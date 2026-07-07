Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этди
Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси “Иннопром-2024” халқаро саноат кўргазмасида электромобиллар саноатида янги саҳифа очиши кутилаётган ноёб ишланмани намойиш этди. Бу — стационар тармоққа боғланмаган, мустақил ҳаракатланувчи мобил электр қувватлаш станциясидир (EQS). Мазкур технология инфратузилма чекланган ҳудудларда электромобилларни қувватлаш муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Анъанавий қувватлаш станцияларидан фарқли ўароқ, ушбу мобил қурилма электр тармоқларига доимий уланишни талаб қилмайди. У бизнес-марказлар, турар жой мажмуалари, савдо мажмуалари ва йўл бўйи тураргоҳларининг исталган нуқтасига оператив етиб бориш имкониятига эга. Бу ҳайдовчиларга ўз автомобилларини махсус жойга олиб бориш эмас, балки қувватлагични ўз ёнларига чақириш имконини беради.
Техник имкониятлар ва автоном бошқарувҚурилманинг ички қисмига 105 кВ·соат сиғимга эга энергия жамлагичи ўрнатилган бўли б, у 60 кВ гача бўИган максимал қувват билан ўзгармас токда тезкор қувватлашни таъминлайди. ixbt.com маъИумотига кўра, ўртача сиғимли электромобил аккумуляторини бундай станция ёрдамида тўлдириш учун тахминан 30 дақиқа вақт кифоя қилади. Қувватлаш жараёни якунлангач, станция мустақил равишда базага қайтади ва ўз энергиясини тиклайди.
“Росатом” муҳандислари станцияни тўлиқ ҳайдовчисиз ҳаракатланиш тизими билан жиҳозлашган. У тураргоҳ бўйлаб ҳаракатланиш, тўсиқларни айланиб ўтиш ва автомобилга аниқ яқинлашиш қобилиятига эга. Тизим навигацияси ҳудуднинг рақамли харитаси, компьютер кўриши, махсус камералар, радар ва лидар датчикларига асосланган.
Эътиборли жиҳати шундаки, қурилма ГПС навигация тизимига боғлиқ эмас. Бу эса уни сун"ий йўлдош сигналлари яхши етиб бормайдиган ёпиқ майдонларда, ер ости автотураргоҳларида ва саноат объеқтларида самарали ишлатиш имконини беради. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида тизимда масофавий оператор назорати ҳам кўзда тутилган.
Хавфсизлик ва истиқболларАгар сун"ий интеллект мураккаб вазиятга дуч келса ва уни мустақил ҳал қила олмаса, ҳимояланган алоқа канали орқали масофавий оператор бошқарувни ўз қўлларига олиши мумкин. Ушбу мобил EQS “Росатомнинг автоном ҳаракатланиш соҳасидаги ўз хусусий технологик ишланмаларига таянади, бу эса лойиҳанинг техник мустақиллигини таъминлайди.
Ўзбекистон каби электромобиллар сони жадал ўсиб бораётган мамлакатларда бундай мобил ечимлар катта аҳамиятга эга. Шаҳар марказларидаги тирбанд тураргоҳларда стационар қувватлаш станцияларини ўрнатиш учун жой ва қувват етишмаслиги шароитида, бундай “ақлилли” қурилмалар инфратузилмадаги бўшлиқларни самарали тўлдириши мумкин.
…