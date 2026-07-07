Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этди

·29·Техно
Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этди

Замонавий гаджетлар бозорида ихчамлик ва самарадорлик уйғунлиги тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича етакчи брендлардан бири бўлган Baseus компанияси ўзининг янги маҳсулоти — Пикого Air АМ71 магнитли ташқи аккумуляторининг глобал савдосини бошлади. Ушбу қурилма ўзининг рекорд даражадаги юпқа корпуси билан кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг қалинлигида бўлиб, у бор-йўғи 6,8 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчам қурилмани смартфон орқасига ёпиштирилган ҳолатда ҳам деярли сезилмас қилади ва кундалик фойдаланишда ноқулайлик туғдирмайди. ixbt.com маълумотига кўра, Пикого Air АМ71 ҳозирда АҚШ, Буюк Британия ва Европа Иттифоқи мамлакатлари бозорларида сотувга чиқди.

Техник имкониятлар ва қувват қуввати

Гарчи қурилма жуда юпқа бўлса-да, унинг ичига 5000 мА·ш сиғимли аккумулятор жойлаштирилган. Бу кўрсаткич замонавий смартфонларни камида бир марта тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. Қурилма сиmsиз магнит қувватлаш режимида 7,5 В қувват беради. Агар фойдаланувчи USB-C порти орқали кабел ёрдамида қувватлашни афзал кўрса, қувват узатиш тезлиги 20 В гача кўтарилади.

Baseus муҳандислари қурилманинг хавфсизлиги ва чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Пикого Air АМ71 корпуси алюминийдан тайёрланган бўлиб, унинг юзаси махсус рифланган (ғадир-будур) шаклга эга. Бу дизайн нафақат эстетик кўриниш беради, балки иш жараёнида иссиқликнинг самарали тарқалишини таъминлаб, қурилманинг қизиб кетишидан ҳимоя қилади.

Ақлли бошқарув ва нарх сиёсати

Яна бир диққатга сазовор жиҳати — NFC ПоверСенсе технологиясининг жорий этилганидир. Ушбу функция ёрдамида фойдаланувчилар махсус мобил илова орқали реал вақт режимида қуйидаги маълумотларни кузатиб боришлари мумкин:

  • Аккумуляторнинг жорий қувват даражаси;
  • Батареянинг умумий ҳолати ва деградацияси;
  • Қувватлаш сикллари сони;
  • Қурилманинг ишчи ҳарорати.
Ҳозирда янги гаджет кумушранг ва қора рангларда таклиф этилмоқда. Нархлар масаласига келсак, Baseus Пикого Air АМ71 АҚШда 69,99 доллар, Европа давлатларида эса 69,99 евро қийматида баҳоланган. Ўзбекистон бозорига ушбу турдаги маҳсулотлар одатда расмий дистрибюторлар ёки онлайн савдо майдончалари орқали бир неча ҳафтадан сўнг етиб келади.

Ушбу гаджет айниқса iPhone фойдаланувчилари учун МагСафе технологияси билан мукаммал даражада мос келиши сабабли қулай танлов бўлиши мумкин. Ихчамлик ва ақлли функциялар жамланмаси янги моделни бозордаги рақобатчиларидан сезиларли даражада ажратиб турибди.

BaseusАккумуляторТехнологияГаджетСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаБугун, 16:22Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиРосатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиБугун, 15:29Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26Украина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиУкраина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиБугун, 14:21Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаMicrosoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаБугун, 13:56Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаRedmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги