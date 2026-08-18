Гуглиелмо Викарио Ювентус сафига қўшилди
Гуглиелмо Викарио Тоттенхемдан Ювентус сафига бепул ижара асосида қўшилди. Келишув 2027 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади, мавсум якунида Турин клуби футболчини 8 миллион еврога сотиб олиши мумкин. Шартларда қўшимча 2 миллион евро бонуслар ҳам кўзда тутилган, Викарио эса Ювентусда 25-рақамда ҳаракат қилади.
Италия футболи ва трансфер бозорида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда. Маълум бўлишича, дарвозабон Гуглиелмо Викарио расман Ювентус жамоасининг янги футболчисига айланди. Турин клуби Тоттенхем билан келишувга эришиб, тажрибали посбонни ўз сафига қўшиб олгани ҳақида расман эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манбаларга кўра, трансфер шартномасининг тафсилотлари ҳам ойдинлашган. 1996 йилда таваллуф топган италиялик посбон Торинога дастлаб бепул ижара асосида келиб қўшилди. Шартнома шартларига кўра, Ювентус мавсум якунида футболчининг трансферини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқига ҳам эга бўлади.
Трансфер қиймати ва молиявий шартларКлублар ўртасидаги келишувга биноан, Бианконерилар келгусида футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ қўлга киритиш учун 8 миллион евро тўлаши керак бўлади. Шунингдек, маълум шартлар бажарилган тақдирда, қўшимча равишда 2 миллион евро миқдорида бонуслар назарда тутилган. Томонлар ўртасидаги вақтинчалик битим 2027 йилнинг 30 июнига қадар амал қилиши белгиланган.
Ушбу келишув Ювентус раҳбариятига янги дарвозабоннинг имкониятларини бир мавсум давомида яқиндан баҳолаб олиш ҳамда унинг жамоага қанчалик мослашишини кузатиш имконини беради. Шундан сўнггина клуб футболчини доимий асосда сотиб олиш опсиясини фаоллаштириш ёки рад этиш ҳақида якуний қарор қабул қилади.
Янги рақам ва олдиндаги вазифаларИталиялик дарвозабон Тоттенхемдаги фаолиятидан сўнг ўз ватанига қайтди ва фаолиятида янги саҳна очмоқда. Турин клубида у ўзига хос 25-рақам остида ҳаракат қилиши маълум қилинди. Эндиликда Викарио жамоадаги рақобатбардош муҳитда ўз ўрнини эгон қилиш ҳамда мураббийлар штаби ва жамоадошлари ишончини оқлаш учун астойдил курашиши лозим.
Клуб расмий баёнотида ушбу трансфер молиявий ва спорт нуқтаи назаридан жамоанинг умумий стратегиясига мос келиши таъкидланган. Мавсум давомида Викарио қандай натижа кўрсатиши ва Ювентус ўз олдига қўйган мақсадларга эришишида дарвозабоннинг ҳиссаси қанчалик катта бўлишини вақт кўрсатади.
…