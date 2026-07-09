OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остида
Сунъий интеллект оламининг етакчиси OpenAI ўзининг навбатдаги илғор ишланмаси — Сол моделини кенг оммага тақдим этишни бошлади. Ушбу янги модел имкониятлари бўйича Anthropic компаниясининг Fable тизими билан тенглашиши айтилмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, Fable ўз вақтида АҚШ ҳукумати томонидан хавфсизлик нуқтаи назаридан вақтинча тақиқланган эди. Бироқ Сол моделининг қандай қилиб бунчалик тез рухсат олгани кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда технология олами ва сиёсий доираларда ушбу моделнинг хавфсизлигини ким ва қандай мезонлар асосида текширгани ҳақида аниқ маълумот йўқ. TechCrunch нашри хабарига кўра, ҳатто соҳа экспертлари ҳам ҳукуматнинг лицензиялаш жараёни қандай ишлашини тушунмаяпти. Жоржтаун университети таҳлилчиси Мина Нараянан ушбу жараёнлар шаффоф эмаслигини ва моделнинг оммага чиқарилиши учун асос бўлган хавфсизлик чоралари етарли ёки йўқлигини айтиш қийинлигини таъкидлади.
Назорат механизмларидаги ноаниқликларАҚШ президенти маъмурияти сунъий интеллектни тартибга солиш бўйича йўл харитасини эълон қилган бўлса-да, аниқ талаблар ҳали ҳам ишлаб чиқилмаган. OpenAI компаниясида фаолият юритаётган собиқ сиёсий маслаҳатчи Деан В. Баллнинг сўзларига кўра, бугунги кунда лицензия олиш учун қандай талаблар қўйилишини ҳеч ким билмайди. Бу эса сунъий интеллект хавфсизлиги масаласида жиддий бўшлиқлар борлигидан далолат беради.
Ҳукумат вакиллари сунъий интеллект учун озиқ-овқат ва дори-дармонлар назорати (ФДА) каби қатъий идора тузилмаслигини маълум қилган. Ҳозирча бу борадаги масъулият АҚШ Савдо вазирлиги ҳузуридаги Сунъий интеллект стандартлари ва инновациялар маркази зиммасига юкланган. Бироқ, август ойига қадар олтита турли вазирлик якуний назорат жараёнини белгилаб бериши кутилмоқда.
Сиёсий алоқалар ва манфаатлар тўқнашувиOpenAI раҳбари Sam Altman КНБК телеканалига берган интервюсида моделни чиқаришдан олдин Савдо вазири ва Молия вазири каби юқори мартабали мулозимлар билан мулоқот қилганини тасдиқлади. Аммо ушбу мулоқотлар давомида қандай техник синовлар ўтказилгани сирлигича қолмоқда. Компания ўзининг хавфсизлик ҳисоботида УК АИСИ ва СекуреБио каби ташқи ташкилотлар текширувларига таянмоқда.
Кузатувчиларнинг фикрича, OpenAI раҳбариятининг ҳукумат вакиллари билан яқин алоқалари ва сиёсий кампанияларга киритган хайриялари Сол моделига нисбатан юmsҳоқроқ муносабатда бўлишга сабаб бўлган бўлиши мумкин. Хусусан, компания президенти Грег Брокман сайловолди жараёнларидаги энг йирик донорлардан бири сифатида қайд этилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. ChatGPT ва бошқа OpenAI маҳсулотлари мамлакатимизда кенг қўлланилаётган бир пайтда, ушбу моделларнинг хавфсизлик даражаси ва уларнинг маълумотлар билан ишлаш принциплари глобал рақамли хавфсизликка бевосита таъсир кўрсатади. Сол моделининг оммалашиши сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда, бироқ унинг устидан назорат ўрнатиш масаласи ҳамон очиқ қолмоқда.
…