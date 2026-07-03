Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам бор

·0·Техно
Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам бор

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг бир қатор оммабоп смартфон ва планшетлари учун дастурий таъминот янгиланишларини расман якунлади. Компания ўзининг "Энд оф Лифе" (ЭОЛ) рўйхатини янгилади, бу эса ушбу қурилмаларнинг ҳаётий сикли якунланганини ва улар энди янги функцияларга эга бўлмаслигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЭОЛ мақомига эга бўлган қурилмалар эндиликда нафақат Android операцион тизимининг янги талқинларини, балки компаниянинг ўзига хос HyperOS қобиғи янгиланишларини ҳам қабул қилмайди. Бу фойдаланувчилар учун тизим интерфейсидаги ўзгаришлар ва янги имкониятлар даври тугаганидан далолат беради.

Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу рўйхатга тушган гаджетлар хавфсизлик патчларини ҳам олмайди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳолат қурилмаларнинг киберҳужумларга нисбатан заиф бўлиб қолишига олиб келиши мумкин. Гарчи смартфонлар одатдагидек ишлашда давом этса-да, келажакда аниқланган дастурий носозликлар ёки хавфсизлик тизимидаги кемтиклар ишлаб чиқарувчи томонидан расман тузатилмайди.

Қўллаб-қувватлаш тўхтатилган асосий моделлар

Янги рўйхатдан нафақат эски моделлар, балки бир неча йил аввал бозорнинг "хит" даражасига чиққан қурилмалар ҳам жой олган. Қуйидаги сериялар энди янгиланмайди:

  • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ва Xiaomi 12Х каби флагман туркум вакиллари;
  • Ўрта сегментда жуда оммалашган Поко X5 ва Поко X5 Pro моделлари;
  • Бюджетли сегмент вакиллари бўлган Redmi 10 ва Redmi Ноте 11 сериясининг айрим модификациялари;
  • Xiaomi Пад 5 планшетлари.
Ўзбекистон смартфон бозорида Redmi ва Поко брендлари жуда катта улушга эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу янгилик маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Кўплаб ҳамюртларимиз ҳали ҳам Xiaomi 12 ёки Redmi 10 каби қурилмалардан фаол фойдаланиб келмоқда. Мутахассислар бундай вазиятда шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун янгироқ моделларга ўтишни тавсия қиладилар.

Шуни таъкидлаш жоизки, дастурий таъминотнинг тўхтатилиши смартфоннинг техник жиҳатдан эскирганини англатмайди. Қурилмалар барча иловаларни ишга туширишда давом этади, бироқ тизим даражасидаги оптималлаштириш ва янги технологияларни жорий этиш имконияти чекланади. Xiaomi одатда ўз қурилмаларини модел даражасига қараб 2 йилдан 4 йилгача янгилаб туради.

Компаниянинг ушбу қарори ресурсларни янги авлод қурилмаларига, хусусан, яқинда тақдим этилган флагманлар ва HyperOS тизимининг кейинги ривожланишига йўналтириш истаги билан изоҳланади. Агар сизнинг қурилмангиз ушбу рўйхатга тушган бўлса, яқин келажакда янги гаджет харид қилиш ҳақида ўйлаб кўриш мақсадга мувофиқ бўлади.

XiaomiRedmiПокоСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиНокиа афсонавий тугмали телефонларига сунъий интеллект ва видеоқўнғироқлар қўшилдиБугун, 22:29GitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиGitHub кутилмаган ташаббус билан чиқди: Дастурий кодларни КД-дискларда сақлаш таклифиБугун, 21:54Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Chevrolet Силверадо EV: Мукаммал электр пикап нега кутилганидек сотилмаяпти?Бугун, 21:54Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Сунъий интеллект гаджетларни нега қимматлаштирмоқда?Бугун, 21:26Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёрланмоқда: Ёқилғи қуйиш жараёни якунландиБугун, 20:56Фойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиФойдаланувчилар танлови: AnTuTu июн ойи учун энг қониқарли смартфонлар рейтингини эълон қилдиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди