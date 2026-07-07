Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этди

·28·Техно
Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этди

Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси “Иннопром-2024” халқаро саноат кўргазмасида электромобиллар саноатида янги саҳифа очиши кутилаётган ноёб ишланмани намойиш этди. Бу — стационар тармоққа боғланмаган, мустақил ҳаракатланувчи мобил электр қувватлаш станциясидир (EQS). Мазкур технология инфратузилма чекланган ҳудудларда электромобилларни қувватлаш муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий қувватлаш станцияларидан фарқли ўароқ, ушбу мобил қурилма электр тармоқларига доимий уланишни талаб қилмайди. У бизнес-марказлар, турар жой мажмуалари, савдо мажмуалари ва йўл бўйи тураргоҳларининг исталган нуқтасига оператив етиб бориш имкониятига эга. Бу ҳайдовчиларга ўз автомобилларини махсус жойга олиб бориш эмас, балки қувватлагични ўз ёнларига чақириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва автоном бошқарув

Қурилманинг ички қисмига 105 кВ·соат сиғимга эга энергия жамлагичи ўрнатилган бўли б, у 60 кВ гача бўИган максимал қувват билан ўзгармас токда тезкор қувватлашни таъминлайди. ixbt.com маъИумотига кўра, ўртача сиғимли электромобил аккумуляторини бундай станция ёрдамида тўлдириш учун тахминан 30 дақиқа вақт кифоя қилади. Қувватлаш жараёни якунлангач, станция мустақил равишда базага қайтади ва ўз энергиясини тиклайди.

“Росатом” муҳандислари станцияни тўлиқ ҳайдовчисиз ҳаракатланиш тизими билан жиҳозлашган. У тураргоҳ бўйлаб ҳаракатланиш, тўсиқларни айланиб ўтиш ва автомобилга аниқ яқинлашиш қобилиятига эга. Тизим навигацияси ҳудуднинг рақамли харитаси, компьютер кўриши, махсус камералар, радар ва лидар датчикларига асосланган.

Эътиборли жиҳати шундаки, қурилма ГПС навигация тизимига боғлиқ эмас. Бу эса уни сун"ий йўлдош сигналлари яхши етиб бормайдиган ёпиқ майдонларда, ер ости автотураргоҳларида ва саноат объеқтларида самарали ишлатиш имконини беради. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида тизимда масофавий оператор назорати ҳам кўзда тутилган.

Хавфсизлик ва истиқболлар

Агар сун"ий интеллект мураккаб вазиятга дуч келса ва уни мустақил ҳал қила олмаса, ҳимояланган алоқа канали орқали масофавий оператор бошқарувни ўз қўлларига олиши мумкин. Ушбу мобил EQS “Росатомнинг автоном ҳаракатланиш соҳасидаги ўз хусусий технологик ишланмаларига таянади, бу эса лойиҳанинг техник мустақиллигини таъминлайди.

Ўзбекистон каби электромобиллар сони жадал ўсиб бораётган мамлакатларда бундай мобил ечимлар катта аҳамиятга эга. Шаҳар марказларидаги тирбанд тураргоҳларда стационар қувватлаш станцияларини ўрнатиш учун жой ва қувват етишмаслиги шароитида, бундай “ақлилли” қурилмалар инфратузилмадаги бўшлиқларни самарали тўлдириши мумкин.

РосатомЭлектромобилТехнологияҚувватлаш СтанциясиРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиBaseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиБугун, 15:50Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26Украина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиУкраина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиБугун, 14:21Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаMicrosoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаБугун, 13:56Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаRedmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаБугун, 13:25Россиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаРоссиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқдаБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги