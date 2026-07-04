Ford янгиланган Эхплорер моделини тақдим этди: 27 дюймли экран ва қувватли двигател
АҚШнинг Ford автогиганти Хитой бозори учун мўлжалланган янгиланган Эхплорер кроссоверини расман намойиш этди. Ушбу рестайлинг модел нафақат ташқи кўриниши, балки ички технологик жиҳозланиши билан ҳам аввалги версиялардан сезиларли даражада фарқ қилади. Мазкур янгиланиш кроссовернинг жаҳон бозоридаги, хусусан, Осиё минтақасидаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобилнинг ташқи дизайни Ford компаниясининг Хитойдаги дизайн маркази томонидан маҳаллий харидорларнинг диди ва талабларидан келиб чиққан ҳолда қайта ишланди. Янгиланган Ford Эхплорер кенгайтирилган радиатор панжараси, ўзгарган бамперлар ҳамда замонавий светодиодли оптикага эга бўлди. Орқа қисмда эса чироқлар яхлит ёруғлик чизиғи билан бирлаштирилган ва чиқариш тизимининг қувурлари каттароқ тўртбурчак шаклга келтирилган.
Интерер ва технологик инқилобСалондаги энг катта ўзгариш — бу бутун олд панелни эгаллаган 27 дюймли улкан сенсорли экрандир. Бундай ечим аввалроқ Хитой бозори учун чиқарилган Мондео моделида қўлланилган эди ва эндиликда кроссоверлар қаторига ҳам кўчди. Шунингдек, марказий консол дизайни ҳам бутунлай янгиланиб, янада эргономик кўринишга келган.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Ford Эхплорер икки хил кўринишда савдога чиқарилади: Стандард Эдитион ва йўлтанламас хусусиятларига эга Тимберлине Эдитион. Тимберлине версияси пастки қисмнинг қўшимча ҳимояси, шатакка олиш илгаклари ва тўқ сариқ рангли акцентларга эга ўзига хос ғилдирак дисклари билан ажралиб туради.
Техник кўрсаткичлар ва қувватКроссовер капоти остида 2,3 литрли турбодизел ЭкоБоост двигатели жойлашган бўлиб, у 286 от кучи ва 445 Нм айланма моментни таъминлайди. Агрегат 10 поғонали автомат узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Бу комбинация оғир кроссовернинг ҳам шаҳар шароитида, ҳам енгил йўлсизликда динамик ҳаракатланишини кафолатлайди.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Ford моделлари, хусусан, Эхплорер кроссоверига қизиқиш юқори. Гарчи ушбу янгиланган версия ҳозирча Хитой бозори учун эълон қилинган бўлса-да, параллел импорт ёки расмий дилерлар орқали унинг минтақамизга кириб келиши эҳтимоли мавжуд. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги моделнинг аниқ нархлари ва сотув бошланиш санасини очиқламаган.
…