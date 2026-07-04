Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигател

·13·Авто
Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигател

АҚШнинг Ford автогиганти Хитой бозори учун мўлжалланган янгиланган Эхплорер кроссоверини расман намойиш этди. Ушбу рестайлинг модел нафақат ташқи кўриниши, балки ички технологик жиҳозланиши билан ҳам аввалги версиялардан сезиларли даражада фарқ қилади. Мазкур янгиланиш кроссовернинг жаҳон бозоридаги, хусусан, Осиё минтақасидаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобилнинг ташқи дизайни Ford компаниясининг Хитойдаги дизайн маркази томонидан маҳаллий харидорларнинг диди ва талабларидан келиб чиққан ҳолда қайта ишланди. Янгиланган Ford Эхплорер кенгайтирилган радиатор панжараси, ўзгарган бамперлар ҳамда замонавий светодиодли оптикага эга бўлди. Орқа қисмда эса чироқлар яхлит ёруғлик чизиғи билан бирлаштирилган ва чиқариш тизимининг қувурлари каттароқ тўртбурчак шаклга келтирилган.

Интерер ва технологик инқилоб

Салондаги энг катта ўзгариш — бу бутун олд панелни эгаллаган 27 дюймли улкан сенсорли экрандир. Бундай ечим аввалроқ Хитой бозори учун чиқарилган Мондео моделида қўлланилган эди ва эндиликда кроссоверлар қаторига ҳам кўчди. Шунингдек, марказий консол дизайни ҳам бутунлай янгиланиб, янада эргономик кўринишга келган.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Ford Эхплорер икки хил кўринишда савдога чиқарилади: Стандард Эдитион ва йўлтанламас хусусиятларига эга Тимберлине Эдитион. Тимберлине версияси пастки қисмнинг қўшимча ҳимояси, шатакка олиш илгаклари ва тўқ сариқ рангли акцентларга эга ўзига хос ғилдирак дисклари билан ажралиб туради.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Кроссовер капоти остида 2,3 литрли турбодизел ЭкоБоост двигатели жойлашган бўлиб, у 286 от кучи ва 445 Нм айланма моментни таъминлайди. Агрегат 10 поғонали автомат узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Бу комбинация оғир кроссовернинг ҳам шаҳар шароитида, ҳам енгил йўлсизликда динамик ҳаракатланишини кафолатлайди.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Ford моделлари, хусусан, Эхплорер кроссоверига қизиқиш юқори. Гарчи ушбу янгиланган версия ҳозирча Хитой бозори учун эълон қилинган бўлса-да, параллел импорт ёки расмий дилерлар орқали унинг минтақамизга кириб келиши эҳтимоли мавжуд. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги моделнинг аниқ нархлари ва сотув бошланиш санасини очиқламаган.

FordЭхплорерКроссоверАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриChery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик давриБугун, 03:23Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиFerrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиКеча, 23:56Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишLand Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишКеча, 22:58Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаYandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаКеча, 21:22Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Кеча, 20:53Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаСунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаКеча, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб