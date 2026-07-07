Netflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутди
Бир вақтлар бутун дунё бўйлаб сериалларни бир ўтиришда кўриш (бинге-ватчинг) анъанасини оммалаштирган Netflix платформаси бугун жиддий муаммолар гирдобида қолди. Сўнгги маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, томошабинлар ўзлари ёқтирган сериалларнинг иккинчи фасли чиқишини кутмасдан, платформани тарк этмоқда. Бу ҳолат нафақат контент сифати, балки замонавий рақамли истеъмол маданиятининг тубдан ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашри эълон қилган ҳисоботга кўра, фойдаланувчиларнинг оммабоп шоулардан совиши бир неча омиллар билан боғлиқ. Биринчидан, Netflix кўплаб лойиҳаларни кутилмаганда ёпиб юбормоқда, иккинчидан эса, фасллар орасидаги танаффус ўта чўзилиб кетмоқда. Энг асосийси, платформа алгоритмларга таянган ҳолда контент ишлаб чиқаришга эътибор қаратиб, санъат ва ижодий ёндашувни иккинчи даражага тушириб қўйди. Бу эса томошабинларда лойиҳага нисбатан ҳиссий боғлиқликнинг йўқолишига сабаб бўлмоқда.
Анъанавий телевидение устидан ғалаба ва янги рақибларNetflix 2013-йилда "Ҳоусе оф Кардс" сериалининг барча қисмларини бир кунда тақдим этганида, бу ҳақиқий инқилоб эди. Рекламалардан холи, ҳафталик кутишларсиз томоша қилиш имконияти одамларни экран қаршисига михлаб қўйганди. Ўша пайтда компаниянинг асосий рақиби анъанавий кабел телевидениеси эди. 2025-йилга келиб, Ниелсен маълумотларига кўра, стриминг форматлари илк бор эфир ва кабел телевидениесини ортда қолдириб, мутлақ ғалаба қозонди. Бироқ, бу ғалаба Netflix учун хотиржамлик келтирмади.
Бугунги кунда Netflix анъанавий ТВ билан эмас, балки TikTok, YouTube ва Реэлс каби қисқа метражли видео платформалар билан рақобатлашмоқда. Замонавий фойдаланувчи бир неча соатлик сериалга вақт сарфлашдан кўра, чексиз ва бепул қисқа видеоларни афзал кўрмоқда. Бу эса "бинге-ватчинг" моделини эскирган ва ўтмиш сарқитига айланган формат сифатида кўрсатмоқда.
Рақамлар гапирганда: YouTube ва TikTok етакчилигиэМаркетер таҳлилчилари тақдим этган статистикага кўра, TikTok фойдаланувчилари платформада ўтказаётган вақт бўйича Netflix билан деярли тенглашиб бўлган. Финансиал Times хабарига кўра, глобал миқёсда TikTok фойдаланувчилари кунига ўртача 95 дақиқа вақтини ушбу иловада сарфламоқда. Бу кўрсаткич ҳар қандай ижтимоий тармоқ ёки стриминг хизматидан юқоридир.
Вазиятни янада мураккаблаштираётган жиҳат шундаки, Дигитал и ҳисоботига кўра, 2025-йилда YouTube кунлик кўриш давомийлиги бўйича Netflix'ни ортда қолдирди. YouTube фойдаланувчилари кунига ўртача 99,1 дақиқа видео томоша қилаётган бўлса, Netflix кўрсаткичи 93,4 дақиқани ташкил этмоқда. YouTube ўзида ҳам қисқа (Шортс), ҳам узун форматдаги видеоларни бирлаштиргани унга катта устунлик бермоқда.
Netflix раҳбарияти ушбу экзистенциал хавфни тан олган ҳолда, ўз маҳсулот дизайнига ўзгартиришлар киритишни бошлади. Хусусан, апрель ойида платформада TikTok услубидаги вертикал тасма (феед) пайдо бўлди. Бу орқали компания фойдаланувчиларни янги контентлар билан тезкор таништириш ва уларнинг эътиборини ушлаб қолишга уринмоқда. Бироқ, алгоритмлар жанги қанчалик самарали бўлишини фақат вақт кўрсатади.
…