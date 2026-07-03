Xiaomi ўнлаб оммабоп смартфонларни қўллаб-қувватлашни тўхтатди: рўйхатда Поко ва Redmi ҳам бор
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг бир қатор оммабоп смартфон ва планшетлари учун дастурий таъминот янгиланишларини расман якунлади. Компания ўзининг "Энд оф Лифе" (ЭОЛ) рўйхатини янгилади, бу эса ушбу қурилмаларнинг ҳаётий сикли якунланганини ва улар энди янги функцияларга эга бўлмаслигини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЭОЛ мақомига эга бўлган қурилмалар эндиликда нафақат Android операцион тизимининг янги талқинларини, балки компаниянинг ўзига хос HyperOS қобиғи янгиланишларини ҳам қабул қилмайди. Бу фойдаланувчилар учун тизим интерфейсидаги ўзгаришлар ва янги имкониятлар даври тугаганидан далолат беради.
Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу рўйхатга тушган гаджетлар хавфсизлик патчларини ҳам олмайди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳолат қурилмаларнинг киберҳужумларга нисбатан заиф бўлиб қолишига олиб келиши мумкин. Гарчи смартфонлар одатдагидек ишлашда давом этса-да, келажакда аниқланган дастурий носозликлар ёки хавфсизлик тизимидаги кемтиклар ишлаб чиқарувчи томонидан расман тузатилмайди.
Қўллаб-қувватлаш тўхтатилган асосий моделларЯнги рўйхатдан нафақат эски моделлар, балки бир неча йил аввал бозорнинг "хит" даражасига чиққан қурилмалар ҳам жой олган. Қуйидаги сериялар энди янгиланмайди:
- Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ва Xiaomi 12Х каби флагман туркум вакиллари;
- Ўрта сегментда жуда оммалашган Поко X5 ва Поко X5 Pro моделлари;
- Бюджетли сегмент вакиллари бўлган Redmi 10 ва Redmi Ноте 11 сериясининг айрим модификациялари;
- Xiaomi Пад 5 планшетлари.
Шуни таъкидлаш жоизки, дастурий таъминотнинг тўхтатилиши смартфоннинг техник жиҳатдан эскирганини англатмайди. Қурилмалар барча иловаларни ишга туширишда давом этади, бироқ тизим даражасидаги оптималлаштириш ва янги технологияларни жорий этиш имконияти чекланади. Xiaomi одатда ўз қурилмаларини модел даражасига қараб 2 йилдан 4 йилгача янгилаб туради.
Компаниянинг ушбу қарори ресурсларни янги авлод қурилмаларига, хусусан, яқинда тақдим этилган флагманлар ва HyperOS тизимининг кейинги ривожланишига йўналтириш истаги билан изоҳланади. Агар сизнинг қурилмангиз ушбу рўйхатга тушган бўлса, яқин келажакда янги гаджет харид қилиш ҳақида ўйлаб кўриш мақсадга мувофиқ бўлади.
…