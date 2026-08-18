Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқди
Apple компаниясининг iPhone 18 серияси тақдимотига тахминан бир ой қолган бўлса-да, Хитойдаги Таобао ва JD.com платформаларида смартфонлар учун ғилофларга буюртмалар қабул қилина бошланди. Аксессуарлар нархи тахминан 22–36 юанни ташкил этмоқда, сотувчилар эса уларнинг бўлажак қурилмаларнинг аниқ техник хусусиятлари ва ўлчамларига мослигини таъкидламоқда.
Apple компаниясининг навбатдаги флагман серияси тақдимотига тахминан бир ой вақт қолганига қарамай, Хитойнинг йирик онлайн-дўконларида бўлажак смартфонлар учун махсус ғилофларга буюртмалар қабул қилина бошланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Таобао ва JD.com каби савдо платформаларида ушбу аксессуарларнинг нархи тахминан 22–36 юанни ташкил этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Савдогарлар ўз мижозларини маҳсулот келгуси смартфонларнинг аниқ техник хусусиятлари ва ўлчамларига мос равишда тайёрланганига ишонтиришга ҳаракат қилмоқда. Харидорларни жалб қилиш ва уларнинг хавотирларини камайтириш мақсадида айрим сотувчилар хато юзага келган тақдирда ҳам ғилофни етти кун ичида ҳеч қандай тушунтиришларсиз қайтариб олиш кафолатини бермоқда.
Саноатдаги одатий амалиёт ва КАД-макетлар сирриБундай ҳолат ҳар йили янги авлод смартфонлари намойиши олдидан мунтазам равишда такрорланиб туради. Аксессуар ишлаб чиқарувчилар бозорга биринчилардан бўлиб кириш ва харидорларнинг илк тўлқинини тайёр маҳсулот билан кутиб олиш учун олдиндан ҳаракат қилишади.
Аввалроқ иФунСмарт компанияси ҳали эълон қилинмаган букланадиган iPhone учун тайёрланган ғилофлар суратларини эълон қилгани кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Одатда, ишлаб чиқарувчилар қурилмалар савдога чиқишидан бир неча ой олдин КАД-макетларини қўлга киритишади, бу эса янги маҳсулот билан бир вақтда аксессуарларни ҳам тақдим этиш имконини беради.
Олдинги йиллардаги ўхшаш ҳолатлар ва ишлаб чиқариш суръатлариХудди шундай жараён ўз вақтида iPhone 17 чиқарилиши арафасида ҳам кузатилган эди. Ошкор бўлган чизмалар асосида Хитой дўконлари махсус макетларни буюртма қилиб, фойдаланувчиларга қурилманинг келажакдаги шакл-шамойили билан олдиндан танишиш имкониятини тақдим этган эди.
Аксессуарлар бозори қизғин паллага кирган бир пайтда, смартфонларнинг ўзини ишлаб чиқариш жараёни ҳам жадал давом этмоқда. Манбаларга кўра, iPhone 18 ҳамда iPhone 18 Pro моделларининг серияли ишлаб чиқарилиши июль ойидаёқ бошлаб юборилган.
Ҳозирги кунда Apple компаниясининг асосий йиғув ҳамкори ҳисобланган Foxconn заводлари ишлаб чиқариш ҳажмини янада ошириш ва талабни тўлиқ қондириш учун фаол равишда янги ишчиларни ёлламоқда. Бу эса бўлажак тақдимот глобал технология бозорида катта қизиқиш билан кутилаётганидан далолат беради.
…