Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқди

·3·Техно
Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқди
Қисқача

Apple компаниясининг iPhone 18 серияси тақдимотига тахминан бир ой қолган бўлса-да, Хитойдаги Таобао ва JD.com платформаларида смартфонлар учун ғилофларга буюртмалар қабул қилина бошланди. Аксессуарлар нархи тахминан 22–36 юанни ташкил этмоқда, сотувчилар эса уларнинг бўлажак қурилмаларнинг аниқ техник хусусиятлари ва ўлчамларига мослигини таъкидламоқда.

Apple компаниясининг навбатдаги флагман серияси тақдимотига тахминан бир ой вақт қолганига қарамай, Хитойнинг йирик онлайн-дўконларида бўлажак смартфонлар учун махсус ғилофларга буюртмалар қабул қилина бошланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Таобао ва JD.com каби савдо платформаларида ушбу аксессуарларнинг нархи тахминан 22–36 юанни ташкил этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Савдогарлар ўз мижозларини маҳсулот келгуси смартфонларнинг аниқ техник хусусиятлари ва ўлчамларига мос равишда тайёрланганига ишонтиришга ҳаракат қилмоқда. Харидорларни жалб қилиш ва уларнинг хавотирларини камайтириш мақсадида айрим сотувчилар хато юзага келган тақдирда ҳам ғилофни етти кун ичида ҳеч қандай тушунтиришларсиз қайтариб олиш кафолатини бермоқда.

Саноатдаги одатий амалиёт ва КАД-макетлар сирри

Бундай ҳолат ҳар йили янги авлод смартфонлари намойиши олдидан мунтазам равишда такрорланиб туради. Аксессуар ишлаб чиқарувчилар бозорга биринчилардан бўлиб кириш ва харидорларнинг илк тўлқинини тайёр маҳсулот билан кутиб олиш учун олдиндан ҳаракат қилишади.

Аввалроқ иФунСмарт компанияси ҳали эълон қилинмаган букланадиган iPhone учун тайёрланган ғилофлар суратларини эълон қилгани кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Одатда, ишлаб чиқарувчилар қурилмалар савдога чиқишидан бир неча ой олдин КАД-макетларини қўлга киритишади, бу эса янги маҳсулот билан бир вақтда аксессуарларни ҳам тақдим этиш имконини беради.

Олдинги йиллардаги ўхшаш ҳолатлар ва ишлаб чиқариш суръатлари

Худди шундай жараён ўз вақтида iPhone 17 чиқарилиши арафасида ҳам кузатилган эди. Ошкор бўлган чизмалар асосида Хитой дўконлари махсус макетларни буюртма қилиб, фойдаланувчиларга қурилманинг келажакдаги шакл-шамойили билан олдиндан танишиш имкониятини тақдим этган эди.

Аксессуарлар бозори қизғин паллага кирган бир пайтда, смартфонларнинг ўзини ишлаб чиқариш жараёни ҳам жадал давом этмоқда. Манбаларга кўра, iPhone 18 ҳамда iPhone 18 Pro моделларининг серияли ишлаб чиқарилиши июль ойидаёқ бошлаб юборилган.

Ҳозирги кунда Apple компаниясининг асосий йиғув ҳамкори ҳисобланган Foxconn заводлари ишлаб чиқариш ҳажмини янада ошириш ва талабни тўлиқ қондириш учун фаол равишда янги ишчиларни ёлламоқда. Бу эса бўлажак тақдимот глобал технология бозорида катта қизиқиш билан кутилаётганидан далолат беради.

AppleiPhone 18ТехнологияларГаджетларХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиXiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиБугун, 18:57SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиSpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиБугун, 18:20Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиБугун, 18:20Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиVivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиБугун, 17:55Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиОлимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиБугун, 17:27Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиStarship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди