ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти ЛГ Дисплай компанияси мониторларнинг янгиланиш частотаси ўйин жараёнига қандай таъсир кўрсатиши бўйича ўтказилган кенг кўламли илмий тадқиқот натижаларини эълон қилди. Халқаро илмий конференцияда тақдим этилган ушбу ҳисоботга кўра, 480 Hz частотали OLED-панеллар оддий экранларга қараганда ўйинчиларнинг нишонни уриш аниқлигини сезиларли даражада ошириши исботланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқотда профессионал кибер-спортчи бўлмаган 31 нафар кўнгилли иштирок этди. Тажриба давомида улар тасодифий тартибда 60, 240, 360 ва 480 Hz частотали мониторларда биринчи шахсдан отиладиган шутер (ФПС) ўйинларини ўйнашди. Олимлар нафақат ўйинчиларнинг объектив кўрсаткичларини (нишонга тегиш сони ва реакция вақти), балки уларнинг субъектив ҳиссиётларини ҳам таҳлил қилиб боришди.
Рекорд даражадаги аниқлик ва тезкор реакцияixbt.com маълумотига кўра, энг юқори натижа 60 Hz дан 480 Hz частотага ўтишда кузатилган: иштирокчиларнинг нишонни аниқ уриш кўрсаткичи 38 фоизга ошган. Шуниси эътиборлики, 240 Hz частотада ҳам сезиларли ўсиш қайд этилган бўлса-да, 480 Hz га ўтиш қўшимча 10 фоизлик самарадорликни таъминлаган. Бу эса кадрлар алмашинуви тезлиги ошиши билан ўйин сифати чизиқли равишда яхшиланишда давом этишини кўрсатади.
Ўйинчиларнинг фикрича, юқори частотали экранларда тасвир анча равонлашади, тез ҳаракатланаётган объектларни кузатиш эса осонлашади. Бу нафақат ғалаба қозониш имкониятини оширади, балки ўйин жараёнидан олинадиган умумий завқни ҳам кучайтиради. Тадқиқотчилар ушбу эффектни OLED-панелларнинг техник устунлиги билан изоҳлашмоқда.
Кечикиш вақтининг камайиши — ғалаба гаровиЮқори частотали мониторларнинг асосий афзаллиги "инпут лаг", яни фойдаланувчи ҳаракати ва унинг экранда акс этиши орасидаги вақтнинг қисқаришидир. 480 Hz частотали мониторларда ушбу кечикиш 60 Hz ли экранларга қараганда 10 миллисекунддан кўпроққа камроқ эканлиги маълум бўлди. Бу сониянинг кичик бўлаги бўлса-да, динамик ўйинларда рақибнинг жойлашувини аниқроқ белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
ЛГ Дисплай компанияси юқори частотали OLED-дисплейлар линиясини ривожлантиришда давом этишини билдирди. Компаниянинг бу борадаги ютуқлари халқаро миқёсда ҳам тан олинган. Хусусан, жорий йилнинг май ойида ЛГ Дисплай томонидан ишлаб чиқилган 27 дюймли, 540/720 Hz динамик частотали OLED-панели Сосиетй фор Информатион Дисплай (СИД) ташкилоти томонидан "Йил дисплейи" мукофотига лойиқ кўрилган эди.
Ўзбекистон бозорида ҳам геймерлар учун мўлжалланган юқори частотали мониторларга талаб ортиб бормоқда. ЛГ Дисплай тадқиқоти шуни кўрсатадики, профессионал даражага чиқишни истаган ҳаваскорлар учун мониторнинг техник кўрсаткичлари шунчаки маркетинг эмас, балки реал натижага таъсир қилувчи муҳим омилдир. Келажакда 480 Hz ва ундан юқори частоталар стандартга айланиши кутилмоқда.
…