Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошлади

·0·Техно
Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошлади

Американинг ЖетЗеро стартапи авиация оламида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган Жет1 тўлиқ ўлчамли демонстраторини йиғиш жараёнига киришди. Ушбу лойиҳа келажакдаги З4 йўловчи лайнерининг илк парвоз намунаси бўлиб, у ўзининг ноёб конструкцияси билан соҳадаги анъанавий қарашларни ўзгартириб юбориши мумкин. Калифорниядаги Скалед Компоситес корхонасида олиб борилаётган ишлар замонавий авиациянинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

З4 самолётининг асосий ўзига хослиги унинг Блендед Wing Бодй (БWB) — яни "аралаш қанотли корпус" схемасида эканлигидадир. Бунда фюзеляж ва қанотлар ягона яхлит кўтарувчи конструкцияни ташкил қилади. ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирда мутахассислар корпуснинг марказий қисми, қанотлар ва экипаж кабинаси каби асосий элементларни ишлаб чиқаришмоқда. Ушбу технология сўнгги ўн йилликлардаги энг ноодатий муҳандислик ечими сифатида баҳоланмоқда.

Техник имкониятлар ва сертификатлаштириш

Синов парвозлари учун мўлжалланган илк намуна Пратт & Whитней ПВ2040 турбовинтли двигателлари билан жиҳозланади. Қизиғи шундаки, ушбу двигателлар аввал Boeing 757 самолётларида муваффақиятли қўлланилган. Жет1 демонстраторининг илк парвози 2027-йилнинг охирига режалаштирилган. Лойиҳа аллақачон АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) томонидан расмий кўриб чиқиш босқичига ўтказилган, бу эса лойиҳанинг тижорий истиқболлари юқори эканидан далолат беради.

ЖетЗеро З4 серияли модели 200 тадан 250 тагача йўловчини ташишга мўлжалланган бўлади. Ишлаб чиқувчиларнинг режаларига кўра, янги лайнер ўзининг самарадорлиги билан маънавий жиҳатдан эскириб бораётган Boeing 757 ва Boeing 767 моделларининг ўрнини эгаллаши керак. БWB схемаси ҳаво қаршилигини сезиларли даражада камайтиради, бу эса ёқилғи сарфини анъанавий самолётларга қараганда кескин тежаш имконини беради.

Катта сармоя ва авиакомпаниялар қизиқиши

Компания 2030-йилга қадар серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни мақсад қилган. Бунинг учун Шимолий Каролина штатида қиймати 4,7 миллиард долларга тенг бўлган улкан завод қурилиши режалаштирилмоқда. Лойиҳа нафақат назарий жиҳатдан, балки амалий жиҳатдан ҳам йирик бозор иштирокчилари томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Хусусан, Дельта Air Линес, United Airlines ва Аласка Аирлинес каби гигантлар ушбу янгиликка катта қизиқиш билдиришган.

Ҳозирда 15 та авиакомпания вакилларидан иборат ишчи гуруҳ лойиҳани такомиллаштиришда иштирок этмоқда. Улар самолёт конструкциясини келажакдаги фойдаланувчиларнинг талабларига мослаштириш ва эксплуатация жараёнини соддалаштириш бўйича ўз тавсияларини бериб боришмоқда. Агар ЖетЗеро ўз режаларини муваффақиятли амалга оширса, Ўзбекистон каби узоқ масофали парвозларга эҳтиёжи бор мамлакатлар авиабозорида ҳам янги турдаги, тежамкор лайнерлар пайдо бўлиши мумкин.

ЖетЗероАвиацияBoeingТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиХитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширдиБугун, 06:24Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиЭнергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиБугун, 05:59Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБиологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБугун, 05:21Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиСунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиБугун, 04:26Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиМоторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиБугун, 03:50Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиОлимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди