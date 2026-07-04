Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишди

·0·Техно
Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишди

АҚШнинг Миннесота университети тадқиқотчилари биология ва муҳандислик соҳасида улкан бурилиш ясашга муваффақ бўлишди. Улар яратган СпудСелл деб номланган тизим тирик организмнинг барча асосий функцияларини — ўсиш, ДНК нусхасини кўчириш, ресурсларни ўзлаштириш ва бўлиниш орқали ирсий маълумотни кейинги авлодга узатишни мустақил бажара олади. Бу ҳақда ixbt.com нашри батафсил маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалги тажрибаларда олимлар сунъий ҳужайраларнинг фақат айрим биологик жараёнларини такрорлай олишган эди. СпудСелл лойиҳасининг ўзига хослиги шундаки, у бир вақтнинг ўзида бир нечта ҳаётий муҳим функцияларни ягона тизимда бирлаштира олди. Бу лаборатория шароитида яратилган, тирик организм хулқ-атворини энг мукаммал даражада нусхаловчи модел ҳисобланади.

Синтетик ҳаёт қандай ишлайди?

Тизимнинг асоси липосомалардан — ичида сувли муҳит бўлган микроскопик ёғли мембрана пуфакчаларидан ташкил топган. Унинг ичига тизимнинг ишлаш кўрсатмаларини берувчи синтетик ДНК жойлаштирилган. Шунингдек, оқсил синтези учун масъул бўлган молекулалар, ферментлар ва рибосомалар ҳам ушбу сунъий ҳужайра таркибига киритилган. Ҳужайра ўзига керакли ресурсларни махсус "озиқлантирувчи" липосомалар билан қўшилиш орқали олади.

Тирик ҳужайраларда бўлиниш жараёни мураккаб ички тузилма (цитоскелет) ҳисобига амалга ошса, СпудСелл тизимида бу жараён механик усулда кечади. Мембранада оқсиллар тўпланиши натижасида кучли таранглик юзага келади ва структура иккига бўлиниб кетади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, бу сунъий ҳужайралар табиий танланиш қонуниятларига ҳам бўйсунади.

Тадқиқотчилар генетик модификация киритиш орқали айрим ҳужайраларнинг тезроқ ўсишини таъминлашган. Натижада, озиқ-овқат чекланган шароитда бундай "кучли" ҳужайралар беш авлод ичида оддий популяцияни сиқиб чиқарган. Бу сунъий тизимларнинг ҳам эволюцион жараёнларга мослаша олишини исботлади.

Келажак технологиялари учун янги платформа

СпудСелл геноми тахминан 90 минг жуфт асосдан иборат бўлиб, бу тирик ҳужайра учун зарур бўлган минимал миқдордан ҳам камроқдир. Генетик маълумот етти хил мустақил плазмидларга бўлинган, бу эса тизимнинг турли функцияларини алоҳида дастурлаш имконини беради. Олимлар ушбу ихтирони келажакда қуйидаги мақсадларда қўллашни режалаштирмоқда:

  • Юқори самарадорликка эга дори воситаларини ишлаб чиқариш;
  • Янги турдаги материаллар ва биотранспорт тизимларини яратиш;
  • Экологик тоза ёқилғи турларини синтез қилиш;
  • Бактерия ва ачитқиларни модификация қилиш ўрнига, нолдан лойиҳалаштирилган ҳужайралардан фойдаланиш.
Ҳозирча ушбу лойиҳа лаборатория модели босқичида турибди. Уни амалиётга жорий этиш учун геном барқарорлигини ошириш ва муҳандислик ёндашувларини стандартлаштириш талаб этилади. Шу мақсадда тадқиқотларни мувофиқлаштириш учун Биотик номли махсус ташкилот ҳам ташкил этилди.

БиологияТехнологияСпудСеллСинтетик ҲужайраИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиСунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиБугун, 04:26Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиМоторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиБугун, 03:50Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиОлимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиБугун, 02:50Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаСунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаБугун, 02:29Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларСунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларБугун, 02:23АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиАҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди