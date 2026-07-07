Netflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутди

·0·Техно
Netflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутди

Бир вақтлар бутун дунё бўйлаб сериалларни бир ўтиришда кўриш (бинге-ватчинг) анъанасини оммалаштирган Netflix платформаси бугун жиддий муаммолар гирдобида қолди. Сўнгги маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, томошабинлар ўзлари ёқтирган сериалларнинг иккинчи фасли чиқишини кутмасдан, платформани тарк этмоқда. Бу ҳолат нафақат контент сифати, балки замонавий рақамли истеъмол маданиятининг тубдан ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри эълон қилган ҳисоботга кўра, фойдаланувчиларнинг оммабоп шоулардан совиши бир неча омиллар билан боғлиқ. Биринчидан, Netflix кўплаб лойиҳаларни кутилмаганда ёпиб юбормоқда, иккинчидан эса, фасллар орасидаги танаффус ўта чўзилиб кетмоқда. Энг асосийси, платформа алгоритмларга таянган ҳолда контент ишлаб чиқаришга эътибор қаратиб, санъат ва ижодий ёндашувни иккинчи даражага тушириб қўйди. Бу эса томошабинларда лойиҳага нисбатан ҳиссий боғлиқликнинг йўқолишига сабаб бўлмоқда.

Анъанавий телевидение устидан ғалаба ва янги рақиблар

Netflix 2013-йилда "Ҳоусе оф Кардс" сериалининг барча қисмларини бир кунда тақдим этганида, бу ҳақиқий инқилоб эди. Рекламалардан холи, ҳафталик кутишларсиз томоша қилиш имконияти одамларни экран қаршисига михлаб қўйганди. Ўша пайтда компаниянинг асосий рақиби анъанавий кабел телевидениеси эди. 2025-йилга келиб, Ниелсен маълумотларига кўра, стриминг форматлари илк бор эфир ва кабел телевидениесини ортда қолдириб, мутлақ ғалаба қозонди. Бироқ, бу ғалаба Netflix учун хотиржамлик келтирмади.

Бугунги кунда Netflix анъанавий ТВ билан эмас, балки TikTok, YouTube ва Реэлс каби қисқа метражли видео платформалар билан рақобатлашмоқда. Замонавий фойдаланувчи бир неча соатлик сериалга вақт сарфлашдан кўра, чексиз ва бепул қисқа видеоларни афзал кўрмоқда. Бу эса "бинге-ватчинг" моделини эскирган ва ўтмиш сарқитига айланган формат сифатида кўрсатмоқда.

Рақамлар гапирганда: YouTube ва TikTok етакчилиги

эМаркетер таҳлилчилари тақдим этган статистикага кўра, TikTok фойдаланувчилари платформада ўтказаётган вақт бўйича Netflix билан деярли тенглашиб бўлган. Финансиал Times хабарига кўра, глобал миқёсда TikTok фойдаланувчилари кунига ўртача 95 дақиқа вақтини ушбу иловада сарфламоқда. Бу кўрсаткич ҳар қандай ижтимоий тармоқ ёки стриминг хизматидан юқоридир.

Вазиятни янада мураккаблаштираётган жиҳат шундаки, Дигитал и ҳисоботига кўра, 2025-йилда YouTube кунлик кўриш давомийлиги бўйича Netflix'ни ортда қолдирди. YouTube фойдаланувчилари кунига ўртача 99,1 дақиқа видео томоша қилаётган бўлса, Netflix кўрсаткичи 93,4 дақиқани ташкил этмоқда. YouTube ўзида ҳам қисқа (Шортс), ҳам узун форматдаги видеоларни бирлаштиргани унга катта устунлик бермоқда.

Netflix раҳбарияти ушбу экзистенциал хавфни тан олган ҳолда, ўз маҳсулот дизайнига ўзгартиришлар киритишни бошлади. Хусусан, апрель ойида платформада TikTok услубидаги вертикал тасма (феед) пайдо бўлди. Бу орқали компания фойдаланувчиларни янги контентлар билан тезкор таништириш ва уларнинг эътиборини ушлаб қолишга уринмоқда. Бироқ, алгоритмлар жанги қанчалик самарали бўлишини фақат вақт кўрсатади.

NetflixTikTokYouTubeСтримингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиКибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиБугун, 04:57СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаСК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаБугун, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиNVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиБугун, 01:53Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиГигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:22IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиIBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиБугун, 00:54Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариVercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги