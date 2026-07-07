Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилди
Xiaomi компаниясининг суббренди ҳисобланган Redmi ўзининг Турбо 5 туркумидаги смартфонлари билан бозорда ҳақиқий шов-шув кўтаришга муваффақ бўлди. Янги маълумотларга кўра, ушбу серия сотувга чиққанидан буён ўтган қисқа вақт ичида миллионлаб фойдаланувчиларнинг ишончини қозониб, компаниянинг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 26-ҳафтаси якунларига кўра (22–28-июн ҳолатига), Redmi Турбо 5 сериясининг умумий сотув кўрсаткичи 2,004 миллион донадан ошган. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу натижага эришиш учун қурилмаларга бор-йўғи олти ой кифоя қилди. Бу кўрсаткич ўрта сегмент смартфонлари орасида рақобат қанчалик кучли бўлишига қарамай, бренднинг позицияси мустаҳкамлигини кўрсатмоқда.
Техник имкониятлар ва муваффақият омиллариRedmi Турбо 5 туркуми илк бор 2026-йилнинг январ ойида тақдим этилган эди. Мазкур серия ўз ичига иккита асосий моделни олади: стандарт Redmi Турбо 5 ва янада кучлироқ бўлган Redmi Турбо 5 Max. Ҳар иккала смартфон ҳам унумдорлик ва нарх мутаносиблиги бўйича фойдаланувчилар учун энг мақбул танловлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Техник жиҳатдан қурилмалар анча илғор кўрсаткичларга эга. Хусусан, базавий Redmi Турбо 5 модели MediaTek Dimensity 8500-Ultra кристалли асосида ишлайди. Унинг "катта оғаси" — Redmi Турбо 5 Max эса янада кучлироқ бўлган Dimensity 9500с процессори билан жиҳозланган. Ушбу чиплар смартфонларнинг нафақат кундалик вазифаларда, балки оғир ўйинлар ва мураккаб иловаларда ҳам юқори тезликда ишлашини таъминлайди.
Ўзбекистон смартфонлар бозорида ҳам Redmi бренди маҳсулотлари анъанавий равишда юқори талабга эга. Турбо 5 сериясининг глобал муваффақияти маҳаллий харидорлар учун ҳам қизиқарли, чунки ушбу моделлар ўзининг ҳамёнбоплиги ва флагманларга хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу каби юқори сотув кўрсаткичлари бренднинг дастурий таъминотни янгилаш ва сервис хизматини яхшилаш борасидаги режаларига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.
Шунингдек, ҳисоботда Redmi К90 линиясининг сотув кўрсаткичлари ҳақида ҳам маълумотлар очиқланган бўлиб, бу Xiaomi экотизимининг умумий ўсиш тенденциясини намойиш этади. Мутахассисларнинг фикрича, Redmi Турбо 5 сериясининг муваффақияти MediaTek платформаларининг оммалашиб бораётгани ва фойдаланувчиларнинг юқори унумдорликка эга ўрта тоифадаги қурилмаларга бўлган эҳтиёжи ортаётгани билан боғлиқ.
Йил якунига қадар ушбу сериянинг сотув кўрсаткичлари янада ўсиши кутилмоқда. Ҳозирда компания ушбу муваффақиятни мустаҳкамлаш мақсадида янги ранглар ва хотира конфигурацияларини тақдим этиш устида ишламоқда, бу эса харидорлар қамровини янада кенгайтириши мумкин.
…