OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остида

·0·Техно
OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остида

Сунъий интеллект оламининг етакчиси OpenAI ўзининг навбатдаги илғор ишланмаси — Сол моделини кенг оммага тақдим этишни бошлади. Ушбу янги модел имкониятлари бўйича Anthropic компаниясининг Fable тизими билан тенглашиши айтилмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, Fable ўз вақтида АҚШ ҳукумати томонидан хавфсизлик нуқтаи назаридан вақтинча тақиқланган эди. Бироқ Сол моделининг қандай қилиб бунчалик тез рухсат олгани кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда технология олами ва сиёсий доираларда ушбу моделнинг хавфсизлигини ким ва қандай мезонлар асосида текширгани ҳақида аниқ маълумот йўқ. TechCrunch нашри хабарига кўра, ҳатто соҳа экспертлари ҳам ҳукуматнинг лицензиялаш жараёни қандай ишлашини тушунмаяпти. Жоржтаун университети таҳлилчиси Мина Нараянан ушбу жараёнлар шаффоф эмаслигини ва моделнинг оммага чиқарилиши учун асос бўлган хавфсизлик чоралари етарли ёки йўқлигини айтиш қийинлигини таъкидлади.

Назорат механизмларидаги ноаниқликлар

АҚШ президенти маъмурияти сунъий интеллектни тартибга солиш бўйича йўл харитасини эълон қилган бўлса-да, аниқ талаблар ҳали ҳам ишлаб чиқилмаган. OpenAI компаниясида фаолият юритаётган собиқ сиёсий маслаҳатчи Деан В. Баллнинг сўзларига кўра, бугунги кунда лицензия олиш учун қандай талаблар қўйилишини ҳеч ким билмайди. Бу эса сунъий интеллект хавфсизлиги масаласида жиддий бўшлиқлар борлигидан далолат беради.

Ҳукумат вакиллари сунъий интеллект учун озиқ-овқат ва дори-дармонлар назорати (ФДА) каби қатъий идора тузилмаслигини маълум қилган. Ҳозирча бу борадаги масъулият АҚШ Савдо вазирлиги ҳузуридаги Сунъий интеллект стандартлари ва инновациялар маркази зиммасига юкланган. Бироқ, август ойига қадар олтита турли вазирлик якуний назорат жараёнини белгилаб бериши кутилмоқда.

Сиёсий алоқалар ва манфаатлар тўқнашуви

OpenAI раҳбари Sam Altman КНБК телеканалига берган интервюсида моделни чиқаришдан олдин Савдо вазири ва Молия вазири каби юқори мартабали мулозимлар билан мулоқот қилганини тасдиқлади. Аммо ушбу мулоқотлар давомида қандай техник синовлар ўтказилгани сирлигича қолмоқда. Компания ўзининг хавфсизлик ҳисоботида УК АИСИ ва СекуреБио каби ташқи ташкилотлар текширувларига таянмоқда.

Кузатувчиларнинг фикрича, OpenAI раҳбариятининг ҳукумат вакиллари билан яқин алоқалари ва сиёсий кампанияларга киритган хайриялари Сол моделига нисбатан юmsҳоқроқ муносабатда бўлишга сабаб бўлган бўлиши мумкин. Хусусан, компания президенти Грег Брокман сайловолди жараёнларидаги энг йирик донорлардан бири сифатида қайд этилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. ChatGPT ва бошқа OpenAI маҳсулотлари мамлакатимизда кенг қўлланилаётган бир пайтда, ушбу моделларнинг хавфсизлик даражаси ва уларнинг маълумотлар билан ишлаш принциплари глобал рақамли хавфсизликка бевосита таъсир кўрсатади. Сол моделининг оммалашиши сунъий интеллект имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда, бироқ унинг устидан назорат ўрнатиш масаласи ҳамон очиқ қолмоқда.

OpenAIСолСунъий ИнтеллектХавфсизликSam Altman
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиБугун, 23:27Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиMeta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиБугун, 23:20OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиOpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиБугун, 23:02Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиCharacter.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиБугун, 18:27Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврОллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврБугун, 18:21Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиВальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги