Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилди

·0·Техно
Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилди

Калифорния университети (УCLA) олимлари энергия сақлаш технологияларида катта бурилиш ясаши кутилаётган янги турдаги рух-ионли гибрид аккумуляторни ишлаб чиқишди. 3D-принтер ёрдамида чоп этилган электродга эга ушбу қурилма ўзининг муқобилларига қараганда етти баравар кўпроқ қувват тўплаш имкониятига эга. Мазкур кашфиёт келажакда литий-ионли батареяларга арзон ва самарали муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у икки хил технология — анъанавий аккумулятор ва суперконденсаторларнинг гибридидир. Унинг бир электроди классик батарея тамойилида ишласа, иккинчиси суперконденсаторлар каби углеродли материалдан тайёрланган. Бундай тузилма қурилмага нафақат катта миқдордаги энергияни сақлаш, балки уни жуда тез қувватлаш ва сарфлаш имконини беради.

3D-технология ва рекорд даражадаги сиғим

Лойиҳа муаллифларининг ixbt.com нашрига маълум қилишича, асосий янгилик тармоқланган ички тузилишга эга ғовакли 3D-электроддир. Унинг юзаси зарядни самарали тутиб қолувчи ванадий оксиди билан қопланган. Айнан мана шу меъморий ечим қурилманинг сиғимини кескин оширишга хизмат қилди. Тадқиқотчиларнинг сўзларига кўра, ушбу материалнинг бор-йўғи бир грамми тахминан ўнта теннис кортига тенг келадиган ички юза майдонига эга.

Синовлар натижасида аккумулятор ҳозирда мавжуд бўлган гибрид суперконденсатор тизимларига қараганда етти баравар кўпроқ заряд тўплай олишини кўрсатди. Энг муҳими, қурилма чидамлилик борасида ҳам юқори натижа қайд этган: 1500 марта қувватлаш ва қувватсизланиш сиклидан сўнг ҳам у ўзининг дастлабки сиғимининг 82 фоизини сақлаб қолган.

Литийга муносиб ва арзон муқобил

УCLA олимлари рух элементини танлаганлари бежиз эмас. Рух табиатда литийга қараганда қарийб 100 баравар кўп тарқалган бўлиб, уни қазиб олиш ва қайта ишлаш анча осон ҳамда арзонроқ тушади. Бу эса келажакда электромобиллар ва маиший техникалар учун мўлжалланган батареялар таннархини сезиларли даражада пасайтиришга хизмат қилади.

Янги ишланма биринчи навбатда тезкор қувватланиш, узоқ хизмат муддати ва паст нарх муҳим бўлган энергия сақлаш тизимлари учун мўлжалланган. Шунингдек, тадқиқотчилар гуруҳи лаборатория шароитида янги турдаги энергияни сақлаш қурилмаларини аниқ ва стандартлаштирилган ҳолда синовдан ўтказиш учун мўлжалланган арзон 3D-принтерли синов катакчасини ҳам тақдим этишди.

Ушбу технология оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилса, Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор қаратаётган мамлакатлар учун қуёш ва шамол электр станцияларида ҳосил бўлган энергияни сақлашда жуда қўл келиши мумкин. Арзон ва чидамли аккумуляторлар энергетика мустақиллигини таъминлашда муҳим бўғин ҳисобланади.

ТехнологияАккумуляторИнновацияИлм-фанЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБиологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБугун, 05:21Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиСунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиБугун, 04:26Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиМоторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиБугун, 03:50Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиОлимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиБугун, 02:50Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаСунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаБугун, 02:29Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларСунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди