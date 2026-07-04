Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилди
Калифорния университети (УCLA) олимлари энергия сақлаш технологияларида катта бурилиш ясаши кутилаётган янги турдаги рух-ионли гибрид аккумуляторни ишлаб чиқишди. 3D-принтер ёрдамида чоп этилган электродга эга ушбу қурилма ўзининг муқобилларига қараганда етти баравар кўпроқ қувват тўплаш имкониятига эга. Мазкур кашфиёт келажакда литий-ионли батареяларга арзон ва самарали муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у икки хил технология — анъанавий аккумулятор ва суперконденсаторларнинг гибридидир. Унинг бир электроди классик батарея тамойилида ишласа, иккинчиси суперконденсаторлар каби углеродли материалдан тайёрланган. Бундай тузилма қурилмага нафақат катта миқдордаги энергияни сақлаш, балки уни жуда тез қувватлаш ва сарфлаш имконини беради.
3D-технология ва рекорд даражадаги сиғимЛойиҳа муаллифларининг ixbt.com нашрига маълум қилишича, асосий янгилик тармоқланган ички тузилишга эга ғовакли 3D-электроддир. Унинг юзаси зарядни самарали тутиб қолувчи ванадий оксиди билан қопланган. Айнан мана шу меъморий ечим қурилманинг сиғимини кескин оширишга хизмат қилди. Тадқиқотчиларнинг сўзларига кўра, ушбу материалнинг бор-йўғи бир грамми тахминан ўнта теннис кортига тенг келадиган ички юза майдонига эга.
Синовлар натижасида аккумулятор ҳозирда мавжуд бўлган гибрид суперконденсатор тизимларига қараганда етти баравар кўпроқ заряд тўплай олишини кўрсатди. Энг муҳими, қурилма чидамлилик борасида ҳам юқори натижа қайд этган: 1500 марта қувватлаш ва қувватсизланиш сиклидан сўнг ҳам у ўзининг дастлабки сиғимининг 82 фоизини сақлаб қолган.
Литийга муносиб ва арзон муқобилУCLA олимлари рух элементини танлаганлари бежиз эмас. Рух табиатда литийга қараганда қарийб 100 баравар кўп тарқалган бўлиб, уни қазиб олиш ва қайта ишлаш анча осон ҳамда арзонроқ тушади. Бу эса келажакда электромобиллар ва маиший техникалар учун мўлжалланган батареялар таннархини сезиларли даражада пасайтиришга хизмат қилади.
Янги ишланма биринчи навбатда тезкор қувватланиш, узоқ хизмат муддати ва паст нарх муҳим бўлган энергия сақлаш тизимлари учун мўлжалланган. Шунингдек, тадқиқотчилар гуруҳи лаборатория шароитида янги турдаги энергияни сақлаш қурилмаларини аниқ ва стандартлаштирилган ҳолда синовдан ўтказиш учун мўлжалланган арзон 3D-принтерли синов катакчасини ҳам тақдим этишди.
Ушбу технология оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилса, Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор қаратаётган мамлакатлар учун қуёш ва шамол электр станцияларида ҳосил бўлган энергияни сақлашда жуда қўл келиши мумкин. Арзон ва чидамли аккумуляторлар энергетика мустақиллигини таъминлашда муҳим бўғин ҳисобланади.
…