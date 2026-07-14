Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?
Сўнгги йилларда тақиладиган технологиялар бозори кескин ўзгариб бормоқда. Эндиликда фойдаланувчилар билагидаги катта ва ёрқин экранли ақлли соатлардан кўра, кундалик заргарлик буюмларига ўхшаш, ихчам ва кўзга ташланмайдиган қурилмаларни афзал кўришмоқда. РингКонн 3 айнан шу тоифадаги энг янги гаджетлардан бири бўлиб, у ўзининг нафис дизайни ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, фақатгина ташқи кўринишнинг ўзи фойдаланувчини узоқ муддатли содиқлигини таъминлаш учун етарли бўлмаслиги мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
РингКонн 3 моделининг асосий устунлиги унинг нарх сиёсатида кўринади. Қурилма 349 доллардан сотувга чиқарилган бўлиб, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Oura Ринг 5 моделидан 50 долларга арзонроқ. Энг муҳими, РингКонн фойдаланувчилардан ойлик обуна тўловини талаб қилмайди. Маълумки, Oura ўз хизматлари учун ойига 6 доллар миқдорида қўшимча ҳақ олади, бу эса кўплаб харидорларнинг эътирозига сабаб бўлиб келаётган эди. РингКонн эса бир марталик харид орқали барча маълумотларга кириш имконини беради.
Дизайн ва қулайлик уйғунлигиҚурилманинг қалинлиги бор-йўғи 2,3 мм бўлиб, у оддий узуклардан деярли фарқ қилмайди. Росе Голд ва бошқа ранглардаги металл корпус заргарлик буюмлари билан бирга тақилганда жуда табиий кўринади. Ишлаб чиқарувчи узукнинг қуввати 14 кунгача етишини таъкидламоқда, бу эса ҳар куни қувватлантиришга эҳтиёж сезадиган ақлли соатларга қараганда катта устунликдир. Шунингдек, қурилма сувга чидамли бўлиб, у билан ҳатто сузиш ҳам мумкин.
Узукни сотиб олишдан аввал махсус ўлчов тўплами (сизинг кит) юборилади. Бу жуда муҳим жараён, чунки ақлли узукларнинг ўлчами стандарт заргарлик буюмларидан бироз фарқ қилиши мумкин. Тўғри танланган ўлчам нафақат қулайликни, балки датчикларнинг тана билан узвий алоқада бўлиб, маълумотларни аниқ ўқишини ҳам таъминлайди.
Маълумотлар аниқлиги ва фойдалилик даражасиГарчи ташқи кўриниш ва эргономика юқори даражада бўлса-да, РингКонн 3 саломатликни кузатиш борасида барча фойдаланувчиларни ҳам бирдек қониқтира олмаяпти. Сиркана бўзор тадқиқотлари фирмасининг маълумотларига кўра, АҚШда экрансиз фитнес-трекерлар бозори бир йилда 88 фоизга ўсган. Бу одамларнинг доимий билдиришномалардан чарчаганини ва пассив мониторингни афзал кўраётганини англатади. Бироқ, РингКонн тақдим этаётган таҳлиллар баъзан кутилганидан юзаки бўлиб чиқмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, РингКонн 3 — бу технология ва моданинг қизиқарли чорраҳаси. Агар сиз учун қурилманинг эстетик кўриниши ва обуна тўловларининг йўқлиги биринчи ўринда бўлса, бу модел муносиб танловдир. Аммо чуқур тиббий таҳлил ва ўта аниқ кўрсаткичларни кутаётган фойдаланувчилар учун ушбу гаджет ҳали мукаммалликдан йироқ бўлиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам қурилмаларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ақлли узуклар тез орада анъанавий билакузуклар ўрнини эгаллаши ҳеч гап эмас.
…