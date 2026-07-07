Кибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирди

·0·Техно
Кибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирди

Киберхавфсизлик соҳасида тарихий, шу билан бирга хавотирли воқеа юз берди. Сйсдиг булутли хавфсизлик компанияси мутахассислари дунёда илк бор тўлиқ сунъий интеллект (СИ) агенти томонидан бошқарилган товон талаб қилувчи дастур (рансомваре) ҳужумини қайд этишди. ЖадеПуффер деб номланган ушбу операция инсон аралашувисиз, дастурий таъминотнинг ўзи томонидан техник ижро этилгани билан соҳадаги мутахассисларни ҳайратга солди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сйсдиг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, СИ агенти сервердаги заифликларни аниқлашдан тортиб, маълумотларни ўғирлаш, тармоқ бўйлаб ҳаракатланиш ва файлларни шифрлашгача бўлган барча жараёнларни мустақил бажарган. Ҳатто товон пули сўралган хатни ҳам СИ ўзи ёзиб, тўлов учун Bitcoin ҳамён манзилини қолдирган. Бу кибержиноятчиликнинг техник жиҳатдан янги босқичга чиққанидан далолат беради.

Инсон омили ва техник ижро

Гарчи техник ижро тўлиқ сунъий интеллект зиммасида бўлса-да, Сйсдиг тадқиқотлар бўлими директори Майкл Кларкнинг КйберСкооп нашрига маълум қилишича, инсон омили бутунлай йўқолмаган. Хусусан, операцияни режалаштириш, инфратузилмани созлаш ва қурбонни танлаш ишлари барибир инсон томонидан амалга оширилган. Шунингдек, тизимга кириш учун фойдаланилган дастлабки маълумотлар (кредентиалс) ҳам СИ томонидан эмас, балки аввалроқ амалга оширилган бошқа бир бузиб кириш орқали қўлга киритилган.

Ҳужум жараёнида ЖадеПуффер агенти Лангфлов каби очиқ манбали воситалардаги заифликлардан фойдаланган. Агенти ҳайратланарли даражада тезкор ҳаракат қилиб, МйСҚЛ серверидаги админ ҳуқуқларини қўлга киритган ва 1300 дан ортиқ конфигурация ёзувларини шифрлаб ташлаган. Энг қизиқ жиҳати, СИ агенти ўз ҳаракатларини табиий тилда изоҳлаб борган ва тизимга киришдаги хатоликни атиги 31 сония ичида мустақил равишда тузатган.

Қайси модел хавф туғдирмоқда?

Ҳозирча ҳужум ортида айнан қайси катта тил модели (LLM) тургани аниқ эмас. Ўғирланган маълумотлар орасида OpenAI, Anthropic, DeepSeek ва Gemini каби платформаларнинг API калитлари топилган бўлса-да, улар агентнинг ўзини ҳаракатга келтирувчи куч эмас, балки ўғирланган ўлжа экани маълум бўлди. Microsoft тадқиқотчиси Джефф МкДоналднинг фикрича, бундай ҳужумлар учун хавфсизлик чекловлари олиб ташланган очиқ кодли моделлар қўлланилиши эҳтимоли юқори.

Ушбу воқеа киберхавфсизлик олами учун жиддий огоҳлантиришдир. Мутахассислар сунъий интеллект ёрдамида бир вақтнинг ўзида минглаб ҳужумларни амалга ошириш имконияти пайдо бўлаётганидан хавотирда. Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиёт ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам бундай таҳдидларга қарши замонавий ҳимоя тизимларини жорий этиш ва булутли инфратузилма хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратиш долзарб аҳамият касб этади.

  • СИ агенти инсон каби тўсиқларга мослаша олади;
  • Ҳужум тезлиги анъанавий усуллардан бир неча баробар юқори;
  • Харажатларнинг камлиги киберҳужумлар сони ортишига олиб келиши мумкин.

Сунъий ИнтеллектКиберхавфсизликЖадеПуфферРансомвареТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаСК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаБугун, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиNVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиБугун, 01:53Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиIBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиБугун, 00:54Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариVercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариБугун, 00:54Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги