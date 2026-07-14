Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлди

·23·Техно
Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлди

Telegram мессенжерининг оммабоп гуруҳлар ва каналларга кириш учун фойдаланиладиган t.me қисқа доменлари бир кунлик узилишдан сўнг яна фаолиятини тиклади. Душанба куни бошланган ушбу муаммо бутун дунё бўйлаб фойдаланувчиларнинг очиқ ресурсларга биргина босиш орқали кириш имкониятини чеклаб қўйган эди. Мазкур ҳолат нафақат фойдаланувчилар, балки сервис асосчиси Павел Дуровнинг ҳам эътиборини тортди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Домен фаолиятини бошқарувчи Черногориянинг ДомаинМE регистратори маълумотларига кўра, t.me домени техник сабабларга кўра эмас, балки ҳуқуқий тартибга солиш жараёнлари туфайли вақтинча тўхтатилган. TechCrunch нашри билан суҳбатда ДомаинМE раҳбари Предраг Лешич домен яна онлайн режимга қайтганини тасдиқлади ва тез орада расмий баёнот берилишини маълум қилди.

Санкциялар ва "серверҳолд" ҳолати

Доменнинг ўчиб қолишига АҚШ Молия вазирлигининг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (ОФАК) томонидан киритилган чекловлар сабаб бўлгани айтилмоқда. Регистратор вакиллари Х (собиқ Twitter) тармоғида Павел Дуровга жавоб берар экан, домен ОФАК талабларига мувофиқликни текшириш доирасида вақтинча тўхтатиб қўйилганини тушунтиришди.

Интернет ёзувларига кўра, Telegram доменига нисбатан "серверҳолд" мақоми қўлланилган. Одатда бу мақом домен регистратори томонидан маълум бир сабабларга кўра доменни блоклаб қўйишни англатади ва бу автоматик равишда сайтнинг бутун дунё бўйлаб ишламай қолишига олиб келади. Сешанба куни эрталаб ушбу чеклов олиб ташланди ва ҳаволалар яна ўз ҳолига қайтди.

Нега айнан бутун домен блокланди?

Мутахассислар, жумладан технолог Жонаҳ Арагоннинг фикрича, ушбу ҳодиса АҚШ Молия вазирлиги томонидан Фирст VPN провайдерига қарши санкциялар эълон қилинган кун билан мос келган. Расмийлар ушбу VPN хизматидан кибержиноятчилар тўлов дастурлари орқали ҳужумлар уюштиришда фойдаланганини таъкидламоқда. АҚШ ҳукумати жорий йил бошида ушбу сервис сайтини ёпиб қўйган эди.

Қизиғи шундаки, Фирст VPN учун эълон қилинган санкциялар рўйхатида ушбу провайдернинг Telegram'даги очиқ гуруҳига олиб борувчи t.me ҳаволаси ҳам кўрсатилган. Тахминларга кўра, домен регистратори санкцияларга риоя қилмаслик учун қўлланилиши мумкин бўлган йирик жарималардан қочиш мақсадида, фақат битта ҳаволани эмас, балки бутун t.me доменини вақтинча музлатиб қўйишга қарор қилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг асосий мулоқот ва ахборот олиш воситаси ҳисобланади. t.me доменининг вақтинча ишламай қолиши кўплаб маҳаллий каналлар ва бизнес аккаунтларга ташқи ҳаволалар орқали ўтишда қийинчиликлар туғдирди. Ҳозирда барча тизимлар барқарор ишламоқда ва фойдаланувчилар қисқа ҳаволалардан ҳеч қандай чекловларсиз фойдаланишлари мумкин.

TelegramПавел ДуровСанкцияТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиYandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиБугун, 19:56Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Бугун, 19:50Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиРефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 19:50Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаБугун, 19:27Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиСомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиБугун, 19:24Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиРоссияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди