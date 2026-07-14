Қарздорлик олдиндан тўлаб берилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мажбурий ижро бюросининг Ширин шаҳар бўлими иш юритувидаги ижро ҳужжатига кўра, қарздор Б.Х.дан ундирувчи З.Х. фойдасига вояга етмаган фарзандининг моддий таъминоти учун алимент ундириш белгиланган.
Ижро ҳаракатлари давомида қарздор отанинг четга чиқиш ҳуқуқи вақтинча чекланган. Бироқ қарздор ишлаш мақсадида четга чиқмоқчи эканлигини билдириб, амалий ёрдам сўраган.
Қарздорга ижро ҳужжатида тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда алимент тўловларини олдиндан тўлаш тартиби тушунтририлган.
Натижада қарздор ота давлат ижрочиси томонидан ҳисоблаб берилган беш йиллик, 120 миллион сўм алимент пулини олдиндан тўлаб берганлиги боис, унинг четга чиқишига қўйилган чеклов бекор қилинди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…