин клубида 25-рақам остида ҳаракат қилиши маълум қилинди. Англия Премер-лигасидаги фаолиятидан сўнг А Серияга қайтган дарвозабон учун бу ўзини кўрсатиш ва янги жамоада асосий ўрин учун курашиш йўлидаги яхши имконият ҳисобланади.
Ҳозирда посбон ўзининг ишончли ўйинлари орқали Ювентус мураббийлари ва мухлислари ишончини қозонишга тайёргарлик кўрмоқда. Оқ-қоралар сафидаги бу янги саргузашт дарвозабон учун фаолиятида янги саҳифа очиши кутилмоқда.
…