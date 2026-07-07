Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилди

·0·Техно
Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилди

Xiaomi компаниясининг суббренди ҳисобланган Redmi ўзининг Турбо 5 туркумидаги смартфонлари билан бозорда ҳақиқий шов-шув кўтаришга муваффақ бўлди. Янги маълумотларга кўра, ушбу серия сотувга чиққанидан буён ўтган қисқа вақт ичида миллионлаб фойдаланувчиларнинг ишончини қозониб, компаниянинг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 26-ҳафтаси якунларига кўра (22–28-июн ҳолатига), Redmi Турбо 5 сериясининг умумий сотув кўрсаткичи 2,004 миллион донадан ошган. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу натижага эришиш учун қурилмаларга бор-йўғи олти ой кифоя қилди. Бу кўрсаткич ўрта сегмент смартфонлари орасида рақобат қанчалик кучли бўлишига қарамай, бренднинг позицияси мустаҳкамлигини кўрсатмоқда.

Техник имкониятлар ва муваффақият омиллари

Redmi Турбо 5 туркуми илк бор 2026-йилнинг январ ойида тақдим этилган эди. Мазкур серия ўз ичига иккита асосий моделни олади: стандарт Redmi Турбо 5 ва янада кучлироқ бўлган Redmi Турбо 5 Max. Ҳар иккала смартфон ҳам унумдорлик ва нарх мутаносиблиги бўйича фойдаланувчилар учун энг мақбул танловлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Техник жиҳатдан қурилмалар анча илғор кўрсаткичларга эга. Хусусан, базавий Redmi Турбо 5 модели MediaTek Dimensity 8500-Ultra кристалли асосида ишлайди. Унинг "катта оғаси" — Redmi Турбо 5 Max эса янада кучлироқ бўлган Dimensity 9500с процессори билан жиҳозланган. Ушбу чиплар смартфонларнинг нафақат кундалик вазифаларда, балки оғир ўйинлар ва мураккаб иловаларда ҳам юқори тезликда ишлашини таъминлайди.

Ўзбекистон смартфонлар бозорида ҳам Redmi бренди маҳсулотлари анъанавий равишда юқори талабга эга. Турбо 5 сериясининг глобал муваффақияти маҳаллий харидорлар учун ҳам қизиқарли, чунки ушбу моделлар ўзининг ҳамёнбоплиги ва флагманларга хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу каби юқори сотув кўрсаткичлари бренднинг дастурий таъминотни янгилаш ва сервис хизматини яхшилаш борасидаги режаларига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.

Шунингдек, ҳисоботда Redmi К90 линиясининг сотув кўрсаткичлари ҳақида ҳам маълумотлар очиқланган бўлиб, бу Xiaomi экотизимининг умумий ўсиш тенденциясини намойиш этади. Мутахассисларнинг фикрича, Redmi Турбо 5 сериясининг муваффақияти MediaTek платформаларининг оммалашиб бораётгани ва фойдаланувчиларнинг юқори унумдорликка эга ўрта тоифадаги қурилмаларга бўлган эҳтиёжи ортаётгани билан боғлиқ.

Йил якунига қадар ушбу сериянинг сотув кўрсаткичлари янада ўсиши кутилмоқда. Ҳозирда компания ушбу муваффақиятни мустаҳкамлаш мақсадида янги ранглар ва хотира конфигурацияларини тақдим этиш устида ишламоқда, бу эса харидорлар қамровини янада кенгайтириши мумкин.

XiaomiRedmi Турбо 5СмартфонMediaTekТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиNetflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиБугун, 05:58Кибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиКибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиБугун, 04:57СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаСК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаБугун, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиNVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиБугун, 01:53Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиIBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги