Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширди

·22·Техно
Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширди

Моторола компанияси халқаро саёҳатлар вақтида алоқа муаммоларини ҳал қилишга қаратилган янги Глобал Коннект хизматини тақдим этди. Ушбу платформа фойдаланувчиларга эСИМ технологияси орқали дунёнинг 160 дан ортиқ мамлакатларида мобил интернетдан фойдаланиш имкониятини беради. Мазкур ечимнинг асосий афзаллиги шундаки, саёҳатчилар энди ҳар бир янги давлатга борганда маҳаллий операторлардан СИМ-карта қидириши ёки мураккаб созламаларни амалга ошириши шарт эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа Гигс компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ва Моторола смартфонлари учун биринчи ўрнатилган эСИМ ечимига айланди. Ҳозирда ушбу илова Google Play дўконида Бразилия, Мексика, Аргентина, Перу ва Чили каби Лотин Америкаси давлатлари фойдаланувчилари учун очиқ. Компания 2026-йил охирига қадар хизмат қамровини кенгайтириб, уни Германия ва Буюк Британия каби Европа мамлакатларида ҳам ишга туширишни режалаштирган.

Бепул трафик ва автоматик уланиш имконияти

Янги хизматнинг энг жозибадор жиҳатларидан бири шундаки, рўйхатдан ўтган ҳар бир фойдаланувчига 1 GB ҳажмдаги мобил интернет трафиги мутлақо бепул тақдим этилади. Ушбу бонусли пакетни дунёнинг 160 дан ортиқ давлатларида ишлатиш мумкин. Бепул трафик тугагач, фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига қараб турли пуллик тариф режалари ва пакетларни бевосита илованинг ўзидан харид қилишлари мумкин бўлади.

Глобал Коннект хизмати "битта эСИМ — барча давлатлар" тамойили асосида ишлайди. Яни, чегарани кесиб ўтганда тизим автоматик равишда маҳаллий алоқа операторлари тармоқларига уланади. Бу эса фойдаланувчини ҳар сафар янги рақам олиш ёки рақамли СИМ-картани қайтадан ўрнатиш ташвишидан халос этади. Хизматнинг барқарор ишлаши юзлаб халқаро операторлар билан ҳамкорлик қилувчи Гигс платформаси томонидан таъминланади.

Фақат интернет ва мессенжерлар учун мўлжалланган

Шуни таъкидлаш жоизки, Глобал Коннект ҳозирча фақат мобил интернет хизматини қўллаб-қувватлайди. Унда анъанавий овозли қўнғироқлар ва СМС хабарлар юбориш имконияти мавжуд эмас. Моторола вакилларининг тушунтиришича, замонавий саёҳатчиларнинг аксарияти мулоқот учун Telegram, WhatsApp ёки бошқа мессенжерлардан фойдаланади, шу сабабли анъанавий мобил алоқа турлари ўз долзарблигини йўқотмоқда.

Мазкур технология эСИМ функциясига эга барча Моторола смартфонларида, жумладан, ҳамёнбоп сегментга мансуб Мото Г Плай 2026 моделида ҳам ишлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай хизматларнинг жорий этилиши келгусида халқаро роуминг харажатларини сезиларли даражада камайтириш ва хорижда доимий алоқада бўлиш имконини бериши кутилмоқда.

МоторолаГлобал КоннектЭСИММобил ИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиСунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиБугун, 04:26Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиОлимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиБугун, 02:50Сунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаСунъий интеллект одамларнинг ўрнини боса олмади: Компаниялар ходимларни қайтармоқдаБугун, 02:29Сунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларСунъий интеллект оламининг янги тили: 2024-йилда билишингиз керак бўлган асосий атамаларБугун, 02:23АҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиАҚШда 2Г тармоқлари даври бутунлай якунланмоқда: Т-Мобиле сўнгги станцияларни ўчирадиБугун, 01:57NASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиNASA коинотдаги энг қадимий телескоплардан бири Свифтни қутқариш операциясини бошладиБугун, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди