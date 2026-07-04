Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширди

·25·Техно
Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширди

Хитой қайта тикланувчи энергия манбалари соҳасида навбатдаги рекордни ўрнатди. Мамлакат денгиз тубига маҳкамланган, дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини очиқ денгизга олиб чиқди. Ушбу улкан қурилма нафақат ўзининг ўлчамлари, балки қўлланилиш соҳаси билан ҳам мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа Тенсион-Лег Платформ (ТЛП) туридаги платформага асосланган бўлиб, у вертикал таранг тортилган трослар ёрдамида денгиз тубига маҳкамланади. Бундай конструкция турбинанинг вертикал тебранишларини деярли нолга туширади ва ҳатто кучли тўлқинлар кузатиладиган чуқур сувли ҳудудларда ҳам барқарор ишлашини таъминлайди.

Лойиҳа Хитойнинг давлат нефт-газ компанияси бўлмиш КНООК томонидан ишлаб чиқилган. Шуниси қизиқки, ушбу турбина ишлаб чиқарадиган электр энергияси қирғоқдаги умумий энергия тизимига эмас, балки денгиздаги нефт ва газ қазиб олиш платформаларини қувват билан таъминлашга йўналтирилади.

Техник кўрсаткичлар ва самарадорлик

Қуввати 16 МВга тенг бўлган ушбу турбина ҳозирда Жанубий Хитой денгизидаги Луфенг нефт кони томон йўл олган. У ерда қурилма сув ости кабеллари орқали қазиб олиш платформаларига уланади. Иншоотнинг умумий баландлиги 307 метрни, оғирлиги эса қарийб 8 минг тоннани ташкил этади.

КНООК ҳисоб-китобларига кўра, ушбу қурилма йилига ўртача 54 миллион кВ·соат электр энергияси ишлаб чиқариш имкониятига эга. Бу кўрсаткич денгиз платформаларида анъанавий ёқилғи сарфини кескин камайтириш имконини беради. Хусусан, компания ҳар йили 15 минг куб метр ёқилғини тежашни ва атмосферага чиқариладиган карбонат ангидрид миқдорини 35 минг тоннага қисқартиришни режалаштирмоқда.

Ушбу лойиҳа Хитойнинг нефт ва газ саноатида "углерод изини" камайтириш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Дунё бўйлаб яшил энергияга ўтиш жараёни тезлашаётган бир пайтда, ҳатто қазиб олувчи соҳаларнинг ҳам қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиши экологик барқарорлик йўлидаги катта қадамдир.

Ўзбекистон шароитида денгиз турбиналари қўлланилмаса-да, Хитойнинг ушбу технологик ютуғи муқобил энергия қурилмаларини экстремал шароитларда ишлатиш бўйича муҳим тажриба ҳисобланади. Бу каби инновациялар келажакда энергия сарфини оптималлаштириш ва атроф-муҳитга зарарни камайтиришда асосий омил бўлиб хизмат қилади.

ХитойЭнергетикаЭкологияТехнологияШамол Турбинаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиАвиация инқилоби: ЖетЗеро компанияси Boeing ўрнини босувчи З4 самолётини йиғишни бошладиБугун, 06:51Энергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиЭнергетика инқилоби: 1500 мартадан ортиқ қувватланувчи янги рух-ионли аккумулятор яратилдиБугун, 05:59Биологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБиологияда инқилоб: Олимлар ўз-ўзидан кўпаядиган илк синтетик ҳужайрани яратишдиБугун, 05:21Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиСунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни бердиБугун, 04:26Моторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиМоторола дунё бўйлаб бепул мобил интернет тақдим этувчи Глобал Коннект хизматини ишга туширдиБугун, 03:50Олимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиОлимлар қуёш нури орқали водород олишда рекорд натижага эришдиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди