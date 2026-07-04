Хитой дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини ишга туширди
Хитой қайта тикланувчи энергия манбалари соҳасида навбатдаги рекордни ўрнатди. Мамлакат денгиз тубига маҳкамланган, дунёдаги энг йирик сузувчи шамол турбинасини очиқ денгизга олиб чиқди. Ушбу улкан қурилма нафақат ўзининг ўлчамлари, балки қўлланилиш соҳаси билан ҳам мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа Тенсион-Лег Платформ (ТЛП) туридаги платформага асосланган бўлиб, у вертикал таранг тортилган трослар ёрдамида денгиз тубига маҳкамланади. Бундай конструкция турбинанинг вертикал тебранишларини деярли нолга туширади ва ҳатто кучли тўлқинлар кузатиладиган чуқур сувли ҳудудларда ҳам барқарор ишлашини таъминлайди.
Лойиҳа Хитойнинг давлат нефт-газ компанияси бўлмиш КНООК томонидан ишлаб чиқилган. Шуниси қизиқки, ушбу турбина ишлаб чиқарадиган электр энергияси қирғоқдаги умумий энергия тизимига эмас, балки денгиздаги нефт ва газ қазиб олиш платформаларини қувват билан таъминлашга йўналтирилади.
Техник кўрсаткичлар ва самарадорликҚуввати 16 МВга тенг бўлган ушбу турбина ҳозирда Жанубий Хитой денгизидаги Луфенг нефт кони томон йўл олган. У ерда қурилма сув ости кабеллари орқали қазиб олиш платформаларига уланади. Иншоотнинг умумий баландлиги 307 метрни, оғирлиги эса қарийб 8 минг тоннани ташкил этади.
КНООК ҳисоб-китобларига кўра, ушбу қурилма йилига ўртача 54 миллион кВ·соат электр энергияси ишлаб чиқариш имкониятига эга. Бу кўрсаткич денгиз платформаларида анъанавий ёқилғи сарфини кескин камайтириш имконини беради. Хусусан, компания ҳар йили 15 минг куб метр ёқилғини тежашни ва атмосферага чиқариладиган карбонат ангидрид миқдорини 35 минг тоннага қисқартиришни режалаштирмоқда.
Ушбу лойиҳа Хитойнинг нефт ва газ саноатида "углерод изини" камайтириш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Дунё бўйлаб яшил энергияга ўтиш жараёни тезлашаётган бир пайтда, ҳатто қазиб олувчи соҳаларнинг ҳам қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиши экологик барқарорлик йўлидаги катта қадамдир.
Ўзбекистон шароитида денгиз турбиналари қўлланилмаса-да, Хитойнинг ушбу технологик ютуғи муқобил энергия қурилмаларини экстремал шароитларда ишлатиш бўйича муҳим тажриба ҳисобланади. Бу каби инновациялар келажакда энергия сарфини оптималлаштириш ва атроф-муҳитга зарарни камайтиришда асосий омил бўлиб хизмат қилади.
…