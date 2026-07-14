Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?
Электромобил сотиб олишдан аввал кўпчиликни бир савол қийнайди: «Агар қимматбаҳо батареяси бузилиб қолса, нима қиламан?» Бироқ Буюк Британиянинг машҳур Warrantywise кафолат компанияси томонидан ўтказилган янги тадқиқот бу хавотирларнинг аксарияти асоссиз эканини кўрсатди. Маълум бўлишича, электрокар эгалари аккумулятор носозлигидан кўра, анча оддий ва кутилмаган механик ҳамда электр муаммоларига кўпроқ дуч келишмоқда.
Carscoops нашри эълон қилган тадқиқот натижаларини Zamin.uz ўрганиб чиқди.
Энг кўп бузиладиган қисмлар: Муаммо батареяда эмас!
Тадқиқот натижаларига кўра, электромобилларда кўпинча оддий ички ёнув двигателли (бензин ёки дизель) машиналарда ҳам мавжуд бўлган қисмлар ишдан чиқмоқда. Айниқса, қуйидаги тизимлар энг кўп панд бермоқда:
Электрик жиҳозлар ва датчиклар: Турли сенсорлар, датчиклар ва марказий қулфлаш тизими носозликлар сони бўйича етакчилик қилмоқда. Уларни таъмирлаш ва созлаш ишлари ўртача 1085–1205 долларга тушмоқда.
Подвеска (ходовой) қисмлари: Айниқса, подвеска ричаглари тез-тез ишдан чиқяпти. Бунинг асосий сабаби — электромобилларнинг вазни оғирлигидир (оғир батареялар туфайли улар оддий машиналардан анча тош босади). Ходовойдаги носозликларни бартараф этиш ўртача 1600 долларни ташкил этмоқда.
Зарядлаш қурилмаси — энг хавфли «қопқон»
Электромобилларга хос бўлган энг қиммат муаммолардан бири — бу машинанинг ичига ўрнатилган зарядлаш қурилмасининг (on-board charger) бузилишидир.
Рекорд харажат: Ушбу детални таъмирлаш ўртача 2890 доллар турса-да, амалиётда суғурта компанияси томонидан тўланган энг максимал даъво суммаси нақд 14 000 долларни ташкил этган.
«Даҳшатли» аккумулятор аслида қанчалик тез бузилади?
Электромобилнинг энг қиммат қисми ҳисобланувчи тортиш аккумуляторлари (батареялар) аслида жуда камдан-кам ҳолларда ишдан чиқади. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, батарея тизими энг ишончли узеллардан биридир. Бироқ, агар барибир унда муаммо юзага келса, харажат кичик бўлмайди.
Қуйидаги жадвалда электромобилларнинг турли қисмларини таъмирлашнинг ўртача нархлари таққосланган:
Ишдан чиққан тизим / детал
Ўртача таъмирлаш нархи (АҚШ долларида)
Электр жиҳозлари ва датчиклар
$1 085 – $1 205
Подвеска қисмлари (ричаглар)
$1 600
Ички зарядлаш қурилмаси
$2 890 (максимал $14 000)
Тортиш аккумулятори (Батарея)
$8 570
Таъмирлаш йилдан-йилга қимматлашмоқда
Warrantywise экспертларининг ҳисоб-китобларига кўра, электромобиллар сони ортиши билан уларга техник хизмат кўрсатиш нархлари ҳам сезиларли даражада ўсиб бормоқда. Хусусан, 2024 йилдан 2025 йилгача бўлган давр оралиғида электрокарларни таъмирлашнинг ўртача қиймати 10,7 фоизга ошган. Бунга сабаб сифатида мутахассисларнинг етишмаслиги ва юқори технологияли деталларнинг қимматлиги кўрсатилмоқда.
…