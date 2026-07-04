Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширди
Моторола компанияси халқаро саёҳатлар вақтида алоқа муаммоларини ҳал қилишга қаратилган янги Глобал Коннект хизматини тақдим этди. Ушбу платформа фойдаланувчиларга эСИМ технологияси орқали дунёнинг 160 дан ортиқ мамлакатларида мобил интернетдан фойдаланиш имкониятини беради. Мазкур ечимнинг асосий афзаллиги шундаки, саёҳатчилар энди ҳар бир янги давлатга борганда маҳаллий операторлардан СИМ-карта қидириши ёки мураккаб созламаларни амалга ошириши шарт эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа Гигс компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ва Моторола смартфонлари учун биринчи ўрнатилган эСИМ ечимига айланди. Ҳозирда ушбу илова Google Play дўконида Бразилия, Мексика, Аргентина, Перу ва Чили каби Лотин Америкаси давлатлари фойдаланувчилари учун очиқ. Компания 2026-йил охирига қадар хизмат қамровини кенгайтириб, уни Германия ва Буюк Британия каби Европа мамлакатларида ҳам ишга туширишни режалаштирган.
Бепул трафик ва автоматик уланиш имкониятиЯнги хизматнинг энг жозибадор жиҳатларидан бири шундаки, рўйхатдан ўтган ҳар бир фойдаланувчига 1 GB ҳажмдаги мобил интернет трафиги мутлақо бепул тақдим этилади. Ушбу бонусли пакетни дунёнинг 160 дан ортиқ давлатларида ишлатиш мумкин. Бепул трафик тугагач, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига қараб турли пуллик тариф режалари ва пакетларни бевосита илованинг ўзидан харид қилишлари мумкин бўлади.
Глобал Коннект хизмати "битта эСИМ — барча давлатлар" тамойили асосида ишлайди. Яни, чегарани кесиб ўтганда тизим автоматик равишда маҳаллий алоқа операторлари тармоқларига уланади. Бу эса фойдаланувчини ҳар сафар янги рақам олиш ёки рақамли СИМ-картани қайтадан ўрнатиш ташвишидан халос этади. Хизматнинг барқарор ишлаши юзлаб халқаро операторлар билан ҳамкорлик қилувчи Гигс платформаси томонидан таъминланади.
Фақат интернет ва мессенжерлар учун мўлжалланганШуни таъкидлаш жоизки, Глобал Коннект ҳозирча фақат мобил интернет хизматини қўллаб-қувватлайди. Унда анъанавий овозли қўнғироқлар ва СМС хабарлар юбориш имконияти мавжуд эмас. Моторола вакилларининг тушунтиришича, замонавий саёҳатчиларнинг аксарияти мулоқот учун Telegram, WhatsApp ёки бошқа мессенжерлардан фойдаланади, шу сабабли анъанавий мобил алоқа турлари ўз долзарблигини йўқотмоқда.
Мазкур технология эСИМ функциясига эга барча Моторола смартфонларида, жумладан, ҳамёнбоп сегментга мансуб Мото Г Плай 2026 моделида ҳам ишлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай хизматларнинг жорий этилиши келгусида халқаро роуминг харажатларини сезиларли даражада камайтириш ва хорижда доимий алоқада бўлиш имконини бериши кутилмоқда.
…