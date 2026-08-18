Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилди

·6·Спорт
Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилди
Қисқача

Гуглиелмо Викарио Тоттенхемдан Ювентус сафига бепул ижара асосида қўшилди. Келишув 2027 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади, мавсум якунида Турин клуби футболчини 8 миллион еврога сотиб олиши мумкин. Шартларда қўшимча 2 миллион евро бонуслар ҳам кўзда тутилган, Викарио эса Ювентусда 25-рақамда ҳаракат қилади.

Италия футболи ва трансфер бозорида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда. Маълум бўлишича, дарвозабон Гуглиелмо Викарио расман Ювентус жамоасининг янги футболчисига айланди. Турин клуби Тоттенхем билан келишувга эришиб, тажрибали посбонни ўз сафига қўшиб олгани ҳақида расман эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манбаларга кўра, трансфер шартномасининг тафсилотлари ҳам ойдинлашган. 1996 йилда таваллуф топган италиялик посбон Торинога дастлаб бепул ижара асосида келиб қўшилди. Шартнома шартларига кўра, Ювентус мавсум якунида футболчининг трансферини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқига ҳам эга бўлади.

Трансфер қиймати ва молиявий шартлар

Клублар ўртасидаги келишувга биноан, Бианконерилар келгусида футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ қўлга киритиш учун 8 миллион евро тўлаши керак бўлади. Шунингдек, маълум шартлар бажарилган тақдирда, қўшимча равишда 2 миллион евро миқдорида бонуслар назарда тутилган. Томонлар ўртасидаги вақтинчалик битим 2027 йилнинг 30 июнига қадар амал қилиши белгиланган.

Ушбу келишув Ювентус раҳбариятига янги дарвозабоннинг имкониятларини бир мавсум давомида яқиндан баҳолаб олиш ҳамда унинг жамоага қанчалик мослашишини кузатиш имконини беради. Шундан сўнггина клуб футболчини доимий асосда сотиб олиш опсиясини фаоллаштириш ёки рад этиш ҳақида якуний қарор қабул қилади.

Янги рақам ва олдиндаги вазифалар

Италиялик дарвозабон Тоттенхемдаги фаолиятидан сўнг ўз ватанига қайтди ва фаолиятида янги саҳна очмоқда. Турин клубида у ўзига хос 25-рақам остида ҳаракат қилиши маълум қилинди. Эндиликда Викарио жамоадаги рақобатбардош муҳитда ўз ўрнини эгон қилиш ҳамда мураббийлар штаби ва жамоадошлари ишончини оқлаш учун астойдил курашиши лозим.

Клуб расмий баёнотида ушбу трансфер молиявий ва спорт нуқтаи назаридан жамоанинг умумий стратегиясига мос келиши таъкидланган. Мавсум давомида Викарио қандай натижа кўрсатиши ва Ювентус ўз олдига қўйган мақсадларга эришишида дарвозабоннинг ҳиссаси қанчалик катта бўлишини вақт кўрсатади.

ЮвентусГуглиелмо ВикариоТоттенхемТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиГуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилдиБугун, 19:18Мануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаМануэль Аканжи Жон Стоунзнинг Интердаги фаолиятига ишонч билдирмоқдаБугун, 17:59Кристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаКристофер Нкунку Милан сафидан кетиши кутилмоқдаБугун, 17:5353 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилди53 ёшли Роберто Карлос кутилмаганда уйланганини маълум қилдиБугун, 17:12Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:59Арсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиАрсенал Хулиан Альварес учун курашга киришди ва Микел Артета футболчига қўнғироқ қилдиБугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди