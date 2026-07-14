Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?

·0·Авто
Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?

Электромобил сотиб олишдан аввал кўпчиликни бир савол қийнайди: «Агар қимматбаҳо батареяси бузилиб қолса, нима қиламан?» Бироқ Буюк Британиянинг машҳур Warrantywise кафолат компанияси томонидан ўтказилган янги тадқиқот бу хавотирларнинг аксарияти асоссиз эканини кўрсатди. Маълум бўлишича, электрокар эгалари аккумулятор носозлигидан кўра, анча оддий ва кутилмаган механик ҳамда электр муаммоларига кўпроқ дуч келишмоқда.

Carscoops нашри эълон қилган тадқиқот натижаларини Zamin.uz ўрганиб чиқди.

Энг кўп бузиладиган қисмлар: Муаммо батареяда эмас!

Тадқиқот натижаларига кўра, электромобилларда кўпинча оддий ички ёнув двигателли (бензин ёки дизель) машиналарда ҳам мавжуд бўлган қисмлар ишдан чиқмоқда. Айниқса, қуйидаги тизимлар энг кўп панд бермоқда:

  • Электрик жиҳозлар ва датчиклар: Турли сенсорлар, датчиклар ва марказий қулфлаш тизими носозликлар сони бўйича етакчилик қилмоқда. Уларни таъмирлаш ва созлаш ишлари ўртача 1085–1205 долларга тушмоқда.

  • Подвеска (ходовой) қисмлари: Айниқса, подвеска ричаглари тез-тез ишдан чиқяпти. Бунинг асосий сабаби — электромобилларнинг вазни оғирлигидир (оғир батареялар туфайли улар оддий машиналардан анча тош босади). Ходовойдаги носозликларни бартараф этиш ўртача 1600 долларни ташкил этмоқда.

Зарядлаш қурилмаси — энг хавфли «қопқон»

Электромобилларга хос бўлган энг қиммат муаммолардан бири — бу машинанинг ичига ўрнатилган зарядлаш қурилмасининг (on-board charger) бузилишидир.

Рекорд харажат: Ушбу детални таъмирлаш ўртача 2890 доллар турса-да, амалиётда суғурта компанияси томонидан тўланган энг максимал даъво суммаси нақд 14 000 долларни ташкил этган.

«Даҳшатли» аккумулятор аслида қанчалик тез бузилади?

Электромобилнинг энг қиммат қисми ҳисобланувчи тортиш аккумуляторлари (батареялар) аслида жуда камдан-кам ҳолларда ишдан чиқади. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, батарея тизими энг ишончли узеллардан биридир. Бироқ, агар барибир унда муаммо юзага келса, харажат кичик бўлмайди.

Қуйидаги жадвалда электромобилларнинг турли қисмларини таъмирлашнинг ўртача нархлари таққосланган:

Ишдан чиққан тизим / детал

Ўртача таъмирлаш нархи (АҚШ долларида)

Электр жиҳозлари ва датчиклар

$1 085 – $1 205

Подвеска қисмлари (ричаглар)

$1 600

Ички зарядлаш қурилмаси

$2 890 (максимал $14 000)

Тортиш аккумулятори (Батарея)

$8 570

Таъмирлаш йилдан-йилга қимматлашмоқда

Warrantywise экспертларининг ҳисоб-китобларига кўра, электромобиллар сони ортиши билан уларга техник хизмат кўрсатиш нархлари ҳам сезиларли даражада ўсиб бормоқда. Хусусан, 2024 йилдан 2025 йилгача бўлган давр оралиғида электрокарларни таъмирлашнинг ўртача қиймати 10,7 фоизга ошган. Бунга сабаб сифатида мутахассисларнинг етишмаслиги ва юқори технологияли деталларнинг қимматлиги кўрсатилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаNissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаБугун, 16:52Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20Jaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиJaguar Land Rover Хитойдаги 14 йиллик ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатдиБугун, 15:56Geely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаGeely ва Renault суперкарлар технологиясини оммавий автомобилларга олиб кирмоқдаБугун, 15:25Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси