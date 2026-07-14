Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирди

·0·Спорт
Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирди

Бразилия футболи афсонаси Роналдо Назарио терма жамоанинг етакчиси Неймар билан боғлиқ вазиятга муносабат билдирди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг, Неймар ўзининг халқаро фаолиятига якун ясашга ишора қилган эди. Бироқ, "Сўйлоқ" лақаби билан танилган собиқ ҳужумчи ўз ватандошини ҳиссиётларга берилмасликка ва якуний қарорни қабул қилишдан олдин танаффус олишга ундади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америкада ўтган турнирнинг нимчорак финалида Бразилия терма жамоасининг Норвегияга кутилмаганда 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериши бутун мамлакат учун зарба бўлди. Мазкур мағлубиятдан сўнг, терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар Неймар кўз ёшларини тия олмади ва фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Роналдо ушбу масалада 34 ёшли футболчига маслаҳат бериб, турнирдан кейинги қайноқ ҳиссиётлар устида ҳаётий қарорлар қабул қилмаслик кераклигини таъкидлади.

Неймарнинг фидойилиги ва жисмоний ҳолати

Роналдо Неймар ушбу Жаҳон чемпионатига етиб келиш учун катта қурбонликлар берганини алоҳида қайд этди. Маълумки, футболчи узоқ вақт давомида жиддий жароҳатлар билан курашиб келган ва турнирга тўлиқ тайёр бўлмаган ҳолда қўшилган эди. "У ўзидан ҳеч нарса талаб қилмаслиги ва ҳозир қарор қабул қилмаслиги керак. Ҳозир ҳеч ким ҳеч нарсани ҳал қилиши шарт эмас", — деди Роналдо ТНТ Sportс Брасил нашрига берган интервюсида.

Афсонавий ҳужумчининг фикрича, Неймар икки йиллик оғир жароҳатлардан сўнг сафга қайтганини унутмаслик лозим. Унинг таъкидлашича, футболчи ўз клубига қайтиб, кетма-кет 10-15 та ўйинда иштирок этса, ўзининг аввалги спорт формасини ва гол сезиш қобилиятини тиклаб олади. Бу эса унга ўзига бўлган ишончни қайтаришга ёрдам беради.

Анселотти ва терма жамоанинг келажаги

Бразилия терма жамоасини бошқараётган Карло Анселотти учун Неймар ҳали ҳам муҳим фигура бўлиб қолиши мумкин. Роналдо агар футболчи жисмоний ҳолатини яхшилаб олса, у ҳали ҳам жамоага фойда келтиришига ишонади. "Бироз вақт ўтгач, унда яна иштиёқ пайдо бўлади ва ким билсин, балки Анселотти уни яна терма жамоа учун вариант сифатида кўрар", — дея қўшимча қилди собиқ Реал Мадрид юлдузи.

Роналдо Неймарнинг техник маҳорати ҳеч қачон шубҳа остига олинмаганини, бироқ замонавий футболда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиш учун жисмоний тайёргарлик биринчи ўринга чиқишини эслатиб ўтди. Айни дамда Неймар покер турнирларида кўриниш бериб, руҳан дам олаётган бўлса-да, мутахассислар унинг катта футболга қайтишини кутишмоқда.

Бразилия футбол жамоатчилиги ҳозирда иккига бўлинган: бир гуруҳ мухлислар янги авлодга йўл бериш кераклигини айтса, бошқалари Неймар каби тажрибали етакчининг кетиши жамоа учун катта йўқотиш бўлишини таъкидламоқда. Роналдонинг аралашуви эса футболчига ўз келажагини қайта кўриб чиқиш учун қўшимча мотивация бўлиши мумкин.

БразилияНеймарРоналдоФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаАрсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаБугун, 19:57Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 19:38Англия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиАнглия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиБугун, 18:55Челси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаЧелси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаБугун, 18:53«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилдиБугун, 18:40Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиМанчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиБугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди