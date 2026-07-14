Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирди
Бразилия футболи афсонаси Роналдо Назарио терма жамоанинг етакчиси Неймар билан боғлиқ вазиятга муносабат билдирди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг, Неймар ўзининг халқаро фаолиятига якун ясашга ишора қилган эди. Бироқ, "Сўйлоқ" лақаби билан танилган собиқ ҳужумчи ўз ватандошини ҳиссиётларга берилмасликка ва якуний қарорни қабул қилишдан олдин танаффус олишга ундади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америкада ўтган турнирнинг нимчорак финалида Бразилия терма жамоасининг Норвегияга кутилмаганда 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериши бутун мамлакат учун зарба бўлди. Мазкур мағлубиятдан сўнг, терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар Неймар кўз ёшларини тия олмади ва фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Роналдо ушбу масалада 34 ёшли футболчига маслаҳат бериб, турнирдан кейинги қайноқ ҳиссиётлар устида ҳаётий қарорлар қабул қилмаслик кераклигини таъкидлади.
Неймарнинг фидойилиги ва жисмоний ҳолатиРоналдо Неймар ушбу Жаҳон чемпионатига етиб келиш учун катта қурбонликлар берганини алоҳида қайд этди. Маълумки, футболчи узоқ вақт давомида жиддий жароҳатлар билан курашиб келган ва турнирга тўлиқ тайёр бўлмаган ҳолда қўшилган эди. "У ўзидан ҳеч нарса талаб қилмаслиги ва ҳозир қарор қабул қилмаслиги керак. Ҳозир ҳеч ким ҳеч нарсани ҳал қилиши шарт эмас", — деди Роналдо ТНТ Sportс Брасил нашрига берган интервюсида.
Афсонавий ҳужумчининг фикрича, Неймар икки йиллик оғир жароҳатлардан сўнг сафга қайтганини унутмаслик лозим. Унинг таъкидлашича, футболчи ўз клубига қайтиб, кетма-кет 10-15 та ўйинда иштирок этса, ўзининг аввалги спорт формасини ва гол сезиш қобилиятини тиклаб олади. Бу эса унга ўзига бўлган ишончни қайтаришга ёрдам беради.
Анселотти ва терма жамоанинг келажагиБразилия терма жамоасини бошқараётган Карло Анселотти учун Неймар ҳали ҳам муҳим фигура бўлиб қолиши мумкин. Роналдо агар футболчи жисмоний ҳолатини яхшилаб олса, у ҳали ҳам жамоага фойда келтиришига ишонади. "Бироз вақт ўтгач, унда яна иштиёқ пайдо бўлади ва ким билсин, балки Анселотти уни яна терма жамоа учун вариант сифатида кўрар", — дея қўшимча қилди собиқ Реал Мадрид юлдузи.
Роналдо Неймарнинг техник маҳорати ҳеч қачон шубҳа остига олинмаганини, бироқ замонавий футболда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиш учун жисмоний тайёргарлик биринчи ўринга чиқишини эслатиб ўтди. Айни дамда Неймар покер турнирларида кўриниш бериб, руҳан дам олаётган бўлса-да, мутахассислар унинг катта футболга қайтишини кутишмоқда.
Бразилия футбол жамоатчилиги ҳозирда иккига бўлинган: бир гуруҳ мухлислар янги авлодга йўл бериш кераклигини айтса, бошқалари Неймар каби тажрибали етакчининг кетиши жамоа учун катта йўқотиш бўлишини таъкидламоқда. Роналдонинг аралашуви эса футболчига ўз келажагини қайта кўриб чиқиш учун қўшимча мотивация бўлиши мумкин.
…