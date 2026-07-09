ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайди

·0·Техно
ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти ЛГ Дисплай компанияси мониторларнинг янгиланиш частотаси ўйин жараёнига қандай таъсир кўрсатиши бўйича ўтказилган кенг кўламли илмий тадқиқот натижаларини эълон қилди. Халқаро илмий конференцияда тақдим этилган ушбу ҳисоботга кўра, 480 Hz частотали OLED-панеллар оддий экранларга қараганда ўйинчиларнинг нишонни уриш аниқлигини сезиларли даражада ошириши исботланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотда профессионал кибер-спортчи бўлмаган 31 нафар кўнгилли иштирок этди. Тажриба давомида улар тасодифий тартибда 60, 240, 360 ва 480 Hz частотали мониторларда биринчи шахсдан отиладиган шутер (ФПС) ўйинларини ўйнашди. Олимлар нафақат ўйинчиларнинг объектив кўрсаткичларини (нишонга тегиш сони ва реакция вақти), балки уларнинг субъектив ҳиссиётларини ҳам таҳлил қилиб боришди.

Рекорд даражадаги аниқлик ва тезкор реакция

ixbt.com маълумотига кўра, энг юқори натижа 60 Hz дан 480 Hz частотага ўтишда кузатилган: иштирокчиларнинг нишонни аниқ уриш кўрсаткичи 38 фоизга ошган. Шуниси эътиборлики, 240 Hz частотада ҳам сезиларли ўсиш қайд этилган бўлса-да, 480 Hz га ўтиш қўшимча 10 фоизлик самарадорликни таъминлаган. Бу эса кадрлар алмашинуви тезлиги ошиши билан ўйин сифати чизиқли равишда яхшиланишда давом этишини кўрсатади.

Ўйинчиларнинг фикрича, юқори частотали экранларда тасвир анча равонлашади, тез ҳаракатланаётган объектларни кузатиш эса осонлашади. Бу нафақат ғалаба қозониш имкониятини оширади, балки ўйин жараёнидан олинадиган умумий завқни ҳам кучайтиради. Тадқиқотчилар ушбу эффектни OLED-панелларнинг техник устунлиги билан изоҳлашмоқда.

Кечикиш вақтининг камайиши — ғалаба гарови

Юқори частотали мониторларнинг асосий афзаллиги "инпут лаг", яни фойдаланувчи ҳаракати ва унинг экранда акс этиши орасидаги вақтнинг қисқаришидир. 480 Hz частотали мониторларда ушбу кечикиш 60 Hz ли экранларга қараганда 10 миллисекунддан кўпроққа камроқ эканлиги маълум бўлди. Бу сониянинг кичик бўлаги бўлса-да, динамик ўйинларда рақибнинг жойлашувини аниқроқ белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

ЛГ Дисплай компанияси юқори частотали OLED-дисплейлар линиясини ривожлантиришда давом этишини билдирди. Компаниянинг бу борадаги ютуқлари халқаро миқёсда ҳам тан олинган. Хусусан, жорий йилнинг май ойида ЛГ Дисплай томонидан ишлаб чиқилган 27 дюймли, 540/720 Hz динамик частотали OLED-панели Сосиетй фор Информатион Дисплай (СИД) ташкилоти томонидан "Йил дисплейи" мукофотига лойиқ кўрилган эди.

Ўзбекистон бозорида ҳам геймерлар учун мўлжалланган юқори частотали мониторларга талаб ортиб бормоқда. ЛГ Дисплай тадқиқоти шуни кўрсатадики, профессионал даражага чиқишни истаган ҳаваскорлар учун мониторнинг техник кўрсаткичлари шунчаки маркетинг эмас, балки реал натижага таъсир қилувчи муҳим омилдир. Келажакда 480 Hz ва ундан юқори частоталар стандартга айланиши кутилмоқда.

ЛГ ДисплайOLEDМониторТехнологияГейминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаOpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаБугун, 23:29Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиMeta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиБугун, 23:20OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиOpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиБугун, 23:02Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиCharacter.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиБугун, 18:27Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврОллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврБугун, 18:21Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиВальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги