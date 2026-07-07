Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этди
Замонавий гаджетлар бозорида ихчамлик ва самарадорлик уйғунлиги тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича етакчи брендлардан бири бўлган Baseus компанияси ўзининг янги маҳсулоти — Пикого Air АМ71 магнитли ташқи аккумуляторининг глобал савдосини бошлади. Ушбу қурилма ўзининг рекорд даражадаги юпқа корпуси билан кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг қалинлигида бўлиб, у бор-йўғи 6,8 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчам қурилмани смартфон орқасига ёпиштирилган ҳолатда ҳам деярли сезилмас қилади ва кундалик фойдаланишда ноқулайлик туғдирмайди. ixbt.com маълумотига кўра, Пикого Air АМ71 ҳозирда АҚШ, Буюк Британия ва Европа Иттифоқи мамлакатлари бозорларида сотувга чиқди.
Техник имкониятлар ва қувват қувватиГарчи қурилма жуда юпқа бўлса-да, унинг ичига 5000 мА·ш сиғимли аккумулятор жойлаштирилган. Бу кўрсаткич замонавий смартфонларни камида бир марта тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. Қурилма сиmsиз магнит қувватлаш режимида 7,5 В қувват беради. Агар фойдаланувчи USB-C порти орқали кабел ёрдамида қувватлашни афзал кўрса, қувват узатиш тезлиги 20 В гача кўтарилади.
Baseus муҳандислари қурилманинг хавфсизлиги ва чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Пикого Air АМ71 корпуси алюминийдан тайёрланган бўлиб, унинг юзаси махсус рифланган (ғадир-будур) шаклга эга. Бу дизайн нафақат эстетик кўриниш беради, балки иш жараёнида иссиқликнинг самарали тарқалишини таъминлаб, қурилманинг қизиб кетишидан ҳимоя қилади.
Ақлли бошқарув ва нарх сиёсатиЯна бир диққатга сазовор жиҳати — NFC ПоверСенсе технологиясининг жорий этилганидир. Ушбу функция ёрдамида фойдаланувчилар махсус мобил илова орқали реал вақт режимида қуйидаги маълумотларни кузатиб боришлари мумкин:
- Аккумуляторнинг жорий қувват даражаси;
- Батареянинг умумий ҳолати ва деградацияси;
- Қувватлаш сикллари сони;
- Қурилманинг ишчи ҳарорати.
Ушбу гаджет айниқса iPhone фойдаланувчилари учун МагСафе технологияси билан мукаммал даражада мос келиши сабабли қулай танлов бўлиши мумкин. Ихчамлик ва ақлли функциялар жамланмаси янги моделни бозордаги рақобатчиларидан сезиларли даражада ажратиб турибди.
…