Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?

·0·Техно
Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?

Сўнгги йилларда тақиладиган технологиялар бозори кескин ўзгариб бормоқда. Эндиликда фойдаланувчилар билагидаги катта ва ёрқин экранли ақлли соатлардан кўра, кундалик заргарлик буюмларига ўхшаш, ихчам ва кўзга ташланмайдиган қурилмаларни афзал кўришмоқда. РингКонн 3 айнан шу тоифадаги энг янги гаджетлардан бири бўлиб, у ўзининг нафис дизайни ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, фақатгина ташқи кўринишнинг ўзи фойдаланувчини узоқ муддатли содиқлигини таъминлаш учун етарли бўлмаслиги мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

РингКонн 3 моделининг асосий устунлиги унинг нарх сиёсатида кўринади. Қурилма 349 доллардан сотувга чиқарилган бўлиб, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Oura Ринг 5 моделидан 50 долларга арзонроқ. Энг муҳими, РингКонн фойдаланувчилардан ойлик обуна тўловини талаб қилмайди. Маълумки, Oura ўз хизматлари учун ойига 6 доллар миқдорида қўшимча ҳақ олади, бу эса кўплаб харидорларнинг эътирозига сабаб бўлиб келаётган эди. РингКонн эса бир марталик харид орқали барча маълумотларга кириш имконини беради.

Дизайн ва қулайлик уйғунлиги

Қурилманинг қалинлиги бор-йўғи 2,3 мм бўлиб, у оддий узуклардан деярли фарқ қилмайди. Росе Голд ва бошқа ранглардаги металл корпус заргарлик буюмлари билан бирга тақилганда жуда табиий кўринади. Ишлаб чиқарувчи узукнинг қуввати 14 кунгача етишини таъкидламоқда, бу эса ҳар куни қувватлантиришга эҳтиёж сезадиган ақлли соатларга қараганда катта устунликдир. Шунингдек, қурилма сувга чидамли бўлиб, у билан ҳатто сузиш ҳам мумкин.

Узукни сотиб олишдан аввал махсус ўлчов тўплами (сизинг кит) юборилади. Бу жуда муҳим жараён, чунки ақлли узукларнинг ўлчами стандарт заргарлик буюмларидан бироз фарқ қилиши мумкин. Тўғри танланган ўлчам нафақат қулайликни, балки датчикларнинг тана билан узвий алоқада бўлиб, маълумотларни аниқ ўқишини ҳам таъминлайди.

Маълумотлар аниқлиги ва фойдалилик даражаси

Гарчи ташқи кўриниш ва эргономика юқори даражада бўлса-да, РингКонн 3 саломатликни кузатиш борасида барча фойдаланувчиларни ҳам бирдек қониқтира олмаяпти. Сиркана бўзор тадқиқотлари фирмасининг маълумотларига кўра, АҚШда экрансиз фитнес-трекерлар бозори бир йилда 88 фоизга ўсган. Бу одамларнинг доимий билдиришномалардан чарчаганини ва пассив мониторингни афзал кўраётганини англатади. Бироқ, РингКонн тақдим этаётган таҳлиллар баъзан кутилганидан юзаки бўлиб чиқмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, РингКонн 3 — бу технология ва моданинг қизиқарли чорраҳаси. Агар сиз учун қурилманинг эстетик кўриниши ва обуна тўловларининг йўқлиги биринчи ўринда бўлса, бу модел муносиб танловдир. Аммо чуқур тиббий таҳлил ва ўта аниқ кўрсаткичларни кутаётган фойдаланувчилар учун ушбу гаджет ҳали мукаммалликдан йироқ бўлиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам қурилмаларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ақлли узуклар тез орада анъанавий билакузуклар ўрнини эгаллаши ҳеч гап эмас.

РингКоннOuraАқлли УзукТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиYandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиБугун, 19:56Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиРефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 19:50Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиTelegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиБугун, 19:30Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаБугун, 19:27Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиСомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиБугун, 19:24Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиРоссияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди